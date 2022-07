KREATIV LØSNING: Da flyet til Mikael Ingebrigtsen (t.v) og Benjamin Derås ble kansellert, kjøpte de en Tesla Model 3.

Rammet av SAS-streiken – kjøpte Tesla for å komme seg på ferie

Da flyet til Benjamin Derås (24) og Mikael Ingebrigtsen (24) ble kansellert, fikk de en ny idé om hvordan de kunne komme seg til Torrevieja.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det hadde vært digg å fly, men vi må tilpasse oss situasjonen. Man kan ikke sitte og være sure – man må se løsninger, ikke hindringer, sier Ingebrigtsen.

Mennene fra Namsos skulle egentlig på guttetur til Torrevieja sammen med fire andre kompiser, men hadde bestemt seg for å reise ned en uke tidligere enn resten.

Plutselig kom beskjeden «flyet deres blir sannsynligvis kansellert».

– Vi tenkte «da blir det nok kansellert, så vi drar hvert fall og ser på en bil». Da vi satt i Teslaen fikk vi melding om at flyet var kansellert, sier Derås.

De forteller videre at de etter beskjeden fra SAS bestemte seg for å kjøpe en Tesla modell 3, og at de deretter kjørte rett ut fra bilforretningen, med retning mot Spania.

– Ingen har sovet sammenhengende i mer enn to timer

Når VG prater med Derås og Ingebrigtsen onsdag formiddag, befinner de seg i de sveitsiske alpene. På mandag kjørte de fra Trondheim.

– Dette ble veldig spontant, så vi har ikke sovet så mye. Vi tenker å legge oss inn på hotell i Monaco – ingen av oss har sovet mer enn to timer sammenhengende, sier Derås.

– Til nå har vi rullert på å kjøre, så den andre har kunnet sove litt. Men etter Danmark har det vært veldig fint å se nye plasser, så vi begge ønsker å være våkne, sier Ingebrigtsen.

TUR I ALPENE: Derås og Ingebrigtsen befinner seg i Sveits, over 2200 kilometer hjemmefra, når VG prater med dem onsdag formiddag.

Mennene forteller at de har vært innom Kolding og Hamburg. Videre har de planer om å kjøre innom Torino, Monaco, Barcelona og Nice, før de ender opp i Torrevieja.

– Det beste så langt har vært Sveits. Det minner litt om Vestlandet, bare mye mer ekstremt – med høyere fjell, sier Derås, og legger til at også den tyske Autobahn var en kul opplevelse.

– Vi gleder oss veldig til Monaco. Det er en utrolig liten, fin plass, sier Ingebrigtsen.

Bilen skal selges, kanskje

De to forteller at de tok opp et lån på hele beløpet for å kjøpe bilen, som hadde en prislapp på 530.000 kroner - brukt.

– Det lå på 350.000 kroner når vi begynte, men så tenker man «hvis vi legger på 10.000 til så får vi denne, og med litt til så får du dette», så endte vi på denne Teslaen, sier Ingebrigtsen.

Han ler og sier med et glimt i øye at «planen er å selge den rett etterpå, men det er en veldig god bil som vi har blitt glad i».

TRONDHEIM: I følge Google maps tar det 39 timer å kjøre fra Trondheim til Torrevieja, og avstanden er 3634 kilometer.

De forteller at de har en bensinbil i Trondheim, men at de så på det som mer økonomisk å bruke elbil. De sier også at de tidligere aldri hadde hatt planer om å kjøpe en Tesla, og at dette kom som et resultat av at flyet deres ble kansellert.

VG har sett dokumentasjon som bekrefter kjøpet av bilen og at flybillettene deres ble kansellert.

Trønderne har ennå ikke mottatt refusjonspengene fra SAS, men forteller at disse kommer til å dekke strøm og bompenger på turen til Torrevieja, i tillegg til det første avdraget på billånet.

Kjørte feil

Man sparer kanskje penger på å kjøre elektrisk, men det har også bydd på noen små utfordringer for trønderne.

– Vi hadde tenkt oss over alpene, men det er ikke sikkert vi kommer over der med elbil – på grunn av lange bakker og kanskje få ladestasjoner, sier Derås.

Men planene måtte endres. «Vi kjørte feil, så vi kjører over alpene», skriver de i en SMS, omtrent en time etter at de pratet med VG.

Har ferieplanene dine gått i vasken? Se de beste tipsene her:

Hvor mange ganger har dere måttet stoppe for å lade?

– Vi har stoppet ni ganger for å lade, men mange av de er kortere stopp på 15 minutter hvor vi strekker på beina. Teslaen planlegger hvor vi må stoppe, så vi slipper å tenke, svarer Ingebrigtsen.

– Turen hjem kan bli ganske lang

De to rapporterer om god stemning i bilen, men er likevel litt bekymret for turen hjem.

– Vi tenker at turen hjem kan bli ganske lang, så vi planlegger å ta en annen rute så vi slipper at det blir identisk, sier Ingebrigtsen, og legger til at de skal innom Paris på hjemveien.

Han fortsetter med å fortelle at de har tenkt seg hjem igjen rundt den 28. juli.

– Vi skal rekke en bursdag til den 30., så vi må planlegge kjøringen.