KUTT: KrF-topp Kjell Ingolf Ropstad vil kutte bensinprisen med seks kroner og fire kroner for diesel.

KrF vil smøre lønnsoppgjøret

KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil slå to fluer i en smekk: Redusert pris på bensin og diesel - som vil kunne redusere lønnskravene.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Med en forsterket strømstøtteordning og en avgiftslettelse på drivstoff vil man hjelpe vanlige folk og bedrifter som nå sliter. Men i tillegg vil det være lettere å oppnå et moderat lønnsoppgjør og unngå en farlig lønns- og prisspiral, sier den tidligere KrF-lederen, som nå sitter i Stortingets finanskomite og i energi- og miljøkomiteen.

Han sier det også vil kunne bidra til at rentene ikke presses ytterligere.

– Så hvorfor i all verden vil ikke en finansminister fra Senterpartiet forsterke strømstøtten og gi avgiftslettelse på drivstoff? Dette vil i seg selv dempe usosiale utslag for folk som er avhengig av strøm og bil, og det kan dempe faren en lønns- og prisspiral og en unødig høy rente. Det er uforståelig, mener Ropstad.

– Mye større handlingsrom

Utvalget som leverer det statistiske grunnlaget til lønnsoppgjørene anslo i sin siste analyse at prisene i Norge vil stige med 3,3 prosent i år.

De fremholdt også at regjeringens videreføring av strømstøtten, som ble kjent i forrige uke, endret regnestykket kraftig:

Uten det kuttet og kutt i el-avgiften ville prisveksten vært 4,1 prosent.

– Rammene om lønnsoppgjøret hadde blitt dramatisk endret hvis vi måtte forholde oss til en prisvekst på 4,1 prosent. Da hadde kravene blitt høyere, sa en sentral kilde i lønnsoppgjøret.

KRITISK: Kjell Ingolf Ropstad mener det er helt feil av finansminster Trygve Slagsvold Vedum ikke å kutte i drivstoffavgiftene. Her fra åpningen av Stortinget i 2018.

Ropstad sier at SSB fredag oppjusterte verdien av strømstøtten ytterligere:

– SSB oppgir i dag at uten strømstøtten ville anslaget for prisveksten i Norge i år vært på 4,5 prosent, mot 3,3 prosent som anslaget er nå, sier Ropstad.

– Hvis regjeringen hadde kuttet drivstoffavgiftene ville prisveksten blitt enda lavere enn 3,3 prosent. Det vil gi et mye større handlingsrom for dem som akkurat nå forhandler om lønn i lønnsoppgjøret, fortsetter han.

– En bjørnetjeneste

Han sier KrF av klimahensyn ikke foreslår kutt i CO2-avgiften.

– Vi foreslår en midlertidig fjerning av veibruksavgiften frem til 30. juni, som vil redusere pumpeprisen med om lag 6 kroner for bensin og 4 kroner for diesel. Det hadde fått ned prisveksten i Norge, smørt oppgjøret og dempet presset på at rentene skal opp.

– Det er vel ikke å ta klimahensyn å innføre en ordning som gjør at flere vil kjøre mer diesel- og bensin-biler?

– Dette er en midlertidig avgiftslettelse for å dempe de usosiale utslagene som en så brå og sterk prisøkning på drivstoff gir, særlig for folk i distriktene som er avhengig av bil. Vi gjør klimakampen en bjørnetjeneste om vi ikke gjør noe i en slik situasjon.

– Det kan vi også gjøre

Han sier at land som Sverige, Frankrike og Irland har tatt grep mot de høye drivstoffprisene.

– Det kan også vi gjøre.

– Vedum er er finansminister og er forsiktig med økt offentlig pengebruk?

– Vedum har helt rett i at vi nå generelt må begrense den offentlige pengebruken for å unngå ytterligere prisvekst og høyere rente. Høy rente vil være svært krevende for folks økonomi i en tid der strøm, drivstoff og andre viktige varer blir dyrere.

– Men, sier han:

– Som Finansdepartementet selv sier i sitt svar til Stortinget om strømstøtten 19. januar: Spørsmålet om offentlig pengebruk gir økt inflasjon, avhenger av hva pengebruken finansierer. Strømstøtten er et eksempel på offentlig pengebruk som gir redusert prispress i økonomien, fordi ordningen bidrar til å dempe effekten av økte strømpriser. Samme effekten må vi legge til grunn også vil gjelde for kutt i drivstoffavgiftene, sier KrF-Ropstad.

Finansminister Vedum har fått seg forelagt Ropstads uttalelser, men har ikke hatt anledning til å svare.