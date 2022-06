FLAGG OG BLOMSTER: Det ble en spesiell Pride-markering også for Masud Gharahkhani. Han la ned blomster ved åstedet i Oslo sentrum.

Gharahkhani etter angrepet i Oslo: − Har ikke noe med religion å gjøre

C. J. HAMBROS PLASS, OSLO (VG) Stortingspresident Masud Gharahkhani (39) maner til samling – ikke splittelse – etter skytingen i Oslo.

Natt til lørdag var C. J. Hambros plass, midt i Oslo sentrum, fylt av tårer og fortvilte, redselsfulle skrik. Lørdag ettermiddag var det bare tårer igjen – og et stadig økende hav av fargerike blomster.

Blant dem som hadde møtt opp for å legge ned en bukett, var stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Det er forferdelig, brutalt, og en mørk dag i vår nasjons historie, sier han til VG.

– Det var en varm sommernatt hvor folk var ute og koste seg, som plutselig ble snudd til et helvete. Skudd, mennesker som er drept, skadet. Mine tanker går til de som har mistet sine kjæreste og de som er berørt, fortsetter Gharahkhani, som var preget under blomsternedleggelsen.

Det var Zaniar Matapour (42) som sto bak angrepet hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet. Han er nå siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Den iranskfødte mannen kom til Norge som flyktning i ung alder, men skal ha blitt radikalisert med årene, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Også Gharahkhani kom til Norge som flyktning fra Iran. Både for han og statsminister Jonas Gahr Støre er det viktig å fremme samhold foran splittelse etter det grusomme angrepet.

– Jeg vet at mange muslimer er redde og fortvilte. Da er det vårt ansvar at ingen andre enn den som sto bak angrepet blir gjort ansvarlig, sier Støre.

– Hat er hat, og har ikke noe med religion eller bakgrunn å gjøre, sier Gharahkhani.

– Er du redd for at dette fører til mer splittelse?

– Vi må sørge for at de menneskene som ønsker å gjennomføre slike handler, ikke splitter oss som nasjon. Vi må ta vare på fellesskapsverdiene, at vi har respekt for hverandre, vi stiller opp for hverandre, og at vi sammen tar et oppgjør med hatefulle ytringer, handlinger og hatkriminalitet, mener Gharahkhani.

Han har vært i kontakt med en av dem som opplevde dramatikken på nært hold.

– På vei inn til Stortinget i dag, ringte moren min meg. Det viser seg at en av vaktene på London Pub er en venn av familien, og har jobbet der i 4–5 år. Han har også muslimsk bakgrunn, men han prøvde å redde mennesker og var venner med de flotte folkene som var her, forteller stortingspresidenten.

– Han delte de dramatiske historiene han hadde opplevd med meg. Jeg ba han ta vare på seg selv. Vi er en nasjon som er sterkt berørt, og da er det viktig at vi tar vare på hverandre, utdyper han.

Gharahkhani går hardt ut mot tastaturkrigere som sprer konspirasjonsteorier, og de som går et steg lenger: utfører hatkriminalitet.

Denne uken heiste Stortinget Pride-flagget for første gang. Ifølge Gharahkhani har det store flertallet reagert positivt på denne markeringen, men:

– Vi ser også at det florerer med hatefulle ytringer og hets i sosiale medier. Det er kvalmende. Hvis ikke vi som samfunn tar et oppgjør med det, så er det de som vil tenke at det er normalt. Da kan det få alvorlige konsekvenser, mener han.