Vedum: Stoltenberg ble nevnt før utlysningen var klar

Jens Stoltenberg hadde blitt spilt inn som en kandidat til ny sentralbanksjef før utlysningen til jobben ble ferdigstilt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har svart på nye spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om ansettelsen av Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

– Vi er opptatte av å finne ut om dette har vært en forhåndsavklart prosess. De første svarene vi fikk fra regjeringen ble vi ikke veldig mye klokere av, sa komitéleder Peter Frølich til VG da spørsmålene ble sendt.

– Det er fortsatt helt uklart hvem som lanserte Stoltenberg og pushet på for hans kandidatur, sa Frølich da.

Tema før ferdig utlysning

Komiteen spurte blant annet om finansministeren kan bekrefte at Stoltenbergs navn var spilt inn til departementet og hodejegerfirmaet BackerSkeie før sistnevnte laget forslag til utlysningstekst til departementet.

– Som det fremgår av svaret på spørsmål 2 og mitt brev 15. februar 2022, gjennomførte departementet samtaler med personer med god innsikt i Norges Banks virksomhet. Hensikten var å få innspill til kvalifikasjonskrav og mulige kandidater før utkast til utlysningstekst ble utformet, skriver Vedum og fortsetter:

– Både Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg var blant dem som ble nevnt i de ovennevnte samtalene.

Begge tidlig nevnt

Han skriver også at både Stoltenberg og Wolden Bache ble nevnt i samtaler mellom finansråden og enkelte ekspedisjonssjefer i departementet kort tid etter at Øystein Olsen varslet sin fratredelse i slutten av august 2021. Vedum tiltrådte 14. august 2021.

Finansråd Hans Henrik Scheel er Finansdepartementets mektigste byråkrat.

Uken etter fikk Vedum vite mer om rekrutteringsprosessen.

– Jeg ble blant annet orientert om at Øystein Olsen hadde fått innvilget fratredelse og at Finansdepartementet hadde inngått avtale med et rekrutteringsbyrå som skulle bistå i prosessen, skriver Vedum.

– Videre ble jeg orientert om at departementet ville gjennomføre samtaler med personer som har god innsikt i sentralbankens virksomhet og oppgavene og utfordringene sentralbanken vil møte fremover, for å få innspill til kvalifikasjonskrav og mulige kandidater. Embetsverket informerte meg også om flere mulige kandidater til stillingen, herunder Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg.

Vedum skriver videre at hans tilbakemelding var at «kvalifikasjonsprinsippet skulle legges til grunn og at de sto fritt til å oppfordre de kandidater de ut fra kravene til stillingen anså mest relevante, til å søke».

