ENDRET: Et bilde med homofiendtlig budskap er borte fra Arfan Bhattis Facebook-profil.

Post om homohat fjernet fra Arfan Bhattis Facebook-side

I forrige uke ble det postet en oppfordring til drap på homofile på Facebook-siden til islamisten Arfan Bhatti (44). To dager etter skytingen i Oslo er bildet fjernet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lørdag skrev VG at Arfan Bhatti og den siktede etter masseskytingen i Oslo, Zaniar Matapour (42), ble stanset i en bil av politiet tidligere i år.

Hendelsen skjedde i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon på Stovner i Oslo i april.

Snaue to måneder senere ble profilbildet og forsidebildet på Arfan Bhattis Facebook-profil endret.

Det nye profilbildet viste et forbudt-skilt med et regnbueflagg inni.

Regnbueflagget er et kjent symbol for pride-bevegelsen og toleranse for ulike legninger.

FIENDTLIG: Den arabiske teksten på Bhattis Facebook-profil kan tolkes som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge terrorforsker.

Profilbildet fjernet

Under forbudt-tegnet i bildet på Bhattis profil lå teksten «Be natural».

Oppå selve bildet lå en arabisk skrift, en såkalt hadith. En hadith er en kort fortelling som skal stamme fra profeten Muhammads ord.

VG har fått teksten oversatt og forklart av terrorforsker Thomas Hegghammer fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI):

«Hvis dere finner en som begår Luts folks gjerning, så drep ham som utfører den og den den blir utført på».

«Lut folks gjerning» kan oversettes til ‘seksuell omgang mellom to menn’.

Dermed kan teksten forstås som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge Hegghammer.

Lørdag kveld skrev flere norske medier om profilen til Bhatti.

Søndag formiddag var profilbildet tatt bort.

JOHN CHRISTIAN ELDEN: Advokaten er forsvarer for Zaniar Matapour. Han har også gjennom flere år representert Arfan Bhatti.

Omstridt lederskikkelse

John Christian Elden har representert Bhatti i en årrekke. Han svarer følgende på spørsmål om det nå slettede profilbildet:

– Nei, det vet jeg ingenting om. Jeg vet ikke om det er hans Facebook-side og jeg vet ikke hva som ligger på den.

VG har fått bekreftet at Facebook-profilen tilhører Bhatti.

44-åringen har lenge vært en kjent skikkelse i den norske offentligheten, blant annet som en av lederne i den omstridte gruppen Profetens Ummah.

Profetens Ummah har åpent støttet ekstremistgruppen Den islamske staten i Syria og Irak (ISIL), også kalt IS, og vervet flere til krigen i Syria.

Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for vold.

VG har forsøkt å komme i kontakt med 44-åringen, som for tiden oppholder seg i utlandet, uten hell.

Terrorforsker: Thomas Hegghammer

Kobler bilder til Pride

– At Bhatti poster sine meldinger akkurat nå, har formodentlig å gjøre med at det er Pride-måned, mener terrorforsker Thomas Hegghammer.

Hegghammer har blant annet islamistisk ideologi som sitt forskningsfelt.

– Radikale islamistgrupper ser på homofili som en dødssynd og vil ha et lovsystem hvor folk henrettes for det, sier han.

Han viser til at terrorgruppen IS implementerte et slik lovsystem i den syriske byen Raqqa, blant annet ved å kaste levende mennesker ned fra høye bygninger.

– Ekstreme islamister ser også på vestlige samfunn som moralsk degenererte fordi vi tillater mye av det som islam etter deres tolkning forbyr, slik som alkohol, sex utenfor ekteskapet, og homofil praksis.

– Å fremheve disse tekstene er en måte å signalisere at de er dypt

uenige i at dette får pågå og at de er edle forsvarere av Guds ord.

Brennende Pride-flagg

I tillegg til profilbildet, ble forsidebildet på Bhattis Facebook-profil endret 14. juni i år.

Dette bildet viser et brennende Pride-flagg.

Også her vises en arabisk tekst. Denne stammer fra en sura, ifølge Hegghammer.

Sura er det arabiske uttrykket for «kapittel» i Koranen.

– Teksten stammer fra en historien om Sodoma og Gomorra som vi også kjenner fra bibelen. Dette var to mytiske byer hvor homofili etter sigende var utbredt, sier Hegghammer.

– Gud sendte profeten Lot for å be dem slutte med dette, men de avfeide ham, hvorpå Gud lot byene begraves under stein.

Suraen på forsidebildet sier «vi lot (stein-)regn falle over dem; se hvordan vi straffer synderne», ifølge Hegghammer.

I motsetning til profilbildet, ligger dette bildet fremdeles ute på Bhattis Facebook-profil.

BRENNENDE FLAGG: Forsidebildet på Bhattis Facebook-profil ble endret til dette motivet 14. juni i år.

Elden: Bhatti har vært i utlandet

Ifølge VGs opplysninger skal Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo-politiet være kjent med at det var kontakt mellom den siktede etter masseskytingen i Oslo, Zaniar Matapour (42) og Bhatti tilbake i 2015.

Etter at politiet stanset dem sammen på Stovner i Oslo i april i vår, ble Matapour innkalt til en bekymringssamtale med PST.

Etterpå vurderte PST at 42-åringen ikke hadde såkalt voldsintensjon.

John Christian Elden er forsvareren til Matapour. Advokaten har også gjennom flere år representert Bhatti.

– Hva kan du si om Stovner-episoden i april?

– Det har jeg foreløpig bare fra PST og media. Vi ba allerede i april om dokumenter fra politiet i den sammenhengen og vi har enda ikke mottatt dem, sier Elden.

– Vet du hvor Bhatti befinner seg nå?

– Jeg vet at han har vært i utlandet siden begynnelsen av juni, men jeg vet ikke noe mer om hvor og når, sier Elden og legger til at han ikke kan kommentere ytterligere hvilken kontakt han har med klienter.

FUNGERENDE PST-SJEF: Roger Berg uttalte lørdag at masseskytingen i Oslo var en «ekstrem islamistisk terrorhandling»

PST: Ønsker ikke å kommentere

PST ønsker ikke å besvare VGs spørsmål søndag kveld.

«PST vurderer at vi fortsatt står i en uavklart og ekstraordinær trusselsituasjon. Av hensyn til dette og av hensyn til etterforskningen, er vi restriktive med å besvare spørsmål som omhandler terrorangrepet og forhold knyttet til gjerningsmannen», skriver senoirrådgiver i PST, Annett Aamodt, i en epost til VG.

«PST vurderer terrortrusselnivået fortløpende og med en gang nivået kan settes ned, vil det kommuniseres raskt», skriver Aamodt.

POLITIADVOKAT:

Heller ikke politiadvokat i Oslo Børge Enoksen ønsker å kommentere enkeltpersoner.

Til VG sier han at det er helt sentralt for etterforskningen å avdekke gjerningspersonens motiv, samt bakgrunn og bekjentskaper.

– Per nå er det ingen grunn til å slå fast at han har samarbeidet med noen om denne hendelsen, sier Enoksen.

– Men det er ennå tidlig og vi har ikke slått fast noe.

Søndag ettermiddag avbrøt Matapour et avhør med politiet for andre gang.

Elden sier klienten hans frykter at politiet vil manipulere avhøret.