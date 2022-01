FHI: De fleste tiltak kan trappes ned gradvis over kort tid

I en fersk risikorapport skriver FHI at tiltakene med størst byrde for barn og unge bør ryke først.

– De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde, skriver FHI i en fersk risikovurdering.

De lister opp flere forhold som de mener gir grunn til å endre håndteringen av pandemien:

At spredningsevnen til omikron er så stor at en betydelig bremsing vil kreve svært sterke tiltak over tid.

At tiltaksbyrden fortsatt er betydelig og "koster mye, innskrenker friheten og er på noen måter og for noen grupper sannsynligvis verre enn epidemien ville vært".

At sterk bremsing av epidemien forskyver problemet ut i tid – og at det i lengden er vanskelig å unngå å bli smittet.

At vaksinasjon er tilgjengelig for alle voksne og at mange har en fersk tredje dose. "For dem er det bedre å bli smittet nå enn senere", skriver FHI.

At risiko for alvorlig sykdom og død er mindre nå, særlig for vaksinerte, fordi omikronvarianten er mildere.