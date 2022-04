BONDEVIK 1: Statsminister Kjell Magne Bondevik og hans første regjering avbildet under trontalen ved Stortingets åpning i 1998.

Dette er spørsmålet Bondevik stilte alle sine statsråder

Da Kjell Magne Bondevik var statsminister, gjennomførte han egenhendig alle bakgrunnssjekkene på mulige statsråder. – Det lå et alvor over det, mener han.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Den tidligere Kristelig folkeparti-lederen var statsminister i to regjeringer, fra 1997–2000 og 2001–2005. En lang rekke statsråder har jobbet under ham.

Da de skulle utnevnes, var det Bondevik selv som tok på seg jobben å drive såkalte «vetting» eller bakgrunnssjekk.

– Min oppgave var å ringe og formelt spørre om de ville bli statsråd. Da jeg hadde fått et bekreftende svar, hadde jeg en del spørsmål. Et av dem var: Er det noe du har i bagasjen fra tidligere som kan bli et problem for deg som statsråd?

Det forteller Bondevik til VG, da vi tar kontakt for å høre hvordan bakgrunnssjekkene ble foretatt i tidligere regjeringer.

TILLIT: Kjell Magne Bondevik sier han baserte seg mye tillit da han sjekket bakgrunnen til sine statsråder. Her fotografert i fjor høst.

I kjølvannet av at forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) trakk seg lørdag, etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen, har det oppstått en diskusjon rundt nettopp vettingprosessen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har uttalt at Enoksen ikke ville ha blitt statsråd dersom han hadde opplyst om forholdet.

Spørsmål fra toppen

Bondevik sier at hans bakgrunnssamtaler den gang fungerte bra, og at det ikke dukket opp noen kritikkverdige personlige eller økonomiske forhold i hans regjeringer som førte til at kandidaten ikke ble utnevnt, eller at en statsråd måtte gå.

– Når vedkommende blir spurt «har du noe i bagasjen?» så må man basere seg på at vedkommende svarer ærlig. De vil også ha interesse av det, for hvis ikke kan det dukke opp før eller senere og bli et problem, mener Bondevik.

– Er det et poeng at det er statsministeren som spør, og ikke en statssekretær eller stabssjef?

– Ja. Vi fant i alle fall det riktig, fordi da kommer spørsmålet helt fra toppen. Og det er statsministeren som skal jobbe i det daglige sammen med sine statsråder. Det la et alvor over det.

I dagens regjering er det stabssjef ved Statsministerens kontor (SMK) som foretar bakgrunnssamtalen.

Ble spurt ut av Willoch og Syse

Bondevik var selv statsråd to ganger før han ble statsminister, som kirke- og undervisningsminister under Kåre Willoch, og som utenriksminister under Jan Peder Syse.

– Jeg fikk tilsvarende spørsmål fra dem, og da jeg fikk det, følte jeg at det var veldig alvorlig, og at jeg måtte være ærlig.

– Og hva svarte du?

– Jeg svarte at jeg trodde ikke at det var noe i min bagasje.

Mener det bør være basert på tillit

Støre har varslet at regjeringen skal se nærmere på hvordan vettingprosessen foregår, og at det vil komme justeringer.

Bondevik har tro på at bakgrunnssjekken skal fortsette å være tillitsbasert, slik den var i hans regjeringer.

– Det baserte seg mye på tillit, og slik tror jeg det må være. Man kan ikke drive med gransking utover det.

KOLLEGER: Lars Sponheim (f.v.), Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland og Odd Roger Enoksen i 2000.

Bondevik forteller at han selv ikke gikk så mye i detalj da han stilte spørsmålet om bagasje. Det var opp til vedkommende å si om det var noe, og i tilfelle hva, slik at de sammen kunne vurdere om det var til hinder for at personen ble utnevnt.

– Men det er klart, når kandidaten sier «nei, jeg tror ikke det er noe med meg som vil skape et problem», er det ikke så lett for en statsminister å gå videre og dermed mistenke kandidaten for at det ligger noe her. Det kan ødelegge tillitsforholdet dem imellom.

– Kan det være en idé å formalisere og sette i system denne bakgrunnssjekkingen?

– Jeg synes at det er formalisert nok. Statsministerkandidaten ringte rundt og spurte. Jeg synes det er betryggende. Jeg tror et spørreskjema eller lignende vil føles unaturlig. Poenget er at den som er aktuell som statsråd bør selv si ifra.

PS! Odd Roger Enoksen var kommunal- og regionalminister i Bondeviks første regjering, fra 1999 til 2000. I 2017 ble det varslet om ham av Hilde Lengali, om episoder fra 2000 og 2001. Varslene ble offentlig kjent i april i år.

– Jeg tror Enoksen fikk spørsmålet om bagasje av meg da han gikk inn i regjeringen. Jeg fikk ikke noe annet svar enn det Støres stabssjef har fått, slik at han kunne utnevnes, sier Bondevik i dag.