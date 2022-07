REKORDVARME: Juni måned ble den tiende varmeste junimåneden målt i Norge siden målingene startet i 1990. Her bader folk på Kadettangen i Sandvika tidligere denne måneden.

Rekordvarm juni flere steder i Norge

I juni lå snittemperaturen for hele landet 1,5 grad over normalen. – De høye temperaturene er et tydelig signal på klimaendringene, sier klimaforsker.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Den varmeste dagen ble registrert i Troms og Finnmark, mens Svalbard satte flere rekorder, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding fredag.

Hele 44 stasjoner satte rekord for høyeste maksimumstemperatur målt i juni måned. 22 av disse var i Troms og Finnmark, 16 i Nordland. Trøndelag registrerte tre rekorder, Rogaland to og Svalbard én.

Snittemperaturen for hele landet lå 1,5 grad over normalen i juni.

Det ble satt ny fylkesrekord i Troms og Finnmark for høyeste maksimumstemperatur med 32,5 grader på Banak i Porsanger 29. juni.

Tropenatt over hele landet

Natt til fredag fikk Oslo årets første tropenatt, skriver NRK. Laveste temperatur gjennom natten var på 20,1. Totalt har 25 værstasjoner landet rundt registrert tropenatt i juni.

For at en natt skal regnes som tropenatt, må det være over 20 grader fra klokken 20 om kvelden til klokken 8 neste morgen.

– De høye temperaturene er et tydelig signal på klimaendringene. Sommeren blir i snitt både lengre og varmere, og vi får flere temperaturtopper, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Juni måned ble den tiende varmeste junimåneden målt i Norge siden målingene startet i 1990.

Se video – dette må du passe på før du reiser på ferie:

Rekordtemperaturer i Arktis

Det er svært varmt i Arktis, ifølge Meteorologisk institutt. Den høyeste snittemperaturen hadde Svalbard lufthavn med 6 grader gjennom juni. Det er 2,4 grader over normalen og den høyeste temperaturen som er registrert her i juni. Den forrige rekorden var 5,7 grader i 2007.

– Regionen rundt det nordlige Barentshavet har en oppvarming som er 2 til 2,5 ganger høyere enn snittet i Arktis, og hele 5 til 7 ganger høyere det globale gjennomsnittet, sier Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Også Ny-Ålesund registrerte rekordtemperaturer: her var det en gjennomsnittstemperatur på 5,7 grader i juni. Det tilsvarer 2,7 grader over normalen.