Sosiolog: Mange studenter har samme erfaring fra fadderuken

Ny student og gruer deg litt til fadderuken? En sosiolog ved NTNU Samfunnsforskning gjorde flere funn da han intervjuet studenter til masteroppgaven sin.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I arbeidet med masteroppgaven i sosiologi om fadderuken, gjorde Marius Vigen en rekke dybdeintervjuer av både faddere og fadderbarn.

– Jeg har forsket på hvordan fadderuken kan bidra til fellesskap og inkludering for nye studenter, sier Vigen.

Marius Vigen, sosiolog ved NTNU.

Studenter delte tips

I arbeidet gjorde han en rekke funn, som nye studenter kan ha glede av. En av erfaringene som mange av studentene han intervjuet trakk frem, var knyttet til starten av fadderuken. Hvor viktig særlig et av arrangementene er.

– Jeg vil oppfordre alle til å være med første kveld. Perioden er intensiv og relasjoner knyttes raskere enn man ellers er vant til. Det er derfor mye å hente på å delta fra start, sier Vigen.

Han gjentar et sitat han fikk fra en av studentene:

«Den første kvelden la jo på en måte litt grunnlaget for resten av fadderuken føler jeg. Jeg føler at hvis du «misser» første kvelden så faller du litt bak kan du si. Så jeg er veldig glad for at jeg ble med på den første, fordi det var da man fikk se ansiktene til hverandre, og la grunnlaget da».

– Mange studenter sa det samme, sier Vigen.

Har du erfaringer fra fadderuken? Tips oss her

Fadderuke ett tidligere år.

– Bruk fadderne

Vigen sier at ferske studenter bør bruke fadderne aktivt. Også utenom de offisielle arrangementene.

– Fadderne er der for å støtte, hjelpe og veilede. Selv om relasjonen mellom faddere og fadderbarn er preget av et skjevt maktforhold, der de førstnevnte representerer erfaring, kompetanse og i tillegg er «uniformerte», er det viktig å huske på at fadderen er der for å lose nye studenter gjennom perioden, sier Vigen.

Et typisk eksempel der faddergruppen bør brukes, kan være de første forelesningene på campus.

– Avtal med noen i faddergruppen som du kan dra med på første forelesning. På den måten blir ikke det

første møtet med hverdagen på høyskole eller universitet like overveldende, sier Vigen.

Les også Slik blir fadderukene Store artister står på student-scener over hele Norge. Fadderukene slåss om å ha de feteste oppleggene.

Lærer å være student

Vigen sier det er mange positive sider ved fadderukene som bør løftes frem.

– Her «lærer» man hvordan det er å være student. I tillegg til å bli kjent med andre, får man også inngående kunnskap om alt fra busstilbud, matbutikker, campus, lesesalplasser, linjeforeninger, kjøp av brukt pensum, og fritidstilbud. Vi kan med det snakke om en form for «studentkompetanse», sier han.

Han utdyper at fadderuka fungerer for mange som et kræsjkurs til studenttilværelsen og at for å starte på universitetet trenger man den formelle studiekompetansen som bevis på gjennomført videregående opplæring.

– Mitt konsept om studentkompetanse representerer på den andre siden de mer uformelle aspektene knyttet til hvordan man er student. Og alt dette innebærer. Noe som er minst like viktig, ikke minst for trivselen i studiehverdagen, sier Vigen.

Viktige ritualer

I den sosiologiske analysen av fadderuken som Vigen har gjennomført, skriver han at ritualene bidrar sterkt til å bygge fellesskap for de ferske studentene.

– Slike tiltak, drevet frem av studentfrivillighet, bør tas vare på i en situasjon hvor studier og studenter synes å bli vel instrumentelle og vitnemålsrettede, sier Vigen.

Alkohol: Fadderne har et ansvar

Vigen mener storsamfunnet bør være tålmodige med studentene i fadderuken og ikke henge seg for mye opp i periodene med festing. Det er nemlig ikke uvanlig at overgangsritualer tester noen av samfunnets ellers fulgte normer.

Alkohol og fadderuke diskuteres hvert år.

Han sier likevel at enkelte av studentene han intervjuet, opplevde fadderuken som ekskluderende på grunn av drikkepress og fokuset på festing.

– Her har fadderne som arrangør et ekstra ansvar når det kommer til organisering av perioden, selv om valget til slutt ligger hos den enkelte student. Ha det gøy, men husk å drikke vann også, sier Vigen.