GRILLMESTER: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran vil ikke svare på spørsmål om hvilken statsrådspost han kan tenke seg hvis de rødgrønne vinner valget. Men han bekrefter at å bli grillminister er høyaktuelt.

Ap-nestleder droppet NHO-fest for å møte «vanlige folk»

BODØ (VG) Ap-nestleder Bjørnar Skjæran arrangerte heller sin egen campingfest. – Populisme langt ut på den andre siden av den politiske skalaen, svarer Erna Solberg (H).

– For meg er dette det viktigste i valgkampen, å treffe folk med helt vanlige inntekter, som har sine ting å streve med i livet, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

– For meg er det mye, mye viktigere enn å være på en plass der det sannsynligvis ikke er mange Ap-velgere. Den viktigste begivenheten på den hagefesten er at Erna Solberg kommer dit.

VG møter ham på parkeringsplassen Maskinisten i utkanten av Bodø sentrum, der Skjæran griller pølser og koker kaffe til partifeller – og noen av de Ap kaller «vanlige folk».

POPULÆR: Karianne Jakobsen i Labora er langt fra den eneste som vil ta bilde med statsministeren. Foto: Jørgen Braastad

Samtidig er statsminister Erna Solberg (H) på fest i hagen til Nordland kultursenter, en fem minutters kjøretur unna. Arrangøren er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), landets største interesseorganisasjon for arbeidsgivere. Skjæran var selv invitert.

– Jeg takket nei for over en måned siden, fordi jeg hadde andre planer. Men så endret ting seg for tre-fire dager siden. Da valgte jeg å gjøre det jeg synes er viktigst i valgkampen og som jeg prøver å gjøre hver eneste dag, og det er å møte og prate med helt vanlige folk om hva som er viktigst i livene deres, sier han til VG og legger til:

– Jeg opplever at det aller, aller viktigste for henne er å få senket formuesskatten til de som har aller, aller mest fra før.

STORFINT BESØK: På hagefesten kom blant annet fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og NHOs nestkommanderende Anniken Hauglie. Foto: Jørgen Braastad

– Populisme

– Jeg forstår at utgangspunktet var at han egentlig hadde sagt til arrangøren at han var bortreist. Han får stå for det han gjør selv, sier Erna Solberg til VG.

– Men jeg synes det er litt rart at et parti som er så opptatt av trepartssamarbeidet, bruker valgkampen på å stemple den ene parten, fortsetter hun.

De tre partene er arbeidstagerforeningene, som LO, arbeidsgiverforeningene, som NHO, og staten.

– Vi kan ikke bli et land hvor man mener at den ene parten av trepartssamarbeidet er en elite og at man ikke vil snakke med dem, sier Solberg og legger til:

– Det høres veldig rart ut, det høres ut som populisme langt ut på den andre siden av den politiske skalaen, i stedet for det Ap som skjønte at for å få arbeidsplasser i Norge, så må du både ha de som investerer i disse arbeidsplassene, de som drifter dem og de som jobber der.

Det var ikke fiffen som deltok på NHOs hagefest, understreker Solberg.

– Jeg møtte blant annet folk fra akademia og frisører som har en enmannsbedrift. Det er personer som ikke har høy lønn, men som er med på å skape masse jobber for folk, sier hun.

– Men jeg tenker at dette var mye staffasje fra herr Skjæran sin side.

VANLIGE TAXISJÅFØRER: Rune Karoliussen og Lars Lundquist, her sammen med Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Jørgen Braastad

– Vil ikke ha noe av Erna

Blant Skjærans «vanlige folk» er taxisjåførene Rune Karoliussen og Lars Lundquist og renholder Synnøve Søraa.

Søraa er renholder hos Forsvaret i Bodø. Da renholdet ble konkurranseutsatt og ISS tok over, mistet mange av de ansatte oppspart pensjon. Noen fant annet arbeid, mens noen begynte hos ISS.

Flere av renholderne gikk til sak, og for Søraas del endte det med et forlik. Hun fikk beholde jobb og pensjonsrettigheter, men neste år blir hun 62 år og går av med pensjon.

– Jeg synes ikke det er noe artig at alle kollegaene mine er borte. Det gjorde noe med oss, sier Søraas.

Hun er ikke med i Ap, men er klar på at hun vil ha en ny regjering.

– Jeg vil ikke ha noe av Erna lenger. Jeg er så lei.

RENHOLDER: Synnøve Søraa vasker for Forsvaret til neste vår, da hun blir 62 år og går av med pensjon. Foto: Jørgen Braastad

Taxisjåførene Karoliussen og Lundquist er misfornøyde med frislippet i drosjenæringen, og frykter at aktører som Uber skal etablere seg i Bodø.

– Nå har jeg kjørt i dag i åtte timer, og fått inn 2500 kroner på bilen. Når du tar vekk utgiftene fra det, så koker det ned til at jeg ikke har tjent noe særlig mer enn det en 16 år gammel jente tjener på å stå på Narvesen, sier Karoliussen.

– Dette håper jeg at han Bjørnar skal ta tak i, sier Lundquist.

– Dere har nummeret mitt begge to? spør Skjæran.

Det har de.

– Er dere Ap-folk?

– Om det er roser eller firkløver, vi må i hvert fall ha inn folk i regjeringen som forstår hva som henger på greip, sier Lundquist.

SISTE TUR: – Ja, jeg er på jobb. Nå har jeg vært her i snart en time, og jeg har ennå ikke fått tur, sier taxisjåfør Rune Karoliussen. Det lyser på toppen av bilen hans, og han avslutter kvelden med å kjøre VG videre til NHOs hagefest. Foto: Jørgen Braastad

Skal legge seg like tidlig som sist

Skjæran mener at han kan være opptatt av både næringsliv og «vanlige folk».

– I dag har jeg vært på tur til Meløy, som er en industrikommune, og til industriparken i Glomfjord. Der har jeg møtt dyktige bedriftsledere og flotte arbeidsfolk. Det gjør jeg hele tiden. Men det aller viktigste i valgkamp er å møte folk så de kan fortelle hva som er viktig for dem.

– Håper du det går bedre denne gangen enn sist du var på fest?

– Jeg har planer om å ta kvelden i omtrent samme tid, sier Skjæran og ler.

– Etter nach da?

– Ja, det var jo kalt et nachspiel, men jeg var i seng klokken halv elleve.

– Det jeg har lurt mest på er om den granateplelikøren var din?

– Nei, men det var det verste med bildet. Jeg vet hvem det var, men jeg har lovet å ikke sladre, sier han og ler.