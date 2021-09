DREPT: Tina Jørgensen ble funnet drept i en kum utenfor Bore kirke en drøy måned etter at hun forsvant fra Stavanger sentrum høsten 2000.

Kastet nesten alle Tina-bevisene: − Ble kjørt ut «et lass» på søppelfyllingen

Mesteparten av det sikrede materiale fra etterforskningen av Tina Jørgensen-drapet er destruert. «Det mest frustrerende med saken», skrev politiet i en internrapport i 2013.

Publisert: Nå nettopp

21 år etter at Tina Jørgensen (20) ble drept i Stavanger, er etterforskningen av saken i full gang igjen. En mann i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, er også mistenkt for å ha drept Jørgensen.

Men politiet har en stor utfordring: Nesten alt av bevis fra etterforskningen er kastet.

Da den uløste drapssaken ble gjennomgått på nytt i 2013 skrev politioverbetjent Bjørn Thorleif Vanvik i sin avslutningsrapport:

«Men det mest frustrerende med saken er at en ikke fikk benytte ny teknologi på spormaterialet fra avdøde Tina som følge av at dette var kastet.»

Ifølge politiet er et DNA-funn etter nye analyser en sentral del av grunnlaget for å sikte mannen i 50-årene for drapet på Birgitte Tengs. Men i Tina Jørgensen-saken finnes det ikke materiale som egner for nye DNA-analyser. Mannen nekter for å ha noe med noen av drapene å gjøre.

BORTE: Denne industrisekken ble funnet i kummen utenfor Bore kirke sammen med Tina Jørgensen. Kun en bit av sekken finnes fremdeles, resten har blitt kastet.

«Kjørte ut ’alt’ fra saken»

I en intern rapport fra 2013, skriver politiet:

«Det er sagt av flere at mye av beslagene er kastet. Leder kriminaltekniske seksjon (Matre) fortalte at det på et tidspunkt ble kjørt ut ’et lass’ på søppelfyllingen, etter beslutning fra enten taktisk eller juridisk hold, uten at jeg kan se at beslutningen er dokumentert i saken. Det som ble kjørt ut skal ha vært ’alt’ fra saken»

Leder for kriminalteknisk seksjon i daværende Rogaland Politidistrikt var Tor Egil Matre.

Ifølge rapporten skal materialet ha blitt kastet fordi Tina-saken ble henlagt. Dette var i 2003.

VG har spurt politiet om hvem som tok denne beslutningen og hvorfor.

– Politiet har vært åpne på at politiet generelt har hatt utfordringer knyttet til gode nok rutiner for oppbevaring og håndtering av de mange ulike typene bevismateriale, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

DREPT HER? Det antatte drapsåstedet ligger under Bybrua på Sølyst i Stavanger.

Måtte ut på bevisjakt

I 2013 måtte dermed etterforskerne i Stavanger ut på jakt etter hvilke bevis som kunne være i behold i den uløste drapssaken på 20-åringen.

De lette i både kjeller, frysere, garasje og lager på politihuset i oljebyen – og klarte etter hvert å spore opp noe av materialet fra den gamle etterforskningen. Det ble laget rapporter på hva som var igjen av bevis i Tina-saken i både 2013 og i 2015. I rapportene kommer det frem at politiet på daværende tidspunkt blant annet fremdeles hadde:

Skjørtet Tina hadde på seg da hun ble funnet

En strømpebukse (dette skal ikke være strømpebuksen Tina hadde på seg da hun ble drept)

En grønn sekk som politiet brukte til å pakke inn kroppen til Tina.

En bit av industrisekken som ble funnet i kummen

Beslag fra ulike biler som hadde vært undersøkt

Ulike CD-er, foto, disketter og VHS-kassetter

FUNNET HER: Politiet var ute for å lete etter spor fra et ran da de åpnet en kum utenfor Bore kirke og fant Tina Jørgensen drept.

– Klart vi gjerne skulle hatt beslag

Fredrik Martin Soma forklarer til VG at de har noe beslag igjen, blant annet noen av Tina Jørgensens klær.

– Dette ble sendt inn til analyse i 2016, men det ble da konkludert med at det ikke var mulig å hente ut DNA fra dette materialet, sier politiadvokaten.

Dette er også bakgrunnen for at disse beslagene ikke er sendt inn til nye analyser nå, opplyser han.

– Det er klart av vi gjerne skulle hatt beslag som kunne gitt oss nye svar, fortsetter han.

Da NRK i 2017 skrev en sak om kasting av bevismateriale i alvorlige straffesaker forklarte politiet beslutningen i Tina Jørgensen-saken slik:

– Etter noen år gjorde vi en vurdering om hva som kunne ha en betydning og ut fra datidens teknologi ble det kastet det som vi vurderte ikke hadde noen betydning, sa politiinspektør Ernst K. Rossebø i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Destruksjonen av materialet er tidligere blitt omtalt i Erlend Frafjords bok «Da Tina ble drept» fra 2017.

– Helt på trynet

Tina Jørgensens mor har tidligere reagerte på at bevisene fra etterforskningen av drapet på datteren har blitt kastet.

– I min naivitet trodde jeg at når det var et drap, og ting som kunne brukes som bevis, så ble det registrert og lagt på en sikker plass. Jeg var overbevist. Og så begynner du å nøste og skjønner at de ikke har disse bevisene og ikke vet hvor de er. Noe fant de på et lager. Noe var kastet. Jeg er rystet. Det er faktisk helt på trynet, sa Torunn Austdal Rasmussen til NRK i 2017.

En venninne av Tina Jørgensen som VG har snakket med sier hun stiller seg generelt kritisk til hvordan politiet har håndtert saken og peker spesifikt på bevismaterialet som ble destruert.

– Er det vanlig praksis i uoppklarte drapssaker? spør venninnen seg.

Hun sier hun tenker på familien og pårørende, også til de som tidligere er blitt mistenkt og siktet i begge sakene.

– Der har politiet tilsynelatende ikke hatt nok bevis. Jeg håper at de denne gangen kan klare å finne hvem som har utført disse grusomme handlingene, slik at alle involverte kan få et endelig svar.

– Tina var en fantastisk jente, det er trist at livet ble tatt fra henne så altfor tidlig.

Hun beskriver Tina som blid, omsorgsfull, flink med mennesker og med en positiv utstråling som gjorde at det var lett å bli glad i henne.

VG har vært i kontakt med Kjersti Jæger, bistandsadvokaten til Tina Jørgensens familie. «Jeg har ingen kommentarer å gi på det nåværende stadiet», skriver hun i en tekstmelding.