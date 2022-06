KAN BLI BRÅK: LO-leder Peggy Hessen Følsvik må tåle voteringer på LO-kongressen fredag.

LO foreslår at olje skal ligge urørt

LO går inn for at deler av ressursene på norsk sokkel «vil ligge urørt». Men redaksjonskomiteen foreslår ikke tiltak for å redusere eksporten av kraft når norske vannmagasiner er nedtappet.

Redaksjonskomiteens innstilling på LO-kongressen er klar.

De har kommet frem til et kompromiss hvor det heter at «deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt».

Her er den sentrale formuleringen:

«Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind og mineralutvinning. LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

Det er ganske nær opptil Handel og Kontor (HK) forslag: «Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt.»

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har foreslått et litt mer radikalt forslag, som trolig ikke få gjennomslag: «Jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel».

– Skritt i riktig retning

Forslaget blir tatt vel imot i SV.

FORNØYD: Lars Halbrekken er fornøyd med at LO faktisk fastslår at deler av olje- og gassen på norsk sokkel må bli liggende.

– Dette er et godt skritt i riktig retning. Nå må regjeringen følge opp og stille klare krav om utredning av de klimamessige konsekvensene av alle nye olje- og gassprosjekt, sier SVs klimapolitiske talsperson, Lars Haltbrekken.

– Her blir det dissenser

Det ligger an til kamp når forslagene skal voteres over på LO-kongressen fredag.

– Her blir det dissenser, spesielt på kraft, sier Boye Ullmann i Industriaksjonen (IA).

VARSLER KAMP: Boye Ullmann varsler at det blir kampvotering når LO-kongressen fredag skal votere over en rekke instillinger.

Torsdag sa han til VG at «Det er så stor forbannelse over de høye strømprisene at jeg tror det er mulig å få flertall for et forslag om at vi ikke skal eksportere strøm når fyllingsgraden er så lav som nå».

Derfor blir det kampvotering trolig basert på følgende forslag:

«Fyllingsgrad i vannmagasinene må reguleres slik at det ikke er netto krafteksport over utenlandskablene når fyllingsgrad er under det normale for årstiden».

Men det er det ikke noen spor av forslaget til næringspolitisk uttalelser.

Der vises det i stor grad til Energikommisjonen, som skal legge frem sine forslag før jul.

Vil sikre oss mot nye energikriser

Her er en hovedformulering knyttet til energi:

«LO vil arbeide for å sikre norsk politisk kontroll med utviklingen av infrastruktur og produksjon. Energisituasjonen i Europa og manglende nedbør i Sør-Norge har gitt en historisk krevende situasjon. LO mener Energikommisjonen må se på hvordan

det norske kraftsystemet kan sikres mot energikriser, inkludert gjennom styringen og

bruken av magasinkapasitet og mellomlandsforbindelser».

Uenig med regjeringen om atomvåpen

Det ligger også an til at LO-kongressen stiller seg bak FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen, som er en internasjonal avtale som verken Norge eller noen andre Nato-land har undertegnet.

Her er det reell uenighet mellom LO og den Ap-ledede regjeringen, som har fastholdt at Norge ikke skal slutte seg til.

I forsalget til vedtak vil LO be statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om å reise til Nato-toppmøtet senere i juni med forslag om «at atomvåpenstatene i NATO viser vei ved å uttale vilje til å forhandle om kjernefysisk nedrustning. Norge må foreslå å etablere ikke-førstebruk som doktrine, for å redusere spenning og minske risikoen for at krigen i Ukraina eskalerer til bruk av atomvåpen».

LO mener videre at Norge, sammen med de andre nordiske landene, må arbeide for at NATO integrerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen i alliansens nedrustningsstrategi, samt at Norge undertegner og ratifiserer traktaten.