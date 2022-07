KRAV: Terje Aasland (til høyre) sier at han ser endring hos kraftprodusentene etter regjeringens krav. Til venstre er finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Nå sparer kraftbransjen på vannet: − Begynner å virke

Ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) holder kraftselskapene igjen på vannet i magasinene etter regjeringens krav.

– Vi har vært veldig tydelige overfor kraftselskapene om at vi forventer at de tar sitt ansvar. Etter det jeg forstår så begynner det å virke. Vi har hatt nær kontakt med mange av de store produsentene, som sier de har skalket igjen lukene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG, men understreker:

– Jeg kommer til å følge opp det veldig tydelig for å være trygg på at det er det som faktisk skjer. Så jobber vi også med å ha andre tiltak i beredskap.

Forrige uke advarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at nordmenn kan gå en tøff høst og vinter i møte med høyere strømpriser.

Fyller opp magasinene

Det krever flere av opposisjonspartiene strengere tiltak mot. Senterpartiets stortingsgruppe krevde i forrige uke at strømeksporten stanses.

– Det viktigste nå er å gi kraftprodusentene tydelig beskjed, sørge for at vannet blir der til vinteren, og så må vi vurdere ytterligere tiltak hvis situasjonen skulle endre seg. Der er vi forberedt på, sier Aasland.

Mer vann i magasinene, kan bety lavere strømpriser til høsten og vinteren enn hvis det er knapt.

Uansett kan strømmen bli dyr fremover. Aasland sier at strømstøtten videreføres så lenge det trengs.

LYS OG VARME: Regjeringen har varslet at strømprisene kan økte til høsten og vinteren. De vil foreløpig ikke begrense krafteksporten.

Kan kreve mer

Skulle det bli nødvendig, sier Aasland at regjeringen kan gå inn og konkret regulere magasinene til kraftselskapene, og sette strengere rammer for hvordan produsentene kan bruke dem. Eventuelt kan de innføre eksportrestriksjoner.

– Hvor lenge skal dere følge med før det blir aktuelt?

– Dette er jo noe som følges tett og fortløpende hele tiden, men nå har vi forsterket intensiteten rundt det på grunn av situasjonen. Jeg kommer også til å følge opp i løpet av uken.

– Hvis ikke kraftselskapene hører på dere kan det bli eksportrestriksjoner?

– Ja, da blir det ytterligere innstramminger. Men dette er også veldig væravhengig, og avhengig av hvordan situasjonen i Europa utvikler seg, sier han.

ADVARTE: Statsminister Jonas Gahr Støre advarte fredag om at de høye strømprisene kan vare til høsten og vinteren.

Aasland har tidligere sagt til E24 at regjeringen forbereder seg på rasjonering som et krisescenario.

Overfor VG understreker han at NVE sier at sannsynligheten for strømrasjonering er liten.

– Jeg må forholde med til fagmyndighetene. NVE sier at sannsynlighet for rasjonering neste vår er liten, men mye vil avhenge av utviklingen i sommer og til høsten. Vi skal ha rapporter fra de største produsentene, og er forberedt på å iverksette flere tiltak raskt som gjør at vi unngår strømrasjonering.

Anbefaler ikke å stoppe eksport

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien forteller at han har hatt en ringerunde med produsentene i Sør-Norge og analysert produksjonsdata for de siste ukene.

– Det viser at produsentene holder igjen vann som kan magasineres og brukes til vinteren, sier Kroepelien til VG.

Organisasjonen hans representerer kraftnæringen i Norge, og medlemsbedriftene står for rundt 90 prosent av all kraftproduksjon.

Han påpeker at eksporten i hovedsak består av strømproduksjon som ikke er mulig å oppbevare.

– Det er slik at produsentene i Sør-Norge nå holder igjen vannet i vintermagasinene som forventet. Det som produseres og eventuelt eksporteres er i all hovedsak kraft fra vind og vann som ikke kan tas vare på, sier han og legger til:

– Det ville vært en feilslutning å stanse eksporten for å oppnå økt magasinfylling.

KRAFTBRANSJEN: Knut Kroepelien i Energi Norge representerer kraftnæringen i Norge.

– Må stilles krav

På Stortinget er SV, Frp og Rødt alle kritiske til strømeksport nå.

SVs Lars Haltbrekken krever at regjeringen kontakter tyske og britiske energimyndigheter og starter reforhandling av avtalene som regulerer eksporten av strøm.

Haltbrekken og Rødts Seher Aydar vil begge stille krav til fyllingsgraden i magasinene.

– Det må stilles krav om høyere magasinfylling, sier Haltbrekken til VG.

Fremskrittspartiets Marius Arion Nilsen sier at Frp tidligere har fremmet forslag om å redusere krafteksport, uten å få flertall.

– Vi må sette norske interesser først og sikre norske husholdninger og bedrifter strøm før man eksporterer, sier han.

TIDLIGERE STATSRÅD: Ola Elvestuen var klima- og miljøminister i Solberg-regjeringen.

– Finnes bedre virkemidler

Venstres Ola Elvestuen sier at årsaken til energikrisen i Europa er Putins krig mot Ukraina.

– Venstre vil i denne situasjonen ikke gå inn for å stenge Norge ute fra det europeiske kraftsamarbeidet. I en situasjon med lite vann i våre vannmagasiner er kraftutvekslingen med Europa også noe vi kan få store fordeler av, sier han.

Høyre sier at vannsparing er det mest effektive tiltaket.

– Vi bør ikke stanse strømeksporten. Det finnes andre og bedre egnede virkemidler for å ivareta forsyningssikkerheten. Kraftutveksling er også viktig for vår forsyningssikkerhet. Tiltak på eksportsiden kan hindre oss i å importere når vi har behov for det, sier Bård Ludvig Thorsheim (H).