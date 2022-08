MILLIONER I BANKEN: En ansatt i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet kan uten å bryte reglene ha en aksjepost i DNB og andre delvis statlig eide selskaper som eierskapsavdelingen forvalter.

Ut mot aksje-regler i Næringsdepartementet: − Bør strammes til

Med dagens regler kan en byråkrat i avdelingen som har ansvaret for statens eierskap, selv eie aksjer i selskapene avdelingen har ansvaret for. Det burde ikke være mulig, mener to professorer.

Reaksjonene kommer etter at VG avslørte at 18 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet har eid aksjer de skulle ha meldt inn til departementet.

Eierskapet har i stor grad vært i selskaper som er delvis eid av staten, som Næringsdepartementet forvalter ansvaret for.

Men det problematiske er ikke bare de som ikke melder fra, mener professorene Eivind Smith og Jostein Askim.

Også de som har fulgt regelverket til punkt og prikke, kan utgjøre et problem.

Aksjer for 1,9 millioner kroner

Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for statens eierskap i blant annet Telenor, Kongsberggruppen, Yara og DNB.

En ansatt i denne avdelingen eier 10.000 aksjer i DNB, som med dagens kurs er verdt 1,9 millioner. Mens byråkraten har jobbet i samme stilling har vedkommende også kjøpt eller solgt aksjer i de delvis statlig eide selskapene Kongsberggruppen, Yara og Norsk Hydro.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) opplyser til VG at den ansatte har meldt inn aksjeposten sin i DNB til departementet, slik de interne retningslinjene tilsier – og at personen ikke har noen arbeidsoppgaver knyttet til selskapene vedkommende har hatt aksjer i.

Den ansatte selv viser til departementets kommunikasjonsavdeling når VG tar kontakt.

– Kan reise tvil

Også to andre ansatte i Eierskapsavdelingen har ansatte som eier mindre aksjeposter i delvis statlig eide selskap. VG vet ikke om disse to er blant de 18 som ikke har opplyst om aksjeeierskapet sitt, siden departementet ikke vil si hvem de 18 er.

I en mail formidlet av kommunikasjonssjef Hanne Skodje, skriver departementsråd Mette I. Wikborg at de ikke har indikasjoner på at noen av de ansatte har behandlet saker om selskaper de selv eier aksjer i.

Men dette handler ikke bare om hvorvidt ansatte som eksempelet VG viser til er habile i hver enkelt sak, sier jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Viktigere er det antagelig at denne formen for sammenblanding kan bidra til å reise tvil om departementets forvaltning av eierinteressene skjer utelukkende i fellesskapets interesse, helt uten sideblikk til den enkelte private investeringer, sier Smith til VG.

For å unngå tvil, mener Smith at ansatte i Eierskapsavdelingen ikke bør ha aksjer i de statlige selskapene Næringsdepartementet har ansvaret for.

– Egentlig trodde jeg vel at de allerede hadde interne regler mot sånt. Men hvis ikke, bør systemet i alle fall legge opp til at ansatte i eierskapsavdelingen ikke kan eie aksjer i selskaper som avdelingen «administrerer».

– Bør strammes til

Smith får støtte av Jostein Askim, professor i statsvitenskap ved UiO.

– Vi kan ikke nekte folk privat eiendomsrett, men dagens regler bør strammes til. Ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet bør ikke ha direkte eierskap i selskaper som departementet forvalter eierskapet i, sier Askim til VG.

Det gjelder særlig de som jobber i Eierskapsavdelingen i departementet, påpeker Askim – som altså er avdelingen som forvalter det statlige eierskapet i selskapene.

– Hvorfor mener du det er riktig?

– Det er for å styrke tilliten til politikk- og lovutvikling og å fjerne grunn til å mistenke interessemotsetninger, sier han.

Åpner for endringer

Næringsdepartementet åpner selv for at regelverket må endres etter at VG sendte en oversikt over ansatte i departementet som eier aksjer i statseide selskap.

I en e-post skriver departementsråd Mette I. Wikborg at VG reiser noen prinsipielle spørsmål rundt hvem som bør eie aksjer.

– Vårt utgangspunkt er og vil alltid være mest mulig ryddighet og åpenhet. Vi vil nå gjennomgå NFDs retningslinjer og rutiner. Hvilke typer aksjer medarbeidere skal kunne eie og hva som skal rapporteres til departementet vil være en del av denne gjennomgangen, skriver Wikborg.