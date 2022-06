KAN BLI BRÅK: LO-leder Peggy Hessen Følsvik må tåle voteringer på LO-kongressen fredag.

LO-opposisjonen tapte alle kraft-slag

LO-kongressens flertall slapp ikke igjennom noen av kravene fra den interne kraft-opposisjonen, om endringer i norsk energipolitikk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I stedet vil LO vente på Energikommisjonen hvor fagbevegelsen har sin egen representant på innsiden.

Gjennom flere voteringer avviste flertallet på LOs øverste organ forslag etter forslag om radikale endringer som Industriaksjonen har frontet:

Kraft-opprørernes forslag om å kutte i krafteksport når fyllingsgraden er lav, ble avvist. Flertallet var så klart at opptelling av stemmer ikke var nødvendig. Om lag 60 prosent av salen sa nei.

LO-kongressens flertall var heller ikke enig med de i fagbevegelsen som vil bryte med EUs energibyrå ACER og de omstridte energimarkedspakkene som følger av EØS-avtalen. Forslaget om at LO skal arbeide for å ta energipakkene og ACER ut av EØS-avtalen ble nedstemt med om lag to tredels flertall på LO-kongressen fredag.

Et forslag om at Statnett skal eie og drive samtlige strømkabler til utlandet, ble heller ikke vedtatt.

– Tapte alle slag

– Det er bare å innrømme at vi tapte alle slag knyttet til kraft. Ikke engang å regulere eksporten når fyllingsgraden er så lav som nå, ville LO-kongressen være med på, sier Boye Ullmann i Industriaksjonen.

Nå advarer han regjeringen:

– LO burde tatt mer hensyn det kravet. Jeg tror dette kommer til å ramme Ap og Sp i kommunevalget. Vanlig folk er veldig opptatt av de høye strømprisene og når LO ikke går foran, vil det kunne ramme regjeringen. Det har blitt for stor forskjell på dem som styrer og de som styres, sier han.

TAPTE KAMPER: Boye Ullmann har frontet Industriaksjonen innad i LO.

EØS: Utredes

LO-kongressen hegnet også om EØS-avtalen.

De fastslår at EØS-avtalen har ivaretatt Norges interesser, men at avtalen skal utredes.

«I en tid med voksende internasjonal uro, pandemi, naturkatastrofer, behov for å forhindre klimakriser, skatteflukt og handelskrig på flere fronter, blir internasjonalt samarbeid og regelverk stadig viktigere. EØS-avtalen er derfor grunnlaget for LOs faglige europapolitikk», vedtok LO.

Men de ble også enige om å «kreve at det gjennomføres en offentlig utredning som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa».

De fastslår at Norge må bli bedre til å utnytte handlingsrommet.

«Reservasjonsmuligheten må brukes dersom EU-regler innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger», vedtok LO-kongressen.

Frontfag består

I forbindelse med vårens lønnsoppgjør har det vært en debatt om Frontfagsmodellen; at det er konkurranseutsatt industri som skal gi rammer for oppgjøret.

Det fastslo LO-kongressen:

«Frontfagsmodellen skal gi rammer for hele arbeidslivet, men ikke være til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper som systematisk og over tid har er blitt hengende etter i lønnsutviklingen», vedtok LO.

Vil la deler av oljen ligge

LO går inn for at deler av ressursene på norsk sokkel «vil ligge urørt». Men redaksjonskomiteen foreslår ikke tiltak for å redusere eksporten av kraft når norske vannmagasiner er nedtappet.

De har kommet frem til et kompromiss hvor det heter at «deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt».

Her er den sentrale formuleringen:

«Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind og mineralutvinning. LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

Det er ganske nær opptil Handel og Kontor (HK) forslag: «Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt.»

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har foreslått et litt mer radikalt forslag, som trolig ikke få gjennomslag: «Jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel».

– Skritt i riktig retning

Forslaget blir tatt vel imot i SV.

FORNØYD: Lars Halbrekken er fornøyd med at LO faktisk fastslår at deler av olje- og gassen på norsk sokkel må bli liggende.

– Dette er et godt skritt i riktig retning. Nå må regjeringen følge opp og stille klare krav om utredning av de klimamessige konsekvensene av alle nye olje- og gassprosjekt, sier SVs klimapolitiske talsperson, Lars Haltbrekken.

Det er også andre offensive formuleringer, blant annet:

«LO mener arbeidet med klimatilpasning i Norge må forsterkes for å nå nasjonale mål om kutt i klimagassutslipp».

Uenig med regjeringen om atomvåpen

LO-kongressen stiller seg bak FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen, som er en internasjonal avtale som verken Norge eller noen andre Nato-land har undertegnet.

Her er det reell uenighet mellom LO og den Ap-ledede regjeringen, som har fastholdt at Norge ikke skal slutte seg til.

I forsalget til vedtak vil LO be statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om å reise til Nato-toppmøtet senere i juni med forslag om «at atomvåpenstatene i NATO viser vei ved å uttale vilje til å forhandle om kjernefysisk nedrustning. Norge må foreslå å etablere ikke-førstebruk som doktrine, for å redusere spenning og minske risikoen for at krigen i Ukraina eskalerer til bruk av atomvåpen».

LO mener videre at Norge, sammen med de andre nordiske landene, må arbeide for at NATO integrerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen i alliansens nedrustningsstrategi, samt at Norge undertegner og ratifiserer traktaten.