NYTER VÅREN: Vilde Hall (23) soler seg foran Stortinget.

Nyt sommeren før været skifter: − Typisk med tilbakeslag

Mens helgen byr på sommervær i sør, kommer Kong Vinter luskende fra nord neste uke: – Enda mer grunn til å nyte solen når den først er her, sier Vilde Hall.

Av Sven Arne Buggeland

Med oppbrettet T-skjorte og solbriller på nesen gleder Oslo-jenta seg over godværet på Eidsvolls plass foran Stortinget, før hun skal møte venninner fra studiet.

– Det er veldig deilig, sier 23-åringen til VG.

Men vakthavende meteorolog Trond Lien minner om at det ikke er fint vær overalt.

– Det er regn og sludd i Troms og Finnmark, sier Lien ved Meteorologisk institutt.

Mens han gikk på jobb i Tromsø i fire grader fredag, er det over 20 grader sør på Østlandet og enkelte steder vestpå. I grunnen er været fint fra Nordland og sørover.

Så Marie Solstrand (27) og Harald Otterå (31) gjorde det eneste rette.

PÅ TUR: Marie Solstrand (27) og Harald Otterå (31) fra Harstad er på Oslo-besøk.

Småbarnsforeldrene satte seg på Oslo-flyet fra Harstad i regn og surt vær fredag morgen. Hun med ulltøy og vinterjakke, han med kortermet sommerskjorte og bare ankler.

– Jeg skulle jo til Syden, sier Otterå.

Han hadde lest at Oslo var varmest i Europa torsdag.

– Det er jo sykt varmt her. Det var en positiv overraskelse, sier Solstrand, som naturligvis hadde sommerkjolen i bagasjen.

De setter seg på uteserveringen til et brasseri for å ta et glass vin i solen.

– Hva skal dere i Oslo?

– Vi skal på nakenspa. Det er hans bursdagsgave til meg. Jeg har en overraskelse til ham, som vi skal gjøre litt senere, som er min bursdagsgave til ham, sier Solstrand.

Meteorologisk institutt oppfordret på Twitter fredag til ikke å pakke bort lue og boblejakke ennå, for temperaturene kan bli ensifrede neste uke.

– Det er nord på Østlandet, i Trøndelag og Møre og Romsdal. Der kan det bli regn- og sluddbyger. Sørlige deler av Østlandet og Vestlandet får mellom 10 og 15 grader.

– Og Nord-Norge?

– Det kan bli rene snøbyger i Nordland og nordover. Det blir vinter, altså. På dagtid i Tromsø blir temperaturen liggende så vidt over null.

Meteorologen er enig i at april er en lunefull måned.

– Det skifter veldig. Sola er sterk, men luftmassene stedvis er veldig kalde. Den kalde luften i nordområdene trenger av og til sørover. Det er restene av vinteren vi merker.

VARMT: En jogger løper forbi en fullsatt uterestaurant på Dasslokket i Oslo.

Lien sier at helgeværet blir ganske bra sør for Nordland. Men neste uke beveger kjølige luftmasser seg langsomt sørover og gir lavere temperaturer og skiftende skydekke.

– Det er veldig typisk med slike tilbakeslag, sier Trond Lien.

Harald Otterå skal jobbe på Østlandet i tre uker, mens kona skal hjem til ettåringen søndag. Hun synes det er litt trist å høre at vinteren vender tilbake på snarvisitt.

– Sånn er det å bo der oppe. Men de tre fine dager i sommer, de gleder jeg meg veldig til!