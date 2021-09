FEIRER: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tar imot hyllesten fra partikollegene undr valgvaken på Folkets hus i Oslo.

Støre blir statsminister: − Nå kan vi endelig si: «Vi klarte det»

FOLKETS HUS (VG) I det som trolig var hans siste forsøk, lyktes det for Jonas Gahr Støre.

– Kjære alle sammen, vi har ventet, vi har håpet og vi har jobbet så hardt. Og nå kan vi endelig si: «Vi klarte det».

Det sier en tydelig rørt Jonas Gahr Støre til trampeklapp og ellevill jubel fra talerstolen i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Idet over 95 prosent av stemmene fra stortingsvalget er talt opp er det klart flertall til de rødgrønne partiene.

Erna Solberg har ringt og gratulert Støre med valgseieren og i kveld feires det i Arbeiderpartiet: Etter åtte år med borgerlig regjering går det mot regjeringsskifte og Støre kommer etter alle solemerker til å bli statsminister.

– Ved dette valget hadde Arbeiderpartiet ett mål som var viktigere enn noe annet: En ny regjering som bygger på fellesskap og rettferdighet, slik at det igjen blir vanlige folks tur i dette landet, sier Støre.

– Gode venner, fortsatt telles det stemmer, men alt tyder på at vi får en ny regjering ved dette valget, fortsetter han.

I salen jubles det og veives med flagg. Støre får knapt sagt en setning før jubelen på ny bryter løs.

De foreløpige resultatene gir dessuten flertall for Støres drømmeregjering:

– Vi vet det ikke sikkert, men det ser ut til at det blir flertall for Ap, Sp og SV, vår plan A, sier Støre.

Men Ap-lederen avviser ikke andre regjeringskonstelasjoner.

– I dag feirer vi et skifte. Vi vil som det største partiet nå sørge for at Norge får en ny regjering og en ny kurs. Jeg vil invitere partiene i alle partier som ønsker et skifte, sier han.

Støre mener det er naturlig å starte med SV og Sp som de har varslet at de ønsker å samarbeide med, men sier at partiet også skal ta seg tid til å høre på MDG og Rødt.

Denne dagen har Jonas Gahr Støre har ventet på i svært mange år.

Sommerens meningsmålinger med store rødgrønne flertall har gitt ham og Ap ro – etter mange år uro:

Han var populær utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen fra 2005 til 2012, før han gikk ett år på «innenrikspolitisk opplæring», som helse- og omsorgsminister – frem til de tapte valget i 2013 og Erna Solberg siden har styrt på Statsministerens kontor.

I 2014 ble han Ap-leder og veien frem til at han og de rødgrønne i sommer plutselig fikk solid flertall på meningsmålingene, har vært lang og tidvis tornefull.

VESKEBÆRER: I 1998 var Jonas Gahr Støre ekspedisjonssjef for Gro Harlem Brundtland mens hun kjempet for ledervervet i Verdens helseorganisasjon (WHO). 1 av 2 Foto: Lise Åserud

Hans egen økonomi har preget flere av valgkampene, helt til han satte pengene i banken i fjor.

Hans parti har også vært preget av indre uro, blant annet knyttet til Metoo og Trond Giske, som nå forlater Stortinget etter 24 år.

Men siden i sommer, da valgkampen ble dradd i gang, har solen skint på Støre, selv om det er de andre rødgrønne partiene som har opplevd vekst og i liten grad hans Arbeiderparti.

Personlig har han opplevd stor tillitsøkning på målingene: Han lå lenge langt bak Erna Solberg som foretrukken statsminister, men siden i sommer har han gått forbi og løpt ifra.