MØRK STATISTIKK: Antall ulykker har økt drastisk de siste månedene.

Ber sjåfører ta grep etter ulykkesrekorder: − Veldig enkelt verktøy

Ikke siden 2014 har så mange omkommet i trafikken på så kort tid. Nå kommer Statens vegvesen og Trygg Trafikk med en bønn til landets sjåfører.

En dyster ulykkesstatistikk har preget trafikkbildet de siste månedene. Bare i juni mistet 16 personer livet i trafikken, viser ulykkestall fra Statens vegvesen.

Samtidig har 63 personer omkommet i trafikken hittil i år. Til sammenligning omkom totalt 80 personer i 2021.

Nedjusterte fartsgrenser og økt bruk av fotobokser, er blant tiltakene som Statens vegvesen vurderer etter et krisemøte mandag.

– Det rykker jo litt i stolen når vi ser slike utviklingstrekk på så kort tid. Vi blir jo litt vekket av det, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen.

To ting regnes som sentrale årsaker bak de høye tallene: Høy fart og uoppmerksomhet.

– Det gjelder nå å ta en fot i bakken og tenke «hva er det som skjer nå?» Er det noe vi ser, som vi burde sette inn ekstra tiltak på?, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland og Seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen

Sammen jobber Statens vegvesen og Trygg Trafikk med et krevende informasjonsarbeid. Målet er å få sjåfører til å vie sin fulle oppmerksomhet til veien når de er ute og kjører, og ikke minst – legge vekk mobilen.

Og en del av løsningen kan ligge i nettopp mobiltelefonen din. Mange smarttelefoner har nemlig en «bilmodus»-funksjon, som man kan aktivere før kjøring.

Funksjonen heter «bilkjøring» på iPhone. På Android-telefoner heter den «kjøremodus».

Gjennom denne, kan sjåføren hindre varslinger fra SMS og sosiale medier under bilkjøring. Når bilmodus er aktivert én gang, kan den stilles inn til å automatisk skrus på hver gang man kjører bil.

– Det er ikke godt nok kjent, og det er et veldig enkelt verktøy. Det krever selvfølgelig at du er motivert selv og at du har lyst til å bruke tiden din til å kjøre bil, og ikke drive med andre ting, sier Johansen.

NYTTIG FUNKSJON: Seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen viser hvor du kan sette telefonen på bilkjøring. Da får man færre forstyrrelser fra mobilen

– Man har jo lydvarsler og det er forventet at man er tilgjengelig. Og den tilgjengeligheten har gått i ryggen på oss, det har blitt nærmest en automatikk. Hvis den slår inn mens du sitter og kjører, og en situasjon er i ferd med å oppstå, er du sjanseløs.

– Vær oppmerksom

Historisk sett, er sommeren tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Veidirektøren kommer med en sterk oppfordring til alle som skal ferdes på veien i sommer:

– Alle som er sjåfør hver eneste dag, vær oppmerksom. Ta det med ro, pust med magen og ha fokus på det du faktisk skal gjøre i kjøretøyet, sier Hovland.

– I forhold til det ansvaret du har som sjåfør, så er det å planlegge turen og alltid være en oppmerksom sjåfør viktig.