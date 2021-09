FEIRER: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tar imot hyllesten fra partikollegene under valgvaken på Folkets Hus i Oslo.

Støre blir statsminister: – Vi skal forandre Norge og verden

FOLKETS HUS (VG) I det som trolig var hans siste forsøk, lyktes det for Jonas Gahr Støre. – Vi klarte det, sier Ap-lederen.

– Kjære alle sammen, vi har ventet, vi har håpet og vi har jobbet så hardt. Og nå kan vi endelig si: «Vi klarte det».

Det sier en tydelig rørt Jonas Gahr Støre til trampeklapp og ellevill jubel fra talerstolen i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Idet over 97 prosent av stemmene fra stortingsvalget er talt opp er det klart flertall til de rødgrønne partiene.

Erna Solberg har ringt og gratulert Støre med valgseieren og i kveld feires det i Arbeiderpartiet: Etter åtte år med borgerlig regjering går det mot regjeringsskifte og Støre kommer etter alle solemerker til å bli statsminister.

– Ved dette valget hadde Arbeiderpartiet ett mål som var viktigere enn noe annet: En ny regjering som bygger på fellesskap og rettferdighet, slik at det igjen blir vanlige folks tur i dette landet, sier Støre.

Mot «drømmeregjering» for Ap

I salen jubles det og veives med flagg. Støre får knapt sagt en setning før jubelen på ny bryter løs.

– Dere har gjort jobben. Velgerne har gitt oss tillit. Vi skal forandre Norge – og verden, sier Støre til stor entusiasme fra partifellene.

De foreløpige resultatene gir dessuten flertall for Støres drømmeregjering:

– Vi vet det ikke sikkert, men det ser ut til at det blir flertall for Ap, Sp og SV, vår plan A, sier Støre.

Takket Solberg

Men Ap-lederen avviser ikke andre regjeringskonstellasjoner.

– I dag feirer vi et skifte. Vi vil som det største partiet nå sørge for at Norge får en ny regjering og en ny kurs. Jeg vil invitere partiene i alle partier som ønsker et skifte, sier han.

Støre mener det er naturlig å starte med SV og Sp som de har varslet at de ønsker å samarbeide med, men sier at partiet også skal ta seg tid til å høre på MDG og Rødt.

Støre benytter også anledningen til å takke Norges statsminister de siste åtte årene.

– Jeg vil få rette en spesiell takk til Erna Solberg. Hun har vært en god og stødig statsminister for Norge. Hun har ledet landet trygt gjennom flere kriser. Hun har tatt initiativ internasjonalt. Hun er en kunnskapsrik politiker, sier han.

Støres vei til toppen

Denne dagen har Jonas Gahr Støre har ventet på i svært mange år.

I møte med pressen etter seierstalen blir Støre spurt om det er slik at han er «Norges mest tålmodige mann»

– Det vil jeg si er full score, sier Støre og drar på smilebåndet.

På spørsmål fra VG om hva han tenkte da han så de første prognosene klokken 21, svarer Støre:

– Jeg ble veldig lettet.

Sommerens meningsmålinger med store rødgrønne flertall har gitt ham og Ap ro – etter mange år uro:

Han var populær utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen fra 2005 til 2012, før han gikk ett år på «innenrikspolitisk opplæring», som helse- og omsorgsminister – frem til de tapte valget i 2013 og Erna Solberg siden har styrt på Statsministerens kontor.

I 2014 ble han Ap-leder og veien frem til at han og de rødgrønne i sommer plutselig fikk solid flertall på meningsmålingene, har vært lang og tidvis tornefull.

VESKEBÆRER: I 1998 var Jonas Gahr Støre ekspedisjonssjef for Gro Harlem Brundtland mens hun kjempet for ledervervet i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hans egen økonomi har preget flere av valgkampene, helt til han satte pengene i banken i fjor.

Hans parti har også vært preget av indre uro, blant annet knyttet til Metoo og Trond Giske, som nå forlater Stortinget etter 24 år.

Men siden i sommer, da valgkampen ble dradd i gang, har solen skint på Støre, selv om det er de andre rødgrønne partiene som har opplevd vekst og i liten grad hans Arbeiderparti.

Personlig har han opplevd stor tillitsøkning på målingene: Han lå lenge langt bak Erna Solberg som foretrukken statsminister, men siden i sommer har han gått forbi og løpt ifra.