EVAKUERT: Kaisa Markhus tilbake i Norge etter å ha blitt evakuert fra Kabul.

Kaisa Markhus tilbake i Norge: − Hodet fremdeles i Kabul

Norske Kaisa Markhus var en av dem som fredag landet på Gardermoen etter å ha blitt evakuert fra Afghanistan. Hun frykter for sikkerheten til kvinnene hun har jobbet med i landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Hodet mitt er fremdeles i Kabul, og jeg kommer til å fortsette arbeidet for jentene, sier Markhus til VG like etter at hun er tilbake på norsk jord fredag formiddag.

Hun forteller at hun jobber med rundt 100 afghanske kvinner.

– De frykter for hva skal skje de neste ukene. De frykter for friheten sin. De er redde for ikke å kunne fortsette utdanningen sin.

Selv er hun veldig takknemlig for det norske forsvaret som hun sier har gjort «veldig mye» for å få henne hjem.

– At jeg er tilbake i Norge nå, gjør at organisasjonen jeg jobber for, kan være litt mer trygge og skifte fokus over på jentene som fremdeles er i Kabul og ikke er trygge.

Det var søndag at den militante islamistgruppen Taliban tok kontroll over den siste store byen i Afghanistan, hovedstaden Kabul, og dermed kontrollerer så å si hele landet.

– Veldig redde for hva som skjer

Gruppen hevder at ikke vil styre etter like strenge lover, med offentlige henrettelser, lemlesting og tortur, som de gjorde da de hadde makten i landet fra 1996 til 2001.

De har også sagt at de vil gi personer som har jobbet med vestlige styrker, amnesti. Men torsdag kom det frem av en fersk FN-rapport at Taliban intensiverer jakten på mennesker som jobbet fro NATO eller den forrige regjeringen.

– De har jobbet med en utenlandsk organisasjon, vi jobber for å trygge jenters posisjon i samfunnet, de er moderne kvinner som har blitt eksponert i media. De er moderne utdannede kvinner som nå er veldig redde for hva som kommer til å skje, sier Markhus om kvinnene hun har jobbet med.