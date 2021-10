JOBBER: Reinholdt og Marit Molin er også arbeidskamerater som liker å jobbe med gamle biler, båter og hus.

Ektepar gjenforent da grensene åpnet: − Helt nydelig

HALDEN (VG) Endelig kunne Marit og Reinholdt Molin kjøre sammen over grensen: – Det var helt nydelig. Den friheten, utbryter billedkunstneren fra Halden.

Alle grenseovergangene til Norge åpnet natt til onsdag. Innbyggere, pendlere og kjøpmenn i grensetraktene får en ny hverdag, etter at strenge innreiseregler er opphevet.

– Det var jo en frihet som ble frarøvet oss, sier Marit Molin (72) til VG.

Siden mars 2020 har stengte grenser skilt dem: Ektemannen har passet gården deres i Strömstad, mens hun har malt store lerreter og vært med barnebarna i Halden.

– Vi har pendlet den veien i 20 år og aldri tenkt over at det er en grense, sier Molin.

VENTER PÅ FAR: Marit Molin venter på sin Reinholdt på grenseovergangen på Tyslingmoen. Adrian Øhrn Johansen tok bildet da han skulle dokumentere de stengte grensene.

Det siste året har han iblant arbeidspendlet fra Sverige, mens et strengt testregime hindret henne fra å slå følge. De har møttes over kaffe på grenseovergangen på Tyslingmoen.

Hun har brukt Skype for å lære ham å lage mat og bruke vaskemaskinen i Sverige.

– Det var nytt for meg, alt sammen, Så noe godt kom det utav det, flirer Reinholdt Molin (74).

TILLSAMMANS: Reinholdt og Marit Molin bodde på hver sin side av grensen under pandemien. Nå er de sammen i Halden.

Bråstopp for grensehandel

Grensehandelen over kjølen stupte fra 16 milliarder kroner i 2019 til under to milliarder i 2020. Samtidig gned norske kjøpmenn seg i hendene over eventyrlig omsetning.

– Hos oss økte mat og drikke med 63 prosent, opplyser leder av Tista senter Britt Brattli.

Mens Fredriksten festning ligger innhyllet i tåke og høstregnet renner i grensebyens gater, søker pensjonistene sammen over kaffekoppene på kjøpesenteret ved elvebredden.

Meny og Vinmonopolet ble soleklare vinnere blant de 40 butikkene på senteret i Halden, da haldensere og hyttefolk ikke lenger kunne handle i Strömstad.

SENTERSJEF: Leder for Tista Senter i Halden Britt Brattli håper handlevanene har endret seg under pandemien.

– Vant til konkurranse

Mens restriksjonene gradvis er opphevet, har omsetningen sunket siden juli.

– Men ikke så mye. Vi har ikke fått den store smellen. Jeg håper handlevanene er endret, at vi ikke faller helt tilbake til 2019-tallene, sier senterlederen.

Hun er spent på hva som skjer, etter at det ble fri flyt over grensen onsdag.

– Om det er en trist dag for oss? Nei, vi er vant til konkurranse og må snu oss etter hvordan verden ser ut. Jeg synes det er positivt at vi kommer tilbake til normalen.

Brattli sier at senteret hun leder, blir lite i forhold til Nordby like over grensen. Tista senter omsetter for knapt 600 millioner i året, giganten i Strömstad for over tre milliarder.

GLAD: Terje Kvitnes setter pris på at grensen åpner. Han handlet i Halden onsdag, men reiser over Svinesund torsdag for å kjøpe svensk kjøtt.

Glad for grenseåpning

– Jeg skal dit i morra, sier Terje Kvitnes (67).

Han fyller egg og andre dagligvarer i handlekurven hos Meny på Tista, men torsdag kjører han et kvarters for å handle kjøttvarer over grensen.

– Se her, kiloprisen på høyrygg er 204 kroner. I Sverige koster det 70 kroner, sier Kvitnes.

Han og kona handler omtrent 60 prosent av maten i Strömstad.

– Vi er glad for at grensen er åpnet. Butikkjeder og forretningsdrivende i Norge skodde seg ganske utrolig under pandemien, prisene økte enormt, sier Kvitnes.

RANT INN: Vinmonopolet i Halden økte omsetningen med 160 prosent i 2020. Butikksjef Anneli Christiansen håper på bra salg også ut dette året.

Tatiania Afanaseva står med mann og barn på polet.

– Vi er innom for å se hvilke skatter vi kan finne. Før handlet vi masse i Sverige, nå er vi blitt vant til å handle her og har ikke lenger behov for å krysse grensen.

– Mye litt rimeligere

Butikksjefen på Vinmonopolet i Halden Anneli Christiansen mener de har et veldig stort utvalg av rimelige, gode viner som ikke er mye dyrere enn i Strömstad.

– Mye her er til og med litt rimeligere enn i Sverige. Det er på treliterne at prisforskjellen er størst, sier Christiansen.

Vinmonopolet i Tista senter økte i 2020 omsetningen med 160 prosent. Fem midlertidig ansatte måtte leies inn og kartongene sto tre i høyden i hyllene.

– Jeg er veldig spent fremover, men håper på bra salg ut året. Vi ligger an til å lande på 80 prosent omsetningsøkning, sammenlignet med 2019. sier butikksjef Christiansen.

BILLIG: Bacon og billig kjøtt lokker mange nordmenn til Nordby kjøpesenter rett over Svinesund.

Barn må fortsatt teste seg

Senterlederen på Nordby minner om at grensene ikke er vidåpne ennå.

– Västra Götaland er fremdeles rødt, slik at barn under 12 år må ta test når de reiser tilbake til Norge. Men vi håper länet blir oransje mandag, sier Ståle Løvheim.

Barnefamiliene er gruppen som kjøpesenteret over Svinesund mangler.

– Ellers begynner vi å nærme oss gamle høyder. Vi har nok hatt over 20.000 besøkende i dag. Vi planlegger for fult for juletrafikk som i 2019, sier Løvheim.