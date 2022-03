LO-leder Peggy Hessen Følsvik flankert av Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Fagforbundets leder Mette Nord.

LO-topper kritiserte Tajik: − Takker henne for innsatsen

Jørn Eggum var en av tre LO-topper som kritiserte Hadia Tajik. Etter hennes avgang takker han henne for innsatsen som statsråd.

Hadia Tajik (38) har bedt om å få gå av som arbeids- og sosialminister. Statsminister Jonas Gahr Støre har akseptert søknaden.

– Som Hadia har fortalt, ser hun at hun har gjort flere feil knyttet til at hun har hatt skattefri pendlerbolig. Jeg har tillit til Hadia og tror på hennes historie, men jeg er enig i hennes avgjørelse, sier Støre i en uttalelse formidlet til VG.

Han legger til at han er lei seg for dette.

Avgangen skjer etter at VG avslørte hvordan Tajik i 2006 fikk skattefri pendlerbolig, basert på en leiekontrakt hun aldri tok i bruk.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum gikk mandag ut i VG og kritiserte Hadia Tajik, sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundets leder Mette Nord.

Dette sier Jørn Eggum om hennes avgang to dager senere:

– Hadia Tajik har vært en handlekraftig og sterk arbeidsminister som har levert mye god politikk for norske arbeidsfolk. Jeg vil takke henne for den innsatsen.

Eggum registrerer at Tajik har bedt om å få gå av som statsråd.

– Det er en avgjørelse vi har respekt for.

– Har selv sett alvoret

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at LO har fått mange tilbakemeldinger på pendlerbolig-saken fra medlemmer og tillitsvalgte.

– Hadia Tadjik har selv sett alvoret i saken og jeg respekterer avgjørelsen hennes om å trekke segs om landets arbeidsminister, uttaler Følsvik.

Hun takker samtidig Tajik for den jobben hun har gjort som statsråd.

– Hun har vist at hun har vært en god arbeidsminister som på kort tid har levert mye god politikk for vanlige arbeidsfolk, uttaler LO-lederen.

LO-toppene tok mandag opp Tajiks pendlerboligsak i Arbeiderpartiets sentralstyre. Jørn Eggum sier at de måtte ta et initiativ.

– Vi har fra LO og Fellesforbundets side reagert på denne saken på grunn av alvoret i saken. For oss var det avgjørende at ikke sentrale spørsmål ble hengende i luften, og vi ønsket derfor en grundigere redegjørelse.

– Avhengige av tillit

Han sier at denne og flere andre saker, må utløse en kraftfull opprydding.

– Politikere er avhengige av tillit. De mange sakene vi har sett som involverer stortingsleiligheter, pendling og andre fordeler, viser at det har vært både kultur og systemer som ikke har fungert, sier Eggum.

Han mener oppryddingsarbeidet som er i gang, må gjøres skikkelig.

– Det vil ta tid å gjenreise tilliten til både politikerne og systemene rundt dem, sier Eggum.

– Tøff å stå i

Arbeids- og sosialpolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre kommenterer avgangen slik:

– Høyre tar Hadia Tajiks beslutning om å gå av til etterretning. Jeg tror alle ser at denne saken har vært tøff å stå i.

Han legger til:

– Vi håper dette betyr at det politiske ordskiftet i arbeidspolitikken igjen faktisk kan handle om politiske løsninger til det beste for folk i Norge.

Hadia Tajik og Sylvi Listhaug på Stortinget.

Listhaug: – Riktig beslutning

Frp-leder Sylvi Listhaug, som selv har erfaring med å gå av som statsråd, mener det er en riktig beslutning av Tajik å gå av:

– Dette synes jeg var en klok avgjørelse fra Hadia Tajik. Nå håper jeg at hun bruker den tiden hun trenger til å ta vare på seg selv og sine nærmeste, sier Listhaug.

– Det er ingen tvil om at det som har blitt avdekket både om saken og hennes håndtering av den er meget alvorlig. Det er spesielt alvorlig er det fordi hun hadde det øverste ansvaret for Nav, en etat som har straffeforfulgt personer som har gjort en liten feil og krysset av feil i et skjema, fortsetter Listhaug.

Bjørlo: - Tung beslutning

Tidligere statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som selv gikk av som både minister og partileder etter den såkalte gutterom-saken, ønsker ikke å kommentere Tajiks avgang:

– Takk for muligheten, men lar være, skriver Ropstad i en sms til VG.

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, sier:

- Vi i Venstre har forståelse for avgjørelsen Hadia har tatt. Det er en riktig avgjørelse, selv om det er en tung beslutning å ta. Så har vi sammen en felles jobb med gjenreise tilliten til norske politikere, den må vi alle ta på alvor og medvirke til i tiden fremover.

SV-leder Audun Lysbakken respekterer at Hadia Tajik går av som statsråd:

- Det er riktig og viktig å ta ansvar og beklage feil, og det står respekt av en slik beslutning. Jeg vil takke henne for en god jobb som arbeidsminister, hun har fremmet viktige saker i høyt tempo, skriver Lysbakken i en e-post til VG.

Mimir Kristjanson er stortingsrepresentant for Rødt.

Stortingsrepresentant for Rødt Mimir Kristjansson skriver på Twitter at det er en klok beslutning av Hadia Tajik å gå av:

– Ukulturen i norsk politikk med misbruk av diettpenger, reiseregninger og pendlerboliger er alvorlig og må ryddes opp i. Da må de som gjør alvorlige feil også ta konsekvensene.

Ber henne gå som nestleder

Tajik fortsetter som stortingsrepresentant fra Rogaland og nestleder i Arbeiderpartiet.

May Britt Lagesen, stortingsrepresentant for Ap, henne trekke seg også som nestleder.

– Dette er en trist dag for Hadia, landet og Arbeiderpartiet. Likevel er dette en riktig, ryddig og naturlig avgjørelse, etter det som har kommet fram i mediene. Ved å trekke seg setter hun partiet først. Det må hun også gjøre med nestledervervet, sier Lagesen til Trønder-Avisa.

Leder i Buskerud Arbeiderparti og mangeårig partisekretær, Martin Kolberg, synes det er leit at Tajik går av, men ikke feil.

– Det er trist, men jeg har respekt for avgjørelsen hennes. Det var en riktig beslutning, sier Kolberg som er i ferd med å tre ut av politikken når han går av som fylkesleder i Buskerud senere i vår.

Kolberg: – Har mye i seg

Kolberg synes i motsetning til Lagesen det er riktig at Hadia Tajik fortsetter som nestleder i Ap,

– Ja, det er bra at hun fortsetter der.

– Hun har ikke gjort seg uaktuell som en fremtidig partileder?

- Jeg vil svare som tidligere statsminister Trygve Bratteli: Jeg svarer ikke på hypotetiske spørsmål. Men det er klart at Hadia har mye i seg, hun kan fortsatt få brukt seg og bidra sterkt i partiet, svarer Kolberg.

– Utrolig hva hun har klart

Parlamentarisk leder Rigmor Aasrud (Ap) gleder seg til å få nestleder Hadia Tajik tilbake på Stortinget, etter at hun gikk av som statsråd onsdag ettermiddag.

– Det er en trist dag for Hadia og Arbeiderpartiet. Hun har vært en framifrå arbeidsminister og har hatt fokus på saker som er viktige for vårt parti. Det er utrolig hva hun har klart å gjøre på disse månedene, sa Aasrud ifølge NTB før Aps gruppemøte på Stortinget.

Jonas Gahr Støre sier at han er glad for at Tajik vil fortsette å jobbe med å sette Arbeiderpartiets politikk ut i livet fra Stortinget.

