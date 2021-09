VARETEKTSFENGSLET: Ekteparet ble varetektsfengslet her i Drammen tinghus tidligere i sommer. De er nå løslatt.

Skal ha utsatt kvinne for demonutdrivelse – ektepar siktet for grov tvang

I sommer ble et ektepar fra Østlandet pågrepet og siktet for tvang. Politiet mener de har forsøkt å drive onde ånder ut av kroppen til en kvinne som bodde oss dem.

Av Ådne Husby Sandnes

Søndag 11. juli aksjonerte politiet mot ekteparets bolig.

Politiet hadde fått en bekymringsmelding fra familien til en kvinne i 30-årene, som hadde hatt tilhold hos ekteparet i ni måneder, ifølge VGs opplysninger.







Etter aksjonen ble kvinnen tatt hånd om av helsevesenet.

I dag mener politiet at ekteparet utøvde grov tvang overfor kvinnen. Ekteparet satt i sommer varetektsfengslet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare. De ble så løslatt 10. august.

Ifølge VGs opplysninger gjennomgikk kvinnen flere såkalte demonutdrivelser i de ni månedene hun bodde hos ekteparet. Den svært spesielle «behandlingen» skal ha sammenheng med ekteparets kristne tro.

Religiøst miljø

Flere av demonutdrivelsene skal være dokumentert på video, ifølge VGs opplysninger. Her skal ekteparet gjort flere forsøk på å drive ut de såkalte onde åndene fra kvinnens kropp.

– Ekteparet er fremdeles siktet for grov tvang etter straffeloven § 252. Siktelsen omhandler bruk av grov tvang overfor kvinnen i en periode på rundt 9 måneder. De straffbare forholdene skal ha funnet sted i de siktedes bopel, sier politiadvokat Eldbjørg Håkonsen Martinsen til VG.

Etterforskningen pågår fortsatt. Politiet vil ikke kommentere opplysningene om demonutdrivelse.

– Politiet kan ikke gå i detalj om etterforskningen. Det etterforskes bredt. Politiet er kjent med at de siktede tilhører et religiøst miljø. Det etterforskes om religion er knyttet opp mot de straffbare forholdene, sier politiadvokaten.

FORSVARER: Ketil Magnus Berg forsvarer mannen i saken.

– Ville hjelpe

– Vår klient er klar på at han aldri har ment å gjøre noe galt. Alt som er gjort har vært i beste mening. Han har kun ønsket å hjelpe et medmenneske, sier mannens forsvarer, Ketil Magnus Berg, til VG.

– Han har ikke noe å skjule, og samarbeider godt med politiet for å opplyse saken. Han gjør det han kan for at politiet skal få full oversikt over hva dette handler om, sier Berg.

Han vil ikke gå nærmere inn på saken, og viser til at saken er under etterforskning.

Anders Green forsvarer den siktede kvinnen. Han ønsker ikke å kommentere saken. Astrid Røkeberg er den fornærmede kvinnens bistandsadvokat. Heller ikke hun ønsker å kommentere denne saken.

FORSVARER: Anders Green forsvarer kvinnen.

– Samtaler med åndene

Ifølge Store norske leksikon (SNL) er demonutdrivelse, eller eksorsisme, troen på at en eksorsist kan lokke eller tvinge demoner til å forlate personer som er «besatt».

«For å gjenopprette tilstanden før demonbesettelsen må eksorsisten opprette kontakt med åndevesenene. Dette skjer ofte ved at eksorsisten, en medhjelper, eller pasienten selv, går inn i transe og fungerer som medium.»

«Åndeutdrivelsen kan skje ved at eksorsisten samtaler med åndene, eller ved at denne ved sin kraft befaler åndene å trekke seg tilbake uten betingelser, slik Matteusevangeliet i Det nye testamentet forteller at Jesus gjorde (kapittel 8, vers 28–33).» fremgår det av SNL.

VG er ikke kjent med hvordan demonutdrivelsen eksakt skal ha foregått i denne saken.