Kaisa Markhus tilbake i Norge: − De frykter for friheten sin

Etter å ha måttet avbryte evakuering fra Afghanistan tidligere denne uken, er Kaisa Markhus (30) tilbake på norsk jord. Nå frykter hun for sikkerheten til kvinnene hun har jobbet med i landet.

– Hodet mitt er fremdeles i Kabul, og jeg kommer til å fortsette arbeidet for jentene, sier Kaisa Markhus til VG like etter at hun er tilbake på norsk jord fredag formiddag.

Hun er landdirektør og klatreinstruktør for organisasjonen Ascend Athletics i Afghanistan, som jobber med idrett for jenter og kvinner i landet.

– De frykter for hva skal skje de neste ukene. De frykter for friheten sin. De er redde for ikke å kunne fortsette utdanningen sin, sier hun om kvinnene hun har jobbet med.

Selv er hun veldig takknemlig for det norske forsvaret som hun sier har gjort «veldig mye» for å få henne hjem.

– At jeg er tilbake i Norge nå, gjør at organisasjonen jeg jobber for kan være litt mer trygg og skifte fokus over på jentene som fremdeles er i Kabul og ikke er trygge.

Det var søndag at den militante islamistgruppen Taliban tok kontroll over den siste store byen i Afghanistan, hovedstaden Kabul, og dermed kontrollerer så å si hele landet.

– Redde for hva som vil skje

Taliban hevder at ikke vil styre etter like strenge lover, med offentlige henrettelser, lemlesting og tortur, som de gjorde da de hadde makten i landet fra 1996 til 2001.

De har også sagt at de vil gi personer som har jobbet med vestlige styrker, amnesti. Men torsdag kom det frem av en fersk FN-rapport at Taliban intensiverer jakten på mennesker som jobbet fro NATO eller den forrige regjeringen.

– De har jobbet med en utenlandsk organisasjon, vi jobber for å trygge jenters posisjon i samfunnet, de er moderne kvinner som har blitt eksponert i mediene. De er moderne utdannede kvinner som nå er veldig redde for hva som kommer til å skje, sier Markhus om kvinnene hun har jobbet med.

– Ikke lang tid på å få ut ansatte

Ektemannen hennes, Pen Farthing, er igjen i Kabul, der han driver en frivillig organisasjon.

Han var ifølge Markhus en av de første som ansatte kvinnelige veterinærer i Afghanistan. Han jobber med dyrevelferd og skal ha jobbet tett opp mot amerikanske soldater.

– Han er veldig bekymret for at det vi ser av Taliban nå, er en boble som kommer til å sprekke – og at spesielt hans kvinnelige veterinærer er i fare.

Markhus forteller at ektemannen nå bruker sin posisjon for å trygge situasjonen, og at han ikke vil forlate den afghanske hovedstaden og sine ansatte før han vet at de er i trygghet.

– Frykter du for ham?

– Taliban har vært rolige og logiske å forhandle med, til den grad det går an å si. Jeg tror vi har noen dager på oss, men vi har ikke lang tid på oss til å få våre ansatte i trygghet og å finne en løsning, sier Kaisa Markhus.

Familien er lettet

Gjensynsgleden var stor, da mor og far tok imot henne på Gardermoen.

– Dette trodde jeg ikke for to dager siden, at jeg skulle få se henne. Det er nesten litt uvirkelig. Det er fantastisk. Vi er veldig lettet, sier faren Rune Markhus.

Det er ett år siden han og Kaisas mor Sissel sist så datteren. Den siste, dramatiske uken har de bistått henne med å ringe, formidle beskjeder, hjelpe og ordne forskjellig.

– Det vil nok ta noen dager før hun og vi lander. Hun føler fortsatt arbeidsgiveransvar for jentene hun jobber med. Det er 20–30 som hun er veldig bekymret for, sier Rune Markhus.

De er også bekymret for datterens ektemann og for andre hun har hatt mye å gjøre med, som direktør i Afghanistankomiteen Terje Watterdal.

Kaisa Markhus og Terje Watterdal måtte tirsdag avbryte forsøket på å ta seg inn på flyplassen.

– Det kom til et punkt hvor vi ikke så noen annen utvei enn å trekke oss tilbake. Det var en helt umulig situasjon, sa Watterdal da.

Rune Markhus sier at han de siste dagene har vært bekymret for datteren i Kabul.

– Det har vært oppturer og nedturer, vi har skiftet mellom håp og fortvilelse fra time til time. Men nå er det bare glede – og bekymring for ektemannen som fortsatt er der nede.