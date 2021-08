SMITTEVEERNOVERLEGE: Frode Hagen i Oslo.

Smitte på Oslo-skoler: − Naturlig at det kommer en økning

Smittevernoverlegen i Oslo mener det er naturlig at man ser en økning i corona-smitte på flere skoler i hovedstaden når de generelle tiltakene nå er redusert.

Publisert: Nå nettopp

16. august vendte tusener av barn tilbake til skolebenken i Oslo. Med grønt nivå innebærer det at barn og unge slippe smittekarantene hvis de følger nye retningslinjer for testing.

De siste dagene har flere skoler i Oslo kommune opplevd lokale smitteutbrudd. Søndag ble det kjent at også prinsesse Ingrid Alexandra var blant dem som testet positivt ved Hartvig Nissen videregående skole.

Til tross for smitteoppblomstringen er ikke smittevernlegen i Oslo bekymret.

– Når de generelle tiltakene er så mye redusert som nå, er det naturlig at det kommer en økning i smitten. Tidligere i sommer var det hovedsakelig smitte i 20-40 årene, mens nå er det like mye smitte også i barnegruppene, sier smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen.

Tror barn vil dominere smitten

Hagen tror, i likhet med assisterende helsedirektør Espen Nakstad, at det i ukene fremover er de yngste som vil oppleve mest smitte.

– Dette er de samme gruppene som det har vært mest smitte også tidligere. Vaksineringen vil gradvis gi mindre smitte hos de voksne, og etter hvert helt ned til 16 år. For de som er yngre derimot vil sannsynligvis smitten komme og gå som andre infeksjoner fremover.

Smittevernoverlegen peker på at spesielt testkapasiteten er blitt utfordret ved elevenes tilbakevending til skolebenken.

– Det er utfordrende å ha nok tester for å teste alle raskt nok med hurtigtester slik at de slipper karantene. Nå er dette endret slik at man slipper å vente i karantene frem til første test, og da kan man bruke både PCR og hurtigtester. De som tester positivt vil også ha store grupper med nærkontakter fordi man har kontakt med flere på flere steder.

SMITTEUTBRUDD: Fyrstikkalléen skole er en av skolene som har hatt smitteutbrudd etter skolestart.

Tirsdag ble det registrert 314 nye smittede i Oslo og kommunen har hatt stigende smittetrend siden 30 juli. 14 er innlagt med coronavirus på sykehus tilknyttet kommunen.

Helsemyndighetene regner med at smitten vil fortsette å øke.

– Det er forventet at også noen av de vaksinerte både blir smittet og lagt inn, men dette vil være færre og mindre alvorlig tilfeller enn om man ikke hadde vaksinen, sier Hagen.