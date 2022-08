Pernille Solheim Andresen (20) og bestefaren Jan Erling Jørgensen (87) slo an på TikTok.

TikTok-bestefar «Grandpa Bebba» er død

Natt til fredag sovnet Jan Erling Jørgensen (87) stille inn med de nærmeste rundt seg på sykehuset i Tønsberg.

– Vi savner ham veldig. Han var en varm og god person, med et herlig humør. Heldigvis har vi alle minnene, sier barnebarnet Pernille Solheim Andresen (20) til VG.

Sammen med bestefaren har hun gjort stor suksess på TikTok og fått millioner av visninger.

Hun forteller at helsen skrantet litt den siste tiden, men at han ble bedre - og at familien ble fylt med håp:

– Dessverre ble han raskt dårligere og vi fikk beskjed fra sykehuset om at det ikke var mer de kunne gjøre. Helt til det siste holdt han humøret oppe og spøkte med oss, sier barnebarnet.

Natt til fredag døde han fredelig, opplyser hun.

Har snart over én million følgere

Selv rakk han aldri å oppleve én million følgere på TikTok. Men han var nær, svært nær:

– Det mangler 4600 på en million. Han ville elsket å passere det merket, sier hun.

Barnebarnet samarbeidet med bestefaren i flere år om TikTok-kontoen «Grandpa Bebba».

– Han hadde enorm glede av den kontoen. Han elsket å være med på alle sprellene med klær, dans og sminke. Dette var et stort lysglimt for ham, sier hun til VG.

Da VG skrev om dem for to år siden, hadde de kastet seg på TikTok-trenden med å bytte klær. Den gang nådde videoen av den kjolekledde pensjonisten 330.000. Det er ingenting mot tallene han fikk oppleve det siste året.

– Mange følgere likte det. Men senere lagde vi videoer som tok helt av, sier hun.

Hyllet kona

Videoen som virkelig vekket verdens interesse, var en hyllest til sin avdøde kone. Videoen har hele 87 millioner visninger.

– Det har kommet utrolig mange fine kommentarer til ham på den. Mange skriver at han er bestefar for dem også. Han satte så uendelig pris på det. Han spøkte mange ganger om at vi måtte invitere alle disse menneskene inn på kjeks og kaffe, sier hun.

En rekke profilerte kjendiser i inn- og utland har fulgt kontoen. Men det var særlig en ny følger som rørte ham, ifølge barnebarnet.

Likte «Pørni»

– En dag oppdaget vi at skuespiller Henriette Stenstrup hadde begynt å følge ham. Det gjorde et rørende inntrykk på ham. Han elsket å se «Pørni» på TV, forteller hun.

Henriette Stenstrup i «Pørni».

Selv hadde Jan Erling Jørgensen beskjeden erfaring med showbiz før han slo an på TikTok.

– Bestefar jobbet i mange år som trikkefører på Kolsåsbanen før han ble uføretrygdet på 80-tallet. Han vokste opp på Flisa, bodde senere i Bærum, og bodde de siste årene her i Revetal, sier barnebarnet.

Der bodde han nær resten av familien: datteren Bibbi (48), svigersønnen Per-Axel (48), barnebarna Pernille (20), Alexander (17) og Ketta (23). Samt «farmor» Torill Andresen (72).