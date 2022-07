Ung og skeiv – hvordan er det?

15 unge skeive fra ulike steder av landet, med ulike kjønnsidentiteter og bakgrunner, forteller om hvordan det er å være skeiv i Norge i dag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Etter masseskytingen i Oslo ble jeg stresset og redd»

Tuva Karlsen (19)

Skeiv – hun/henne

Bor i Kristiansund

– Jeg elsker å være skeiv, og jeg er så utrolig stolt av det. Det er godt å kunne kjenne på den følelsen, sier Karlsen.

Hun fant ut at hun er skeiv sommeren før hun begynte på videregående.

– Jeg har alltid følt meg akseptert og elsket av dem jeg har delt det med.

19-åringen forteller at måten hun og kjæresten blir sett på når de holder hender og går sammen på gaten, er noe av det mest negative med å være skeiv.

– Etter masseskytingen i Oslo ble jeg stresset og redd, sier Karlsen.

Hun og kjæresten skal flytte til Oslo, og har snakket om hvordan det kommer til å bli.

– Vi kom fram til at vi ikke kan gjemme oss og være redde, men at vi heller skal holde hverandre enda hardere i hånden når vi var ute og går, snakke enda mer om hvor viktig Pride er og jobbe hardere for at alle skal kunne elske hvem man vil og være den de er.

«Jeg kommer alltid til å stå fast på at det aldri kan bli unødvendig å feire noe så naturlig, ekte og fint som kjærlighet mellom mennesker»

Julia Reksten (23)

Skeiv – hun/henne, de/dem

Bor i Oslo

Allerede da hun gikk på barneskolen visste Reksten at hun er skeiv, selv om det tok tid å finne ut hva det innebar for henne.

– Vi skulle ha bilder av kjendismenn som bakgrunn på telefonen, men i skjul lagret jeg bilder av damer. Det ble min lille hemmelighet, sier hun.

23-åringen forteller at det å være skeiv ofte ble omtalt som noe negativt på ungdomsskolen.

Reksten sier at hun er stolt av å være skeiv – men er sliten av å forklare folk at Pride ikke er gått for langt, og at markeringen er for alle, også barn.

Etter masseskytingen i Oslo, var 23-åringen veldig redd, både for seg selv og for venner.

– Hele natten gikk til å ringe hverandre, sende meldinger og svare «Jeg er trygg». Jeg fikk et svar tilbake: «Men føler du deg trygg?» Og da kunne jeg ikke svare ja.

23-åringen er fremdeles stolt og skeiv.

– Jeg kommer alltid til å stå fast på at det aldri kan bli unødvendig å feire noe så naturlig, ekte og fint som kjærlighet mellom mennesker.

«For meg har det vært en lang reise å finne ut av min identitet og legning»

Jeppe Svingerud (25)

fluid/bifil transmann – han/ham

Bor i Tønsberg

Svingerud har kommet ut av skapet flere ganger. Først som lesbisk på ungdomsskolen, senere som trans. Da ble han møtt med anklagelser fra nære om at han gjorde det for å få oppmerksomhet.

– Jeg synes fortsatt dette er vondt den dag i dag. På bakgrunn av det valgte jeg å vente med å fortelle andre om det, til jeg var myndig og bodde for meg selv. De aller fleste møtte meg da på en positiv måte.

Han husker særlig én god opplevelse med det å være skeiv, da han som lærling fikk en ny kollega. På den tiden gikk han ikke på hormoner, og han brukte heller ikke «binder» for å få flatere bryster.

– Kollegaen min spurte meg på en respektfull måte om jeg byttet kjønn. Det var første gangen jeg virkelig følte meg sett som den jeg er.

Det vanskeligste med å være skeiv er folk som stirrer. Han opplever også at flere av hans nærmeste fortsatt bruker det gamle navnet hans og feil kjønn når de snakker om ham.

Etter masseskytingen i Oslo har 25-åringen fått tanker om å tone ned «skeivheten» sin.

– Jeg kjenner jo på redselen, spesielt med tanke på hvor mye negativt stigma og motstand Pride-feiringene har fått.

«Hvorfor må skeive komme ut av skapet? Hvorfor trenger ikke gutter som liker jenter å fortelle det til vennene sine og familien sin?»

Joakim Hybel Mikkelsen (20)

Homofil – han/ham

Bor i Trondheim

– Jeg skammet meg lenge og ville ikke godta det. Jeg tenkte i flere år at det kunne gå over, men skjønte etter hvert at det selvfølgelig ikke kunne det, sier Mikkelsen.

Selv om han og moren er nære, var han veldig nervøs før han fortalte henne om legningen sin. Hun reagerte med å si at hun skjønte det og elsket han for den han er, uansett.

– Likevel tenker jeg: Hvorfor må skeive komme ut av skapet? Hvorfor trenger ikke gutter som liker jenter å fortelle det til vennene sine og familien sin? Det blir bare automatisk antatt at man liker det motsatte kjønn.

Noe av det beste med å endelig kunne være seg selv, er komplimentene han får for klær og sminke på fest og på byen, forteller 20-åringen.

Mikkelsen forteller at han har opplevd å bli spyttet på av en full gutt i forbindelse med fadderuken i fjor høst.

– I etterkant angrer jeg på at jeg ikke sto opp for meg selv, men samtidig er jeg glad for at jeg bare trakk meg unna, slik at jeg unngikk at han ble voldelig.

Etter masseskytingen i juni ble Mikkelsen sint og lei seg, forteller han. Det er grunnen til at han ville fortelle andre om sine opplevelser med å være skeiv i VG.

– Jeg vet at mange andre skeive mennesker har opplevd hat for å bare være seg selv, noe som absolutt ikke skal skje. Det må bli enda mer normalisert å være skeiv.

«Jeg er oppdratt i en muslimsk familie hvor det er uakseptabelt å være skeiv»

Anonym (20)

Panseksuell kvinne – hun/henne

Bor i Oslo

20-åringen får være anonym fordi familien ikke vet at hun er skeiv, og fordi hun frykter reaksjonene fra dem. VG kjenner hennes identitet.

– Jeg er oppdratt i en muslimsk familie hvor det er uakseptabelt å være skeiv. Da jeg kjente på følelser ovenfor en annen jente for første gang, brukte jeg mye tid på å benekte følelsene mine, forteller hun.

Det gikk flere måneder inn i forelskelsen før hun anerkjente at hun likte en jente mer enn som venn. Hun fryktet å ikke lenger være akseptert i familien.

Kvinnen begynte forsiktig med kun å fortelle to nære venninner at hun likte en jente. Disse reagerte nesten ikke og har vært støttende hele veien.

Familien vil hun fortsatt vente med å dele det med.

– Det er enkelte jeg tror ville taklet det bedre enn andre, men jeg hadde nok ikke blitt akseptert. Jeg risikerer i verste fall å bli utstøtt fra store deler av familien og å miste kontakt med dem, sier hun.

De aller fleste andre har møtt henne med positive holdninger og støtte. Hun liker også å føle på tilhørigheten til andre skeive og at hun ikke er alene.

På den negative siden er det slitsomt å måtte skjule mye av seg selv og høre på negative meninger. Masseskytingen var vanskelig.

– Jeg er stolt av å være skeiv, og glad jeg kan elske den jeg vil. Jeg hadde gledet meg lenge til å gå i paraden i år. Jeg skulle gå med mange venner, og vi hadde planlagt å feire hele dagen. Å våkne opp på en dag som egentlig kun skulle være fylt med god stemning, men som i stedet ble fylt med frykt, var skikkelig vanskelig. Jeg ble sint, trist og redd. Men jeg er fortsatt like stolt av meg selv og resten av det skeive miljøet, og synes det er nå vi bør holde sammen, sier hun.

«Av alle ting å hate i denne verden, vil jeg aldri skjønne hvorfor noen velger kjærlighet»

Michael Wisnes (19)

Homofil – han/ham

Bor i Fana

Frem til niendeklasse prøvde Wisnes å fortrenge at han er skeiv. På barneskolen hadde han en jentekjæreste, og overfor seg selv brukte han det som bevis på at han ikke var homofil.

19-åringen forteller at han ikke ville komme ut til kjente ved å fortelle at han er homofil. Han ville heller at de skulle skjønne det av seg selv.

– Jeg tenker at det å være skeiv aldri kan bli helt normalisert om jeg er nødt til å gjøre et stort nummer av det, sier han.

Etter hvert skjønte folk rundt ham det. De fleste syns det var fint, med unntak av et nært familiemedlem.

På byen kan han fortsatt oppleve å få negative kommentarer.

– For noen uker siden kom jeg og noen venner ut fra en skeiv klubb i Bergen, og fikk høre «jævla homser» ropt bak oss på gaten.

Wisnes forteller at han har blitt bedt om å «tone ned disse greiene».

19-åringen sier at masseskytingen i Oslo var en oppvekker for ham.

– Jeg er så mye med andre skeive venner og støttende at jeg innimellom glemmer hvor sterkt hat noen mennesker faktisk har fordi jeg liker gutter.

Dagen etter skytingen sa moren at det hadde slått henne at det kunne vært hennes egen sønn som ble drept på grunn av hvem han elsker.

– Av alle ting å hate i denne verden, vil jeg aldri skjønne hvorfor noen velger kjærlighet, sier Wisnes.

«Folk har oppfordret meg til å drepe meg selv»

Emma Sofie Husby-Larsen (22)

Lesbisk – hun/henne

Bor i Oslo

På skolen skjønte aldri Husby-Larsen hva de andre jentene i klassen snakket om når de sa de var forelsket, for selv følte hun ingenting for guttene.

Det var ikke før hun merket sommerfugler i magen nærme jenter hun syns var fine, at hun skjønte det.

Hun opplever mest homofobi fra eldre menn, og de siste årene er det blitt verre.

– Ofte hører jeg: «Du har ikke prøvd min pikk, bli med meg hjem så kan vi finne ut om du faktisk er lesbisk».

22-åringen forteller at hun har opplevd at menn har forsøkt å krysse grensene hennes.

– Jeg har blitt tatt på rumpa, de har gnidd seg opp mot meg bakfra, fulgt etter meg eller nektet å la meg være i fred fordi de mener jeg er lesbisk for å få oppmerksomheten deres, sier hun.

Hun har også blitt fått hatkommentarer på nett, med oppfordringer til å drepe seg selv, sier hun.

I oppveksten følte Husby-Larsen mye på ensomhet fordi hun ikke kjente noen andre skeive jenter.

– Etter at jeg flyttet til Oslo, forandret dette seg, og jeg fant et trygt og aksepterende miljø.

Men den tryggheten ble svekket etter skytingen i Oslo i slutten av juni.

– Det gjorde meg mer på vakt og mer redd for at noe kan skje meg. Jeg kjenner veldig på dette når jeg går ute med LHBT+-merch.

«Jeg vil heller bli banket enn å holde kjeft»

Aksel Svartvassmo (16)

Homofil – han/ham

Bor i Mosjøen

Høsten 2020, da han gikk i tiendeklasse, kom Svartvassmo ut for moren sin. Det gikk litt tid før han fortalte det til faren sin og noen få venner også.

– Så begynte jeg på videregående, og der var jeg åpen om det fra dag én. Det var skikkelig forfriskende å kunne starte på nytt, på en ny plass, med nye folk, sier han.

I mai i år skrev han endelig åpent på Facebook om legningen sin – og ble møtt av en strøm av kjærlighet.

– Når man kommer ut med noe skikkelig personlig, og de rundt deg overøser deg med komplimenter og hjerter, føles det skikkelig bra, sier han.

16-åringen tror livet ville vært lettere som heterofil, men syns likevel det er fint å være skeiv.

– Jeg fikk utdelt de kortene jeg fikk, og de må jeg nesten bare bruke best mulig.

Svartvassmo syns det er fint å kunne være en rollemodell for andre som har vært i samme situasjon som ham. Det er trist å tenke på at homofili straffes i mange land fortsatt, forteller han.

På ungdomsskolen syns han det var vanskelig å høre «homo» bli brukt som skjellsord samtidig som han forsøkte å finne ut av legningen sin.

Etter masseskytingen var 16-åringen bekymret, lei seg og skuffet.

– Jeg tenker også at jeg vil heller bli banket enn å holde kjeft. Å leve et liv der jeg må holde meg i skapet, er ikke et liv jeg orker. Jeg skal ikke dempe meg fordi fordomsfulle mennesker vil det. Om Gud hater homofile, så er han vel ganske hyklersk hvis han da skapte meg?

«Aldri igjen vil jeg høre at vi ikke trenger Pride»

Monica Celine Jacobsen (20)

Bifil – hun/henne

Bor i Oslo

– Etter at jeg kom ut som bifil i 2020, skjønte jeg at jeg ikke bare ville være de kvinnelige barndomsforbildene mine, men at jeg også syntes de var attraktive, på samme måte jeg syntes Justin Bieber var attraktiv, sier Jacobsen.

Først da coronapandemien stengte ned landet, fikk hun tid til å reflektere ordentlig over egen kjønnsidentitet og legning.

– Det var som om presset over å være det samfunnet anså som en jente forsvant, ettersom jeg flyttet hjem til foreldrene mine langt uti skogen på Sørlandet.

Hun har fortsatt mange spørsmål rundt egen kjønnsidentitet, men tenker at sosialt kjønn kun er noe vi har funnet opp.

– Kjønnsidentiteten min er fortsatt «work in progress», men jeg er også åpen om det.

Moren har hele tiden støttet Jacobsen, og kjøper stadig nye ting med regnbuesymbolet.

– Det betyr veldig mye da vi bodde i en by som hadde sin første Pride for bare to år siden, og som er tynget av tradisjonelle, sårende tanker om skeive og våre rettigheter og «plass» i denne verden.

20-åringen syns det er skummelt at folk ble overrasket etter skytingen i Oslo, fordi hun tenker at det betyr at de ikke skjønner hvor mye skeive blir undertrykket og hatet.

– Aldri igjen vil jeg høre at vi ikke trenger Pride.

«Det å være skeiv er en fantastisk ting»

Ivan Hallgren (20)

Homofil – han/ham, de/dem

Bor i Drammens-området

Da Hallgren kom ut for rundt tre år siden, opplevde han mye støtte fra folk rundt seg.

Noe av det mest positive med å være skeiv, er at han har fått mer selvtillit etter at han kom ut av skapet.

–Jeg har fått et mye større nettverk og flere folk rundt meg etter at jeg kom ut, det tror jeg har å gjøre med at jeg ble mer selvsikker, sier han.

20-åringen forteller at han har opplevd å få kjipe kommentarer på TikTok.

– Enkelte har trakassert meg seksuelt i kommentarfeltet når jeg har hatt live-sendinger. Det er ukomfortabelt, men jeg har bare ignorert det.

Oslo-skytingen har ført til en frykt for å være seg selv for 20-åringen.

– Men, jeg sier bare én ting, og det er at kjærlighet er sterkere enn hat og slik vil det alltid være, ser han.

– Jeg tenker det å være skeiv er en fantastisk ting og veldig positivt.

«Jeg håper bare at én dag blir det helt trygt for folk som oss»

Maxim Samuel Ivanov (18)

Bifil og aseksuell – han/ham

Bor i Oslo

– Jeg har visst at jeg liker folk av alle kjønn hele livet mitt, men jeg hadde ingen anelse om at det var flere ting enn «homo» og «heterofil», sier Ivanov.

Da han var 14, skjønte Ivanov at han er bifil etter at en venn fortalte ham at hun er det.

Første gang han feiret Pride, gikk han rundt på skolen med bifil-flagg.

– Det var flere som hadde positiv og støttende respons, som «Happy Pride!», «Hvilket flagg er det?» og «Kult!», forteller han.

Ivanov forteller at de verste kommentarene er dem som er forkledd som vennlige.

– Ting som «Jesus kommer til å fikse deg» og «Jeg støtter skeive, så lenge dere ikke er for høylytte om det» eller «Jeg forstår ikke hvorfor Pride ennå trengs, dere er jo ikke undertrykt».

18-åringen har bodd to år i Russland, som har strenge lover om såkalt «homofil propaganda». Tilbake i Norge har han allerede opplevd mye som minner ham om årene i Russland.

– Når man går ute med Pride-flagget, stirrer folk, noen gjemmer ikke hat eller avsky når de ser på deg. Jeg har allerede blitt fulgt etter, verbalt angrepet og truet flere ganger når jeg har gått med regnbue-armbånd og -pins ute om kvelden.

Han opplever at han har enda mer grunn til å være redd ute om kveldene etter skytingen i Oslo.

– Jeg håper bare at én dag blir det helt trygt for folk som oss.

«Vi må stå opp for hverandre og vise at vi er her, uansett hva»

Kris Eriksen Sollie (20)

Ikke-binær – de/dem/hen

Bor i Trondheim

– Da jeg var seks år gammel og lekte med barbiedukker, var det alltid to jentedukker som var kjærester, sier Sollie.

Men det var først i åttendeklasse at hen skjønte hva det handlet om, da hen så en video på YouTube om det å være skeiv.

– Først var det litt skummelt, fordi jeg er vokst opp i en kristen familie og er kristen selv.

Da hen fortalte det til moren, svarte hun at hun ikke brydde seg om hvem Kris liker, så lenge de er snille med hen.

20-åringen forteller om en fin opplevelse sammen med kjæresten for noen dager siden. En mann kom bort til dem mens de ventet på bussen.

– Han sa at vi bare måtte fortsette å stå på og være glade i hverandre. Vi hadde aldri opplevd noe sånt før, sier hen.

Etter skytingen i Oslo, tenker 20-åringen at det er enda viktigere for skeive å synes.

– Vi kan ikke skjule oss og slutte å være dem vi er fordi noen ikke takler det. Vi må stå opp for hverandre og vise at vi er her, uansett hva.

«Jeg er også takknemlig over erfaringene og utfordringene det å være skeiv har gitt meg»

Samuel Bjerke Winberg (22)

Transmann/panfil – han/ham

Bor i Mysen

Da Winberg kom i puberteten, merket han at forandringene gjorde ham ukomfortabel. Han ble frustrert og sint når noen kalte ham jente – men han skjønte ikke hvorfor.

Først da en fremmed trodde han var gutt, skjønte han hva det kunne handle om.

– Jeg fikk sommerfugler i magen og følte sterkt at det han sa var riktig.

Fordi han har en autismediagnose, tok det ekstra lang tid før Winberg kom i gang med behandling. Men da han startet på testosteron følte han seg endelig som seg selv. Nå står han på venteliste for å fjerne brystene, og i august skal han fjerne livmoren.

22-åringen opplevde at venner og familie aksepterte ham fullt og helt da han kom ut for dem, selv om det tok litt tid for noen.

– Prosessen til å bruke det nye navnet mitt og maskuline pronomen gikk sakte. Familien min har tross alt kjent meg som en jente i mange år. Men etter hvert ble det riktig.

Winberg sier at han elsker å være skeiv, selv om han vet at noen ting ville vært enklere hvis han ikke var det. Spesielt dating er vanskeligere fordi han er trans, tror han.

– Jeg er også takknemlig over erfaringene og utfordringene det å være skeiv har gitt meg, for en del av det har gjort meg til den personen jeg er i dag.

Masseskytingen i Oslo har ført til at han er mer utrygg på hvor åpen han kan eller bør være.

– Jeg har alltid vært litt forsiktig med hvem jeg åpner opp til angående det at jeg er trans. Du vet ikke alltid hvordan folk kan reagere. Nå føler jeg mer på det.

«For meg er Pride en feiring der alle er velkommen»

Amalie (20)

Bifil – hun/henne

Bor i Trondheim

Da Amalie kom ut som bifil i 2017, hadde hun lenge visst at hun ikke var heterofil.

– Da jeg endelig skjønte at jeg likte både gutter og jenter, og følte at bifil var det «riktige» å kalle meg selv, følte jeg en enorm lettelse.

Hun forteller at hun er heldig med nettverket rundt seg, og at hun utelukkende har opplevd støtte og kjærlighet.

– For meg er Pride en feiring der alle er velkommen, fordi man feirer kjærligheten, og kjærlighet er for alle, sier hun.

20-åringen skulle være frivillig under Oslo Pride i år, men måtte droppe det på grunn av jobb. Skytingen som skjedde dagen før paraden, gjorde henne skrekkslagen.

– Da jeg skulle hjem fra jobb den dagen, vurdere jeg å ta av meg Amnesty-armbåndet mitt, som jeg har på hele tiden, av ren paranoia, fordi jeg kjente jeg var livredd for at folk skulle se det.

Likevel vil hun alltid være stolt over å være skeiv, forteller Winterbottom.

– Vi har helt tydelig en lang vei igjen å gå, men jeg er veldig takknemlig for å bo i Norge.

«Man følte det på stemningen, det føltes nesten som vi skulle ut i krig»

Kristina Them (25)

Skeiv – hun/henne

Bor i Oslo

– Jeg har alltid sagt at jeg ikke kom ut av skapet, men falt ut av det, sier Them.

Det var først da hun som 23-åring forelsket seg i en jente, at hun skjønte at hun er skeiv.

– Jeg tror at det at jeg var såpass gammel da jeg fant ut av det, gjorde at det ikke var noe skummelt å komme ut, sier hun.

Them trekker frem det skeive miljøet hun er i som noe av det fineste med legningen sin.

– Å være i en gjeng med mange fargerike, kule personer i Oslo har gjort det lettere for meg å være meg selv.

De negative opplevelsene skjedde for det meste før hun selv forsto at hun var skeiv.

– Jeg fikk høre på skolen at jeg hadde guttete stil, og ble kalt «jævla lesbe».

Etter Oslo-skytingen, ble 25-åringen veldig redd. Hun forteller at det hjalp å se folk samle seg i støttemarkering.

– Vi var en gjeng sammen før markeringen, og alle var redde. Man følte det på stemningen, det føltes nesten som vi skulle ut i krig. Noen av oss dro på markeringen, mens andre ble hjemme, sier hun.

Hun er glad for at hun turte å dra den dagen.

– Jeg vet at jeg er så trygg på min egen seksualitet. Og hvis jeg som er så trygg, likevel ble så redd, ville jeg møte opp for dem som kanskje ikke turte.