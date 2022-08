TORSK TIL TIMMY: Ingrid Wiik (80) er ute for å handle torsk til katten sin, Timmy. Fisk er en av varene som har steget mest i pris det siste året.

Matprisene slår hardest ut: − Er nok mange som skjelver i buksene nå

TORGGATA/STORGATA (VG) 1 av 3 har måttet kutte i forbruket på grunn av høye strømpriser. Likevel er det turen til dagligvarebutikken som bekymrer flest, ifølge en fersk VG-måling.

Henrik Røyne

Aurora Ytreberg Meløe/iTromsø

Publisert: Nå nettopp

Dyrere strøm, bensin og mat er noe som har tatt stor plass i nyhetsbildet i sommer. Senest på tirsdag ble det klart at Stortinget må avbryte ferien for å bli enige om tiltak som kan redusere strømprisene.

I en fersk VG-måling, gjennomført av Respons analyse, svarer 19 prosent at de tror strømprisene er det som vil få størst innvirkning på økonomien deres fremover.

Dobbelt så mange, om lag fire av ti personer, peker derimot på at det er de høye matvareprisene som slår hardest ut.

1000 personer ble spurt, og resultatene er vektet i forhold til geografi, samt kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen.

Andelen som bekymrer seg over matprisene ligger på rundt 40 i hele landet, men det er langt større variasjon i antallet som peker på strømprisene. I Trøndelag og Nord-Norge, der strømmen er vesentlig billigere enn i sør, er det bare to prosent som krysser av på strømprisene i undersøkelsen.

Du kan lese svarene på undersøkelsen i faktaboksen under:

Info Hva tror du vil påvirke din egen økonomi mest i tiden fremover? Strømprisene: 19 prosent (2 prosent i Nord-Norge og Trøndelag, rundt 23 prosent i resten av landet).

Matvareprisene: 38 prosent.

Drivstoffprisene: 11 prosent (22 prosent i Trøndelag og Nord-Norge, rundt 10 prosent i resten av landet).

Renteøkninger: 26 prosent.

Ingen av dem: 3 prosent.

Ikke sikker: 2 prosent. (Feilmargin: +/- 2–3 prosent) Vis mer

Dyrere kaffe og torsk

– Jeg merker det mest på kaffen. Sønnen min kjøper ofte kaffe latte, og det er dyrt. Jeg holder meg mest til billigkaffe, sier Ingrid Wiik (80).

80-åringen er ute for å handle torsk til katten sin, Timmy, da VG møter henne på Kiwi Storgata i Oslo sentrum.

Både kaffe og fersk fisk er blant varene som har økt mest i pris det siste året, henholdsvis 19 og 17 prosent, ifølge tall fra SSB.

– Jeg har spart hele livet, så jeg merker det ikke like godt som de med småbarn for eksempel. Men det er nok mange som skjelver i buksene nå, sier hun.

Omtrent hundre meter unna, på Rema 1000 i Torggata, er Kenneth Simonsen (48) på utkikk etter en rimelig middag til seg selv og sine to barn.

– De er to storspisere, sier han til VG.

MATFAR: Kenneth Simonsen (48) har to storspisere hjemme som er glade i kylling.

Simonsen er bare i begynnelsen av handleturen sin, men har rukket å legge en pakke kylling i handlekurven.

– Man prøver jo å spise sunt, og barna synes kylling er topp. Men det har blitt mindre kjøtt i det siste, sier 48-åringen.

Bare mellom juni til juli i år økte den generelle prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer med 7,6 prosent. Det er den høyeste prisøkningen noensinne fra en måned til en annen, skriver Statistisk sentralbyrå.

– Jeg er litt mer selektiv på hva jeg putter i handlekurven, og har begynt å planlegge litt mer. Den uvanen jeg hadde med å dra til butikken daglig og raske med meg ting, den er borte, sier Simonsen.

Han bøyer seg ned over datovarehylla, men oppdager raskt at den er utplukket av andre handlere. Det eneste som er igjen er én enkelt boks med ferdigsuppe.

«SOUP FOR ONE»: Det som også er en fengende åttitalslåt fra Chic, kan fort bli en realitet for dem som leter etter datovarer på Rema.

Én av tre må prioritere

Over 30 prosent av deltagerne i VG-målingen svarer at de har måttet kutte ned på annet forbruk, for eksempel innkjøp av mat, drikke og klær, i stor eller noen grad på grunn av de høye strømprisene.

Her er det også klare forskjeller på Trøndelag og Nord-Norge sammenlignet med de andre delene av landet. Her svarer ni prosent av befolkningen at det har måttet omprioritere, i forhold til 38 prosent på Østlandet.

Du kan lese svarene i undersøkelsen her:

Info I hvilken grad har høye strømpriser gjort at du har måttet kutte ned på annet forbruk? I stor grad 11 prosent.

I noen grad 20 prosent.

I mindre grad 26 prosent.

Ikke i det hele tatt 42 prosent.

Ikke sikker 1 prosent. (Feilmargin: +/- 2–3 prosent) Vis mer

– Jeg har også vært ganske sparsommelig med strøm, men jeg bor i et rekkehus, og da blir det ikke så ille, sier Kenneth Simonsen.

– Blir du varmet av naboen?

– Ja, det er akkurat det, sier han.

Andre prisøkninger har skylden

Jarle Hammerstad er leder for bransjepolitikk i interesseorganisasjonen Virke, som representerer flere av de store aktørene i matvarebransjen.

Han synes ikke resultatene i VG-målingen er spesielt overraskende:

– Mat og drikke er en vesentlig del av husholdningenes budsjett, og kostnadene blir større spesielt for husholdninger med mange barn eller lav inntekt.

– Sånt sett er det sikkert mange som har sett med bekymring på at prisene øker så mye som de gjør nå, men her henger prisøkningene sammen. Det er energipriser og råvarepriser som har skylden for prisøkningen på mat, sier han til VG.

Info Prisendringer på ulike matvarer mellom juni 2021 og juli 2022: Ris: 4,02 prosent.

Mel og andre kornprodukter: 1,95 prosent.

Brød: 3,42 prosent.

Andre bakervarer: 5,51 prosent.

Pizza og paier: 6,95 prosent.

Pastaprodukter og couscous: 7,6 prosent.

Frokostkorn: 5,61 prosent.

Andre kornprodukter: 11,33 prosent.

Storfe- og kalvekjøtt: 9,64 prosent.

Svinekjøtt: 13,30 prosent.

Lamme- og geitekjøtt: 7,55 prosent.

Fjørfe: 8,71 prosent.

Annet kjøtt: 7,14 prosent.

Spiselig slakteavfall: 10,69 prosent.

Tørket, saltet eller røkt kjøtt: 10,19 prosent.

Annet bearbeidet kjøtt: 9,30 prosent.

Fersk og kjølt fisk: 16,59 prosent.

Fryst fisk: 10,08 prosent.

Fryst sjømat 0 prosent.

Tørket, røkt eller saltet fisk og sjømat: 8,66

Annen konservert eller bearbeidet fisk og sjømat: 4,97 prosent.

Fersk helmelk: 2,36 prosent.

Fersk lettmelk: 2,49 prosent.

Yoghurt: 2,00 prosent.

Ost og ostemasse: 3,93 prosent.

Andre melkeprodukter: 6,98 prosent.

Egg: -1,17 prosent.

Smør: 7,46 prosent.

Margarin og annet vegetabilsk fett: 5,66 prosent.

Olivenolje: 14,21 prosent.

Andre spiselige oljer: 17,24 prosent.

Frisk eller kjølt frukt: 3,75 prosent.

Fryst frukt: 21,91 prosent.

Tørket frukt og nøtter: 3,32 prosent.

Konservert frukt og fruktbaserte produkter: 21,22 prosent.

Friske eller kjølte grønnsaker unntatt poteter og andre knollvekster: 5,84 prosent.

Fryste grønnsaker unntatt poteter og andre knollvekster: 0 prosent.

Tørkede grønnsaker, andre konserverte eller bearbeidede grønnsaker: 5,04 prosent.

Poteter: 2,93 prosent.

Chips: 2,99 prosent.

Sukker: -2,63 prosent.

Syltetøy, marmelade og honning: 8,49 prosent.

Sjokolade: 3,23 prosent.

Sukkervarer: 1,77 prosent.

Spiseis og iskrem: 6,59 prosent.

Kunstige sukkererstatninger: 5,12 prosent.

Sauser, smaksingredienser: 6,19 prosent.

Salt, krydder og krydderurter: 3,49 prosent.

Barnemat: 0,59 prosent.

Ferdigretter: 3,90 prosent.

Andre matvarer ikke ellers nevnt: 3,47 prosent.

Kaffe: 19,00 prosent.

Te: -0,81 prosent.

Kakao og sjokoladepulver: 15,36 prosent.

Mineralvann eller kildevann: 1,19 prosent.

Leskedrikker: -9,52 prosent.

Frukt- og grønnsaksjuice: 2,23 prosent. (Kilde: SSB) Vis mer

PRESSER MARGINENE: Ingen tjener på inflasjon på mat og drikke, heller ikke dagligvarekjedene, ifølge Jarle Hammerstad i Virke.

Virke-mannen har også en forklaring på det store prishoppet mellom juni og juli i år:

– Det er da prisjusteringene fra leverandørene, og dermed også fraktprisene og råvareprisene, slår inn for fullt, sier Hammerstad.

– Tjener dagligvarekjedene mer penger på grunn av dette?

– Nei, prisøkninger er ikke gode nyheter for noen, for da presses jo marginene i alle ledd.

– Dagligvareprisene har vært lavere enn økningen i konsumprisindeksen i ganske lang tid, helt frem til det snudde nå i mai. Dersom du ser på de siste tolv månedene, vil du også se at for eksempel strøm og drivstoff har steget mer i pris, og det har påvirket prisene på mat og drikke, sier Hammerstad.

– Er det noen som egentlig tjener på dette?

– Tja, det er et godt spørsmål. Det er vel ingen i den vestlige verden som tjener på dette, bortsett fra Putin kanskje, hvis det skaper det kaosbildet han ønsker i vesten. Men inflasjon, og særlig på mat og drikke, er det ingen som er tjent med.