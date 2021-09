Meldt om mye vind i Sør-Norge

Høststormen roet seg i nord, men det er meldt om mye vind i Sør-Norge torsdag.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder hovedredningssentralen HRS på Twitter.

De ber folk med båt sjekke fortøyningene på båtene sine, og eventuelt doble fortøyningen.

– Vi har flere eksempler på båter som sliter seg og driver bort, skriver de.

Onsdag var det kraftige vindkast og mye regn i Nord-Norge. Vinden har nå roet seg i nord, men den er i ferd med å ta seg opp sør i landet torsdag. Det melder Meteorologene ved Metrologisk Institutt på Twitter.

Onsdag kveld fortalte Vakthavende meteorolog Trond Lien ved Meteorologisk institutt til VG at stormen på Vestlandet og i Nord-Norge roet seg.

– Det er sendt ut et nytt farevarsel, som gjelder for den sørlige delen av landet. Det er en ny storm. Vi venter at den sterkeste vinden vil være på kysten av Rogaland, og den treffer typisk midt på dagen i morgen, torsdag, opplyser Lien.

Det voldsomme været ventes å komme opp i liten – og kanskje full – storm enkelte steder. Det betyr at man skal være varsom og obs på værforholdene.

Mye regn de fleste steder i landet

– Regn, regn regn. De fleste steder i landet kan nok få noen drypp de neste dagene, skriver Meteorologene på Twitter.

Det vil nok bli mest regn på Vestlandet, skriver de videre.