PSYKISK HELSE: 19 prosent av unge mellom 15 og 24 år forteller at de er deprimerte og har liten interesse av å gjøre ting.

Ny rapport: Høye selvmordstall blant unge

Hvert ellevte minutt dør en ungdom av selvmord på verdensbasis, anslår UNICEF i en ny rapport.

Minst 1 av 7 barn og unge mellom 10 og 19 år lever med en diagnose på en psykisk lidelse. Det viser UNICEF-rapporten State of the Worlds Children 2021, som også anslår at totalt 98 millioner gutter og 78 millioner jenter i alderen 10–19 år lever med en eller annen form for mental lidelse.

Dette viser rapporten:

Hvert 11. minutt dør et barn eller en ungdom av selvmord på verdensbasis. Det vil si nesten 46.000 unge.

Angst og depresjon utgjør 40 prosent av diagnosene. Andre typer diagnoser kan være hyperaktivitet, autisme, alvorlige atferdsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og schizofreni.

Rapporten anslår at verdensøkonomien taper 390 milliarder USD hvert år på grunn av barn og unges psykiske helseproblemer. Det er beregnet ut fra tapet av den humankapitalen verden går glipp av. (London School of Economics).

Det er et stort misforhold i utbredelsen av psykiske helseproblemer hos barn og unge og budsjettene for å forebygge og håndtere mental helse i verdens land, påpeker rapporten. Kilde: UNICEF-rapporten State of the Worlds Children 2021 Vis mer

Høye selvmordstall

Hvert år dør nesten 46.000 unge av selvmord, det vil si at et barn eller ungdom dør hvert 11. minutt.

ANGST: Angst og depresjon utgjør 40 prosent av de psykiske diagnosene unge lever med i dag.

Selvmord en den femte hyppigste årsaken til død blant 10-19-åringer i verden, og den fjerde hyppigste for mellom 15 og 19 år, etter trafikkulykker, voldshendelser og tuberkulose.

For jenter 15–19 kommer selvmord på tredjeplass etter tuberkulose og komplikasjoner rundt svangerskap.

Frykter langvarig corona-effekt

Etter 18 måneder med nedstengte samfunn, har millioner av barn og unge fått forsterket sine psykiske vansker eller utviklet nye på grunn av stengte skoler og fritidsarenaer, helsetilbud, mangel på venner og bekymringer for families inntekt og helse.

Kristin Oudmaye er direktør for barns rettigheter i UNICEF.

– Selv før pandemien led altfor mange barn og unge av psykiske helseplager. Vi frykter at vi bare ser toppen av isfjellet av konsekvensene for barn og unge, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i en pressemelding.

UNICEF ønsker at verdens regjeringer og private og offentlige aktører skal sette barn og unges psykiske helse høyt på agendaen, og å øke budsjettene knyttet til dette på tvers av sektorene.

– Ikke bare i helsesektoren. På grunn av lav prioritering i budsjettene, er forskningen på barn og unges psykiske helse også svært mangelfull på verdensbasis, skriver de.