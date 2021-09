SKUTT I SOMMER: Bjørnen på bildet er den siste av de tre bjørnene som ble felt i Bardu og Salangen i sommer.

Brunbjørn mellom Haltbrekken (SV) og Borch (Sp)

Sau mot bjørn. Sp mot SV. Haltbrekken (SV) mot Borch (Sp). Et åpenbart ulikt syn i rovdyrpolitikken må løftes frem i regjeringsforhandlingene, mener Lars Haltbrekken.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

SVs kanskje mest profilerte miljøpolitiker på Stortinget, legger ikke skjul på at det er en viss avstand mellom Sp og SV i synet på ulv og bjørns vilkår i riket.

– SV og Senterpartiet har et ulikt syn i rovdyrpolitikken. Rovdyr blir helt sikkert et tema i forhandlingene. Og jeg har merket meg at Sandra Borch vil forhandle med SV, sier Lars Haltbrekken til VG.

EKS. NATURVERNLEDER: Lars Haltbrekken ble gjenvalgt på Stortinget for SV, og er tidligere leder av Naturvernforbundet.

Men det avviser Sandra Borch på det sterkeste. Hun lurer først på om Haltbrekken har vært i drømmeland da VG forteller henne om SV-politikerens uttalelse.

Haltbrekken viser imidlertid til et oppslag i lokalavisen iTromsø dagen etter valget. Der sier Sps kanskje fremste rovdyrpolitiker Sandra Borch at hun har et kjølig forhold til SV, men ikke til alle; som SV-nestleder Torgeir Fylkesnes.

– Jeg har ikke noe problem med Torgeir, med andre har jeg et problem. Men ja, det kommer til å bli forhandlinger med SV, sa Borch ifølge lokalavisen i Borchs eget valgdistrikt, Troms.

les også Lysbakken hos Støre: – Vi går i opposisjon hvis det blir for slapt

PÅ SAUESANKING: Sandra Borch (Sp) ble i likhet med Haltbrekken valgt inn igjen på Stortinget sist mandag. De siste dagene har hun vært på sauesanking hjemme i Lavangen i Troms. Bildet er fra en tidligere anledning.

Overfor VG avviser imidlertid Sandra Borch at hun har sagt noe som helst om at det blir forhandlinger med SV i intervjuet med lokalavisen.

– Jeg sa riktignok at hvis alle SV-ere hadde vært som han Torgeir (Fylkesnes) – så hadde det ikke vært noe problem. Men jeg sa ikke noe om å forhandle med SV, sier Borch til VG.

Hun har erstattet stemmesanking med sauesanking hjemme i Troms – milevis fra innledende samtaler om et eventuelt regjeringssamarbeid i Oslo.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvem som skal forhandle med hvem, og det er ikke jeg som skal forhandle, sier Borch til VG.

Politisk reporter Tora Lind Berg iTromsø er i motsetning til Borch sikker på at sitatet: «Men ja, det kommer til å bli forhandlinger med SV»- er riktig gjengitt.

– Borch sa dette riktignok et stykke ut på valgnatten, men jeg er sikker på at hun er riktig sitert, fastholder reporteren overfor VG.

Hun har riktignok ikke uttalelsen fra den erfarne politikeren på opptak, men fastholder sin versjon.

PÅ FIRHJULING: Senterpartiet mener alle tekniske hjelpemidler skal kunne brukes for i skadefelling av bjørn og ulv. På bildet sitter hun på en firhjuling under en valgkampreportasje fra tidligere i høst.

Lars Haltbrekken (SV) velger på sin side en inviterende tilnærming til Senterpartiet, men er klar på SVs utgangspunkt i rovdyrpolitikken:

– Vi ønsker fra SVs side bærekraftige stammer av de store rovdyrene, sier han.

Som leder av Naturvernforbundet gikk han blant annet kraftig ut mot bruk av helikopter og snøscooter for å ta ut rovdyr.

Senterpartiets program heter det at alle tilgjengelige tekniske hjelpemidler samt spesialtrente hunder skal kunne brukes ved skade- og lisensfelling.

I SVs partiprogram fra 2021 til 25 heter det at partiet vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge samt sikre sammenhengende leveområder.

I Sps program 2021–25 heter det at partiet ønsker en strengere forvaltning av norske rovviltbestander av hensyn til utmarksnæringer og lokalbefolkning i store deler av Norge.

PÅ SKI MED STØRE: Lars Haltbrekken på skitur med Ap-leder og opposisjonspolitiker Jonas Gahr Støre for drøye seks år siden. Da var Haltbrekken leder i Naturvernforbundet. Nå kan de bli representanter for hvert sitt regjeringsparti.

Sandra Borch (Sp) bor selv på en gård hjemme i Lavangen der hovedvirksomheten er sauehold. I juli fikk hun med selvsyn se følgene av hvordan bjørn herjet blant sauene i beiteområdet.

– I beiteprioriterte områder skal det ikke være rovdyr, da bør beslutningen om å skyte eller flytte dem være enkel. Og i ventetiden tar bjørnen enda flere sauer. Jeg ser jo også på familien min at disse sauedrapene tar på dem, sa Sandra Borch til VG da.

Hun er ikke i tvil om at bjørnebestanden må reduseres. Om det skal skje på initiativ fra en ny regjering der både SV og Sp er med, det overlater hun til Sp-ledelsen å avgjøre.

– Jeg skjønner jo at det blir oppslag av alt vi sier nå, så jeg holder meg til sauesanking fremover, skriver Borch i en e-post til VG – med «svett smilefjes».