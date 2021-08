PÅ ÅSTEDET: Søndag formiddag var familie og venner samlet på åstedet. De ønsker ikke navnet sitt i avisen. De lurer alle på hvorfor mannen ble drept.

Familie og venner i Sarpsborg: − Hvorfor ble han drept?

SARPSBORG (VG) Lørdag ble 34-åringen skutt og drept av politiet. De som kjente ham har mange spørsmål og få svar.

– Hvorfor ble han drept?

Spørsmålet blir gjentatt av de mange som hadde møtt opp langs Tuneveien i Sarpsborg søndag formiddag.







Lørdag morgen skjøt og drepte politiet en 34 år gammel mann her. Han hadde bodd mange år i Norge, men var svensk statsborger, opprinnelig fra Bosnia.

– En snill mann

– Han var en snill mann, men han hadde sine problemer. Han hadde ikke alltid hatt det lett, han slet også psykisk, sier et av familiemedlemmene som hadde møtt opp ved åstedet sammen med venner og bekjente.

Flere av dem gråter, andre er sinte.

– Hvorfor er det ikke vasket ordentlig her? sier en kvinne og peker på de store blodflekkene på bakken.

De fremmøtte ønsker svar på hvordan drapet kunne skje. De har alle sett bilder fra pågripelsen, og de har mange spørsmål.

– På bildet ser man at det ligger en liten kniv på bakken – og at politiet står med maskinpistol. Hvorfor avfyrte politiet så mange skudd? sier et familiemedlem og peker på de mange kulehullene i bakken.

DRAKK KAFFE: Emir Omerinovic drakk kaffe med avdøde lørdag morgen.

– Var ikke aggressiv

– Hvorfor skjøt de ham ikke i foten? Eller brukte en annen metode, elektrosjokkvåpen eller annet?

– Vi håper politiet blir straffet hvis det har skjedd noe galt her, sier en av mennene, mens andre nikker.

Emir Omerinovic drakk kaffe med mannen samme morgen som skuddene falt.

– Han var hos meg syv om morgenen, så ble han drept på vei hjem. Han sa til meg at han ikke hadde fått sove. Vi tok et par røyk, drakk kaffe og pratet. Han var ikke aggressiv, helt rolig. Jeg forstår ikke hvordan dette kunne skje, sier Omerinovic.

Avdøde skal ha forfulgt en annen mann med kniv før situasjonen der det ble skutt, oppsto, opplyser politiet. Spesialenheten er koblet inn og etterforsker om politiet har opptrådt straffbart.

Politiet har selv kalt hendelsen både uønsket og tragisk. De involverte tjenestepersonene blir godt ivaretatt, har politiet uttalt.

Et familiemedlem som er på gråten når hun snakker med VG forteller at moren til avdøde var i Bosnia da drapet fant sted.

I en svensk straffedom fra mars i år, hvor mannen ble dømt for narkotikalovbrudd, går det frem at mannen har slitt med rusmisbruk og psykisk sykdom.

Mannen var også tiltalt for noen mindre slike forhold i Norge, men saken ble henlagt da det ble besluttet at det skulle foretas en såkalt prejudisiell vurdering av mannen, får VG opplyst.