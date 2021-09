VINDKAST: Sterk vind er ventet mandag. Bildet er fra Nes på Karmøy i 2015.

Gult farevarsel for vindkast i vest: Ber folk sikre løse gjenstander

Igjen bør du passe på hagemøbler og andre løse gjenstander når kastevinder inntar Vestlandet.

Av Stine Slettås Machlar

«Mandag og tirsdag ventes lokalt kraftige vindkast på 25-30m/s fra sør og sørøst. Den kraftige vinden øker først på Vestlandet allerede natt til mandag, før den beveger seg nordover mot Nordland på tirsdag. Husk å sikre løse gjenstander!», skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Siri Wiberg, forklarer til VG at det vil bli mest vind på mandag.

– Farevarselet for Vestland fylke begynner rundt midnatt, men jeg tror vinden tar seg mest opp litt utpå dagen i morgen. Så jeg tror ikke det blir så ille i natt, sier hun.

Vinden vil også bevege seg til andre deler av landet.

– Det vil begynne i Vest og så sprer det seg østover til Trøndelag og Møre og Romsdal i løpet av formiddagen i morgen, før det vil avta igjen mot kvelden, sier Wiberg.

Selv om det trolig ikke vil vare lenge, vil det merkes. Det gule farevarselet betyr at det er moderat fare og at det er fare for skader lokalt. Meteorologen ber derfor folk være påpasselige.

– Nå når vi er i starten av høsten og det har vært fint vær, har vel folk fortsatt hagemøbler og trampoliner stående ute som det kan være greit å følge med på, sier Wiberg til VG.

Også enkelte deler av landet som ikke er omfattet av farevarselet vil oppleve sterk vind det neste døgnet.

– Det er sørlig og sørøstlig vindretning, så det er vindkastvarsel på at det vil være kastevinder i disse områdene. Nedbør kommer hovedsakelig i Telemark, noe vil nok komme i Agder og Østlandet, forklarer Wiberg.

– På Sørlandet vil det på kysten blåse liten til stiv kuling, så man vil jo merke vinden der også, legger Wiberg til.

Dette er langt fra første gang nordmenn opplever sterk vind i høst. På onsdag kom den første høststormen og på torsdag fikk politiet i Sørvest meldinger om trær som hadde veltet over veier, gjenstander fra hus og bygninger som ble revet av i vinden og båter som slet seg.