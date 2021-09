ADVARER: Tidligere toppdiplomat Kim Traavik mener det kan være grunn til å vurdere styrket kontroll med praksis i klareringssaker.

Han var med og lage ny sikkerhetslov – nå kritiserer den tidligere toppdiplomaten hvordan den praktiseres

Ambassadør Kim Traavik ledet utvalget som skrev forslaget til ny sikkerhetslov. Nå slår han alarm om hvordan loven blir praktisert, og advarer mot at folk fratas sikkerhetsklarering på sviktende grunnlag.

Av Frank Haugsbø og Gabriel Aas Skålevik (foto)

– Min bekymring er at vi er i en situasjon der det foregår en skjematisk anvendelse av et dynamisk regelverk. For noen innebærer tap av sikkerhetsklarering i praksis et yrkesforbud, sier Traavik til VG.

Tidligere i sommer skrev VG om de tidligere ambassadørene Olav Myklebust (53) og Guri Rusten (65), som begge ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb etter at de hadde innledet et forhold til en person fra et annet land.

Myklebust har stevnet staten for retten med krav om å få tilbake klareringen.

Kim Traavik jobbet sammen med Myklebust da Traavik var Norges ambassadør til Storbritannia fra 2010 til 2014, og Myklebust hans nestkommanderende ved ambassaden.

– Han er en fremragende fagmann som det aldri har vært noe å utsette på embetsførselen til. Det er trist at man fratar folk som ham muligheten til å gjøre en jobb som samfunnet har brukt mye ressurser til å trene dem opp i, og som har en kompetanse Norge trenger, sier Traavik.

MISTET AMBASSADØRJOBBEN: Olav Myklebust (53) mistet sikkerhetsklareringen og ambassadørjobben i Polen etter at han ble kjæreste med den thailandske kvinnen Chuleeporn Thuksapun (42).

Kim Traavik har en lang karriere bak seg i norsk diplomati. Han har jobbet ved Norges delegasjon til NATO i Brussel, ledet avdelingen som har ansvar for sikkerhetspolitikk og våpenkontroll i Utenriksdepartementet og vært ministerråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Han har også vært statssekretær i Utenriksdepartementet. I 2006 ble han utnevnt til ambassadør ved Norges faste delegasjon til NATO. Fire år senere ble han utnevnt til Norges ambassadør til Storbritannia, før han i 2014 ble spesialrådgiver ved Statsministerens kontor.

NY SIKKERHETSLOV: Kim Traavik ledet Sikkerhetsutvalget som skrev rapporten med anbefaling til nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Her overleveres rapporten til daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) 12. oktober 2016.

Den tidligere toppdiplomaten og Høyre-politikeren har sagt seg villig til å vitne når saken til Myklebust kommer for retten.

– Det er bekymringsfullt at Myklebust og andre som i mange år har vist pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i behandlingen av sikkerhetsgradert informasjon, nå blir fortalt at det er grunn til rimelig tvil om deres sikkerhetsmessige skikkethet.

Traavik forteller at han de siste årene har fått flere henvendelser fra ansatte i utenrikstjenesten som har mistet sikkerhetsklareringen, og dermed mulighetene til å jobbe utenlands eller ha lederstillinger. Alle har hatt til felles at de har innledet et forhold til en person fra et land som Norge ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med.

– Jeg har snakket med ansatte som helt klart synes å ha blitt vurdert som sikkerhetsmessig uskikket på et urimelig grunnlag.

Han er redd disse sakene kan føre til redusert søking til utenrikstjenesten.

– Det er jo slik nå at folk med en viss bakgrunn nærmest kan forvente seg problemer. UD skal jo speile samfunnet som UD er en del av, og jeg mener det er all mulig grunn til bekymring, sier Traavik.

Fra 2019, da den nye sikkerhetsloven trådte i kraft, til 2020, ble tallet på negative vedtak i klareringssaker mer enn fordoblet, viser tall VG tidligere har mottatt fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Traavik sier at det ikke er noe i den nye sikkerhetsloven som skulle gi grunn til en strengere praksis.

– Nei. Praksisen var etter vår mening allerede streng i klareringssaker, og vi understreket sterkt at man i slike saker kunne komme i konflikt og støte mot den enkeltes personvern og rettssikkerhet. Når man gjør tiltak som berører den enkelte skal det være godt begrunnet – og tiltaket skal være forholdsmessig. Kommer man nær personvernet, skal det ha en vesentlig sikkerhetsmessig betydning.

BLIR PROVOSERT: Tidligere ambassadør Kim Traavik sier han er bekymret for at systemet ikke fungerer slik det skal.

Kim Traavik sier at det både i lov, forskrifter og lovforarbeider ligger en klar åpning for at man kan utvise fleksibilitet for å ivareta balansen mellom sikkerhetshensyn og personvern.

– Praksisen har vist at loven i klareringssaker er blitt praktisert svært strengt. I noen tilfeller kan det se ut som det er gjort nærmest en sjablongmessig gjennomgang og avgjørelse.

Derfor kom det ny sikkerhetslov – Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen før den nye sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019. – Nåværende sikkerhetslov legger stor vekt på beskyttelse av gradert informasjon. Den nye loven endrer ikke på det, men den vil også kunne omfatte informasjonssystemer, infrastruktur og objekter av sentral betydning for nasjonal sikkerhet. Dette vil kunne være virksomheter innenfor de aller fleste samfunnssektorene, som for eksempel virksomheter av sentral betydning for forsvars- og beredskap, økonomisk stabilitet, samferdsel og strømforsyning, i tillegg til de sentrale delene av statsforvaltningen. Vis mer

Han understreker at det alltid skal gjøres en helhetsvurdering når en persons sikkerhetsmessige skikkethet skal vurderes, og fremhever at loven gir rom for å gjøre unntak fra kravet til personhistorikk.

– Personens tilknytning til en utenlandsk ektefelle, eller tilknytning til et annet land, er bare ett av elementene som skal vurderes og vektlegges og behøver ikke nødvendigvis være det avgjørende kriteriet. Det skal gjøres en helhetsvurdering der utenlandske nærstående og deres personhistorikk kan være ett av flere hensyn.

HJEMKALT: Guri Rusten (65) ble hjemkalt fra ambassadørjobben i Sarajevo etter at hun ble kjæreste med bosnieren Vladimir Kajevic (59). I dag er de gift.

Traavik mener dette i noen tilfeller ikke skjer i tilstrekkelig grad.

– Det har forekommet saker der enkeltpersoner er blitt skadelidende som gjør meg bekymret for at systemet ikke fungerer som det skal. Det opprører meg.

MØTTE DRONNINGEN: Kim Traavik var i audiens hos dronning Elisabeth på Buckingham Palace da han tiltrådte som Norges ambassadør til Storbritannia i november 2010.

Traavik mener det kan være grunn til å vurdere styrket kontroll med at klareringsmyndighetenes praksis samsvarer med lovens intensjon.

– Stortingets EOS-utvalg er satt til å kontrollere de hemmelige tjenestene, herunder klareringsmyndighetene. EOS-utvalget har uttalt seg kritisk om praktiseringen av regelverket, men har ingen sanksjonsmuligheter.

Samtidig understreker Traavik at sikkerhetsmyndighetene gjør en viktig og krevende jobb for Norge, og at det i noen tilfeller kan være berettiget å frata personer sikkerhetsklareringen.

– Vi skal ha tillit til våre myndigheter, og det har vi i stor grad. Men myndighetene skal også ha tillit til oss, sier Traavik.

STATSSEKRETÆR: Kim Traavik var statssekretær og fungerte som viseutenriksminister under Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2001 til 2005. Her møter Traavik den franske ambassadøren til Norge i Oslo i 2005.

Direktør Gudmund Gjølstad i Sivil klareringsmyndighet (SKM) skriver i en e-post at SKM som klareringsmyndighet har et sterkt fokus på å sikre at avgjørelser om klarering blir fattet i samsvar med sikkerhetsloven og at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt i denne prosessen.

– Dette gjør vi i et fellesskap med andre klareringsmyndigheter og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, både når praksis og rutiner skal utarbeides.

Gjølstad skriver at i arbeidet med å videreutvikle og forbedre personellsikkerhetsarbeidet skal SKM bidra med økt kompetanse og kvalitet i saksbehandlingen av klareringssaker.

– Samtidig skal vi øke rettssikkerheten til den enkelte og bedre grunnlaget for likebehandling av saker. Det viktigste vi bidrar med er riktige avgjørelser basert på individuelle og helhetlige vurderinger i tråd med sikkerhetsloven, og som tar utgangspunkt i tilgjengelig informasjon fra en rekke kilder.

SVARER: Direktør Gudmund Gjølstad i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (SKM) er forelagt uttalelsene til Kim Traavik.

Han sier at målet for personellsikkerhetstjenesten og SKM sitt arbeid er å forebygge og hindre at personer opptrer i strid med nasjonale sikkerhetsinteresser.

– Det innebærer at en klarering vil kunne nektes i et forebyggende perspektiv før man faktisk har gjort noe galt eller lovstridig. Vi har samtidig full forståelse for at det kan oppleves som fortvilende eller urimelig å ikke få en klarering.