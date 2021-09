HET DEBATT: SV-leder Audun Lysbakken, Frp-leder Sylvi Listhaug og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er sterkt uenige om årsaker og virkemidler knyttet til barnefattigdom.

Barnefattigdom: Barker sammen om innvandring

Frp-leder Sylvi Listhaug legger skylden for barnefattigdom på innvandring. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier «at vi må være ærlige». SV-leder Audun Lysbakken sier det er rart at rike motiveres av å få mer, mens fattige skal bli motivert av få mindre.

Publisert: Nå nettopp

VG skrev mandag om den økende barnefattigdommen i Norge, som spesielt rammer barn med innvandrerbakgrunn.

Siden 2006 har 47.500 flere barn vokst opp i familier med vedvarende lavinntekt. Av disse er 87 prosent barn med innvandrerbakgrunn, viser tall fra SSB.

Det vekker politisk debatt.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at «vi må være ærlige»:

– Det går ikke an å diskutere innvandring, flyktning eller asylpolitikk uten å se på hvilke konsekvenser det får i Norge. Vi kan ikke være veldig liberale uten at vi også får større sosiale forskjeller. Det må vi være ærlige på, sier Røe Isaksen (H) til VG.

KRITISK TIL MER PENGEBRUK: – Hvis det du får utbetalt er veldig nær eller høyere enn det du realistisk får i arbeidslivet, blir flere værende utenfor arbeidslivet på sikt, sier Røe Isaksen.

Frp-leder Sylvi Listhaugs førstekommentar er slik:

– Dette viser med all tydelighet at venstreradikale sosialister og Ap som snakker på inn og utpust om sosiale forskjeller nekter å forholde seg til sannheten. Det som er sannheten er at innvandring betyr økt fattigdom. Det hjelper ikke hvor mange puter man syr under armene på folk. Til syvende og sist må folk komme seg i arbeid. Det er løsningen.

– Pinlig

SV-leder Audun Lysbakken sier at det er en «pinlig bortforklaring» når Listhaug og Røe Isaksen forklarer økningen i barnefattigdommen med innvandring.

les også Jeg var fattig og skamfull

– De gjør det fordi de synes debatten om Forskjells-Norge er ubehagelig. De blir avslørt når folk er urolige for økende forskjeller. Det Høyre og Frp har gjort med makten er å prioritere den økonomiske eliten i Norge. Nå ser vi voksende ulikhet, sier han.

– Ond sirkel

Røe Isaksen forklarer økningen i barnefattigdom med at det har kommet flere flyktninger og innvandrere, særlig etter migrantkrisen i 2015–16.

les også Flyktningkrisen

– Det henger delvis med at det kom mange i 2015–16 under flyktningkrisen, selv om vi strammet inn reglene. Det tar tid å lære språk og bli fullt ut integrert.

Røe Isaksen sier at løsningen på integreringsproblem er vanskelig og komplekst, men han sier at språk og å raskt få mulighet i arbeidslivet er avgjørende for suksess.

les også Takk, Derya!

– Vi må knekke den onde sirkelen mange av barna er inne i. Det betyr enda flere inn i barnehage med tiltak som gratis kjernetid kombinert med språkopplæring. Vi må ha minst like høye forventninger til skoler med mange innvandrerbarn som til skolene i andre områder. Vi må også få foreldrene inn i jobb.

– BLANT DE BESTE: Torbjørn Røe Isaksen sier at Norge er blant de beste på integrering, men at de fortsatt har store utfordringer.

– Barnefattigdommen har økt betydelig de siste åtte årene, særlig blant barn med innvandrerbakgrunn. Har dere feilet på integrering?

– Vi er blant de beste på integrering, men vi har fortsatt store problemer. Dette er en naturlig konsekvens av at det kommer mange. Vi har ingen mulighet til å integrere folk skikkelig hvis vi får en mye mer liberal innvandringspolitikk, sier han og advarer mot blant annet SV.

les også Nordmenn om fattigdom: – Jeg er rett og slett avhengig av hjelp

– SV har foreslått en generell økning i ytelsene. Det er jeg skeptisk til. På sikt kan det skape større utenforskap. Hvis det du får utbetalt er veldig nær eller høyere enn det du realistisk får i arbeidslivet, blir flere værende utenfor arbeidslivet på sikt, sier han.

– Må slutte å ta inn tusenvis

Listhaugs vei ser slik ut:

– Vi må integrere alle som allerede er i Norge. De må lære seg norsk. Det er skrikende mangel på arbeidskraft i Norge innenfor mange næringer. Da er det paradoksalt at veldig mange innvandrere ikke kommer seg i arbeid overhodet.

Hun vil i stor grad stenge grensene.

– Skal vi lykkes, må vi slutte å ta inn tusenvis av nye hvert eneste år som også trenger oppfølging. Det sier seg selv at det ikke går opp.

OMSTRIDT: Daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på tur i Sverige og bydelen Rinkeby i Stockholm i den norske valgkampen for fire år siden.

Hun viser til at vi kan stå foran en migrantbølge fra Afghanistan.

– SV har allerede begynt å diskutere hvor mange vi bør ta imot, og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) sier det er «ingen øvre grense» for hvor mange de kan ta imot. Dette er en farlig utvikling. Eneste måte vi kan sørge for at Norge er et likt samfunn med høy tillit, er å ha kontroll med innvandringen.

les også Fire av ti barn med innvandrerbakgrunn lever i fattigdom

– Dere har styrt Norge i åtte år enten i regjering eller som budsjettpartner. Har dere sviktet de fattige barna?

– Nei. Hvis du fjerner innvandrerbefolkningen fra barnefattigdomsøkningen, så har det knapt vært noen økning. Det viser med all tydelighet at det er innvandring og integreringen som er problemet. I Fredrikstad ser vi at to tredjedeler av sosialhjelpsutgiftene går til innvandrere.

– Jeg er blitt anklaget for det meste

– Hvilken troverdighet har du til å løse dette problemet, når du ikke løste det som integreringsminister og det har blitt verre mens dere har hatt makt?

– Du kan ikke politisk vedta at noen er integrert i Norge. I all hovedsak må de gjøre det selv. På tross av at Norge har det mest sjenerøse integreringssystemet i verden klarer vi ikke å lykkes. Det aller viktigste er at folk lærer seg norsk og kommer i arbeid. Vi kan ikke bære folk inn i arbeidslivet. Det må de faktisk gjøre selv.

– ENTYDIGE: Sylvi Listhaug sier at innvandring utgjør nær sagt hele økningen i fattigdom.

– Du kan bli anklaget for å nøre opp under fremmedfrykt?

– Jeg er blitt anklaget for det meste. Det bryr jeg meg ikke så mye med. Disse tallene er entydige: Innvandring utgjør nær sagt hele økningen i fattigdom de senere årene.

les også Krisetall for Frp: Nesten halvert i Østfold

– Frp har tradisjonelt lav oppslutning i Oslo, hvor det er flest innvandrere. Forteller ikke det at innbyggerne lever godt med våre nye landsmenn?

– Jeg håper alle lever godt med våre nye landsmenn. Alle som kommer hit og får bli her må selvsagt få en sjanse til å klare seg, integrere seg og bli en del av lokalsamfunnet.

SVs vei

SV-leder Audun Lysbakken sier at Røe Isaksen og Listhaug tar feil.

– Problemet er urettferdig fordeling, for lave ytelser og brutale og usosiale kutt mot fattige og syke, sier han og sier at de vet hvilke virkemidler som kan hjelpe.

SVÆRT UENIGE: Listhaug og Lysbakken har svært ulike forslag til hvordan Norge skal løse barnefattigdomsveksten.

– Vi vet veldig godt hva som må gjøres for å få fattigdomstallene ned. Det vi mangler er politisk vilje. Det som må gjøres er å øke barnetrygden, øke sosialhjelpen og sørge for at også barn av sosialhjelpsmottagere får glede av økninger i barnetrygden.

les også Ny måling: Støre trenger MDG eller Rødt for flertall

Han peker også på kontantstøtten.

– Jeg vil minne Listhaug og Røe Isaksen på at de opprettholder kontantstøtten. Den ytelsen går til mange fattige familier med innvandrerbakgrunn. Den krever at de holder en av foreldrene ute av arbeid, som regel moren, sier han.

OM STENGTE GRENSER, SOM VIRKEMIDDEL: Audun Lysbakken sier at ikke et eneste av barna som lever i fattigdom i Norge får mer å leve for av om Listhaug stenger grensene.

SV-lederen trekker frem det han mener er et tankekors.

– Det rare med Høyre er at de alltid tror at milliardærer motiveres av å få mer, mens fattige motiveres av å få mindre. Det er helt feil. De fleste ønsker å komme i arbeid, og man gir ingen arbeid og gjør ingen friske ved å holde familier fast i fattigdom. Tvert imot, det å gi folk litt mer økonomisk pusterom kan gjøre det lettere for foreldrene å komme seg videre, sier han.

– De er desperate

– Hvorfor kan vi ikke bare stenge grensene, som Listhaug peker på?

– Det er her det blir så rart. Ikke et eneste av barna som lever i fattigdom i Norge får mer å leve for av om Listhaug stenger grensene. Dette er et protestvalg om Forskjells-Norge, ikke innvandring. De er desperate etter å endre debatten, men det får de ikke til, sier han.