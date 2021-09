STENGT UTE: Mats Berntsen postet dette bildet av på Facebook på sønnen sønnen Elias treårsdag. Det fikk ham utestengt i tre dager.

Gratulerte sønnen med bursdag – utestengt av Facebook

Flere VG har snakket med ble søndag midlertidig utestengt av Facebook. Noen av dem skal ikke ha postet på plattformen i det hele tatt.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Fremgangsmåten er veldig drøy. De gir deg ikke en sjanse til å angre eller redigere innholdet om det er brudd.

Det sier Mats Berntsen (35) fra Finnsnes på Senja. Han la søndag ut to bilder av sønnen Elias. Det ene der sønnen sitter på snøscooteren til Berntsen mens den står stille på plenen, og det andre av at sønnen spiser bringebær.

– Så gikk det ti, kanskje femten minutter, før jeg fikk melding om at jeg hadde blitt blokkert fra Facebook og Messenger fordi jeg nettopp hadde publisert seksualisert innhold som brøt retningslinjene deres, sier Berntsen.

Siden søndag har det ramlet inn med tips til VG fra folk som ikke lenger har tilgang til Facebook-kontoen sin. Flere av disse hevder at de ikke har postet noe, men likevel blitt sperret ute.

Berntsen reagerer på at Facebook ikke forteller ham hvordan han faktisk har brutt retningslinjene. I tillegg stiller han seg undrende til hvorfor han i det hele tatt er utestengt.

– Dette bildet var det eneste jeg hadde publisert på to dager, både på Facebook og i Messenger.

UTESTENGT: Mats Berntsen (35) fra Finnsnes på Senja.

Berntsen har prøvd å få tak i Facebook for få låst opp kontoen, men hevder at plattformen ikke har noen kundestøtte. Onsdag ettermiddag hadde han fremdeles ikke fått full tilgang til kontoen.

– Jeg har prøvd å få tak i dem. Men der var det ingen svar å få. I en normal hverdag, om du har gjort noe galt, så får du tilbakemelding om hva du har gjort, men dette virker veldig useriøst.

Ifølge IT-ekspert Torgeir Waterhouse i selskapet Otte har de fleste som blir utestengt, tidligere fått flere reaksjoner fra Facebook i forkant. Han sier at logikken til Facebook er å gi brukerne noen advarsler, før man så til slutt blir stengt ute.

Men det sier Berntsen at han ikke har fått.

Waterhouse trekker også frem at Facebooks globale regelsett ikke nødvendigvis alltid harmonerer med hva vi i Norge mener er greit å poste, og motsatt.

En annen grunn til at brukere blir utestengt, er at noen kan ha rapportert dem.

– Normalt, når uberettiget stengning skjer, så er det en overtolkning fra systemet eller misbruk av rapportering, sier Waterhouse.

IT-EKSPERT: Torgeir Waterhouse i selskapet Otte.

Tor Eivind Svanberg (53) fra Halden var også en av dem som ble midlertidig utestengt fra Facebook. Det skjedde midt under Tippeliga-runden søndag kveld. Også han sier at han tidligere ikke har fått advarsler fra plattformen.

– Da jeg skulle inn på Facebook, fikk jeg beskjed om at jeg hadde brutt retningslinjene og var utestengt i 72 timer.

Han fikk beskjed om at det var fordi han kanskje hadde brutt retningslinjene ved å sende nakenbilder eller poste noe om rase.

– Har du gjort det, da?

– Nei, ingenting.

– Det er en sånn standardmelding, som flere andre jeg kjenner også fikk. Flere fikk det samtidig søndag kveld.

– Hva synes du om at du er utestengt?

– Det er irriterende, for jeg bruker det som verktøy på jobben. Hvis Facebook har stengt meg ute uten grunn, synes jeg det er unødvendig, sier Svanberg før han legger til:

– Men om jeg hadde ytret noe som var litt utenfor, så forstår jeg at folk blir sperret. Det er jo mye stygt som blir skrevet i kommentarfeltene.

Onsdag ettermiddag har han tilgang til Facebook, men får ikke til å skrive meldinger i Messenger.

Ifølge IT-ekspert Waterhouse er også spennet mellom hva samfunnet forventer at Facebook og lignende plattformer fanger opp og fjerner, utfordrende.

– At samfunnet øker presset på mer sletting av innhold, øker også sannsynligheten for at innhold som ikke skulle bli fjernet, blir fjernet.

Han viser også til at Facebook selv har bekreftet at de nå også skanner Messenger-meldinger for innhold som bryter retningslinjene deres.

Waterhouse utelukker heller ikke muligheten for at Facebook har gjort en liten endring i systemet slik at mange flere blir fanget opp, «berettiget eller ikke».

I en e-post til VG skriver kommunikasjonsmedarbeider Lukasz Lindell i Facebook at de ikke har gjort noen endringer i systemet.

– Og vi har heller ingen detaljer å dele om noen økninger av brudd.

For Berntsen har utestengingen resultert i at han vurderer fremtiden på plattformen.

– Hvis man ikke kan legge ut et bilde av sønnen sin som har bursdag, uten å bli kastet ut ... Man må begynne å revurdere om man bare skal kutte ut Facebook, for jeg synes det er veldig dårlig spesifisert hva som er lov og ikke lov.