FORSIKTIGE: Søstrene Malin Katrin (t.v.) (23) og Ulrikke Endestad (20) tok sine forholdsregler da de tok noen feriedager i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Økende smittetall i Bergen: − Vi prøver å være forsiktige

BERGEN (VG) Søstrene Ulrikke (20) og Malin Katrin Endestad (23) tok ingen sjanser da de dro til Bergen på en liten familieferie mandag.

– Vi har registrert at tallet på smittede i Bergen har økt. Derfor bruker vi munnbind. Vi prøver å være forsiktige, og holde god avstand, sier de.

Tirsdag ble det rapportert 103 nye smittede i Bergen.

– Smittetallene er høye og vi er inne i en situasjon med stort smittetrykk. Det er dessverre sånn at det er noe befolkningen må ta inn over seg, sa smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen til VG etter at tallene var offentliggjort.

Ulrikke og Malin Katrin Endestad er fra Eikefjord i Kinn kommune i tidligere Sogn og Fjordane fylke. Både der og i nabobyen Førde har det det vært relativt lave smittetall, og få inngripende smitteverntiltak.

Søstrene brukte tirsdagen blant annet til shopping. De håper smittetallene både i Bergen og andre steder vil gå ned.

– Når smitten øker, øker faren for at det kan bli nedstenging igjen. Det er noe alle vil unngå, sier de.

Margun Eide og Sarah Knutslien hadde aldri møtt hverandre før de satte seg på samme benk i Byparken i Bergen sentrum tirsdag ettermiddag. De kom i prat, og de høye smittetallene i Bergen ble raskt et tema.

– Vi snakket nettopp om at det er dumt at det er mange som ikke vaksinerer seg, sier Eide og Knutslien da VG kommer forbi.

Margun Eide forteller at hun har sluttet å bruke munnbind, etter å ha brukt det store deler av pandemiperioden. Sarah Knutslien har gjort det motsatte og begynt å bruke munnbind igjen.

– Jeg håndhilser ikke, og holder god avstand til andre, gjerne mer enn to meter. Jeg er flinkt med å sprite hendene, og er også veldig forsiktig med å ta på dørhåndtak, uten å bruke del av et klesplagg, eller en knoke, sier Eide.

MØTTES I PARKEN: Margun Eide og Sarah Knutslien er enige om at flere bør vaksinere seg. Foto: Hallgeir Vågenes

Knutslien er, som Eide, fullvaksinert.

– Når smittetallene går opp må man ta konsekvensen av det. Derfor bruker jeg munnbind når det er trengsel og mye folk, sier Knutslien.

Begge har inntrykk av at det er begynt å bli en viss tretthet i befolkningen av alle smitteverntiltakene og det voldsomme fokuset på pandemien i mediene.

– Jeg må innrømme at jeg er begynt å gå litt lei, og jeg følger ikke med på nyhetene på samme måte som tidligere, sier Eide.

Begge håper det livet snart kan komme tilbake til normalen.

– Det har ikke blitt mange klemmer det siste året. Jeg fikk et par sist søndag, og da var det et halvt år siden sist. Men det var trygge personer.

TAR BUSSEN: Maj-Britt Brobakke mener det bør innføres et påbud om munnbind på busser og bybane. Foto: Hallgeir Vågenes

Maj-Britt Brobakke mener de høye smittetallene er som forventet, etter at mange nå er tilbake fra sommerferie.

– Tallene er høye, men jeg er mer interessert i tallene for sykehusinnleggelser og alvorlig sykdom, sier Brobakke.

Brobakke er ansatt i Bergen kommune, og har jobbet lange perioder på hjemmekontor siden mars i fjor. Ellers tar hun buss hver dag mellom jobben i Bergen sentrum og hjemmet på Laksevåg.

– Jeg støtter fullt ut et påbud om munnbind på offentlige kommunikasjonsmidler. Nå er det få som bruker det. Jeg har egentlig aldri helt skjønt hvorfor det skal være så problematisk å bruke munnbind.

SPENT: Marlene Østby (24) skal snart begynne på masterstudier i samfunnsarbeid Bergen. Her sammen med kjæresten Fredrik Sollid (24). Foto: Hallgeir Vågenes

Nicole Madrid Flikka-Hammervold (18) kom til Bergen mandag, for å ta siste året på videregående skole. Det samme skal venninnen Lea Beate Sandberg (18), som har bodd i Bergen det siste året.

– Jeg er stresset for å bli smittet. Særlig når jeg skal begynne på en ny skole. Jeg vil ikke gjennom en ny runde med fjernundervisning. Det er det verste som kan skje, sier Nicole.

– Hva tenker dere om smittetallene som kom i dag?

– Nå har dette vart så lenge at jeg har egentlig sluttet å tenke på tall. Jeg blir litt sliten av det. Men nå er mange vaksinerte, og det reduserer risikoen for å bli alvorlig syk, sier Lea Beate.

Venninnene bodde og gikk på norsk skole i Spania da pandemien rammet i mars i fjor.

– Da var det lockdown i to måneder og i den perioden fikk vi ikke gå ut.

STUDENTER: Nicole Madrid Flikka-Hammervold (t.v.) og Lea Beate Sandberg håper de får en normal skolehverdag, uten restriksjoner, i høst. Foto: Hallgeir Vågenes

Flere av de nye smittetilfellene i Bergen settes i sammenheng med flere fester i forrige uke.

– Alle som har vært på fest på Marmorøyen tirsdag 3. eller i Skjoldbukta fredag 6. august oppfordres til å teste seg. Det er et ukjent antall smittede fra festene, og mange av ungdommene som deltok kan ikke redegjøre for sine nærkontakter da det var mange ukjente samlet på begge festene, uttalte smittevernoverlege Egil Bovim i en melding tirsdag.

De siste tallene Det er rapportert 103 smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 5 (0-5), 4 (6-12), 18 (13-19), 26 (20-29), 26 (30-39), 11 (40-49), 7 (50-59), 3 (60-69), 2 (70-79), 1 (over 80) 62 er nærkontakter og seks er importsmitte. 25 personer har ukjent smittevei og ti er ennå ikke klarlagt.

Dagens tall er fra prøver som er tatt på fire ulike datoer (én fra 6. august, 19 fra 7. august, 56 fra 8. august og 27 fra 9. august).

Totaltallet er 7846.

2947 personer testet seg mandagen. Vis mer

Etter det smittesporerne i Bergen har fått opplyst, skal det ha deltatt rundt 100 deltagere på begge festene.

– Med så mye smitte som vi har i Bergen er det ikke et godt tidspunkt for å dra på fest med andre enn dem du omgås med til vanlig. Aller best er det å vente med festen til vi har lavere smittetall og flere innbyggere er fullvaksinerte, sier Bovim.

Om noen dager skal Marlene Østby (24) begynne på masterstudier i samfunnsarbeid ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er spent på hvordan smitteutviklingen blir fremover.

– Jeg har vært tre år i Sogndal, og der har vi levd nesten helt som normalt, med lave smittetall. Jeg er ny i Bergen og er litt spent på hvordan det går.