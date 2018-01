GØY PÅ FEST: Anniken Huitfeldt, her fotografert idet hun ankommer NHOs årsmiddag på den røde løperen, hvor hun ble tatt imot av NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Kilder til VG: Huitfeldt sa Amundsen er ferdig under NHO-middag

Foran flere personer på NHOs festmiddag for Norges maktelite, skal Anniken Huitfeldt ha sagt at Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, er ferdig i jobben.

Lederen i Aps kvinnenettverk rettet samtidig alvorlige anklager mot Amundsen. Hun hevdet ifølge kildene at han hadde ansvaret for lekkasjer og spredning av usannheter om henne til mediene.

VG har snakket med to personer som var en del av samtalen hvor Huitfeldts omtale av Amundsen fant sted, og som uavhengig av hverandre bekrefter hendelsen.

Delikat konflikt

Konflikten om Amundsen er svært delikat for Ap og partileder Jonas Gahr Støre:

Flere av Ap-kvinnene som har varslet mot avgått nestleder Trond Giske har uttrykt at Amundsen er den i partiet de har desidert størst tillit til. Han har samtidig vært en mangeårig nær rådgiver for Støre.

Den knallharde kritikken mot Amundsen har Huitfeldt også kommet med før, men da i lukkede partifora:

Sammen med blant andre partisekretær Kjersti Stenseng og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, skal Huitfeldt ifølge Dagbladet ha kommet med mye av den samme kritikken mot sekretariatslederen på et sentralstyremøte i partiet 2. januar.

Dagen etter varslet Giske Giske sin avgang.

Taus om Amundsens fremtid

VG har spurt Jonas Gahr Støre om det er riktig som Huitfeldt hevdet, at Hans Kristian Amundsen er på vei ut. Til dette svarer Støre:

– Jeg kommenterer ikke interne forhold i stortingsgruppen.

Støre vil ikke kommentere VGs opplysninger om Huitfeldt uttalelser, men sier dette om hva han vil gjøre med det:

– Interne forhold i vår gruppe tar jeg opp internt, sier han.

Huitfeldt, som er inne i sin andre periode som leder av Stortingets prestisjetunge utenrikskomité, skriver dette i en sms til VG:

– Jeg kommenterer ikke anonymt fremsatte påstander, skriver hun.

Den årlige NHO-middagen samler toppene innen næringsliv, politikk og samfunnsliv, og i år deltok 450 inviterte gjester.

Oppsiktsvekkende

Huitfeldts klare tale om sin partikollega ble oppfattet som oppsiktsvekkende av tilhørerne.

– Dette vil jeg ikke kommentere, sier Amundsen selv til VG.

Samme kveld publiserte VG en sak om at Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt kom med tydelig kritikk av Støre i et sentralstyremøte i Ap den 11. desember.

I møtet skal Stenseng og Huitfeldt ha reagert sterkt på at Støre dagen før gikk ut og slo fast at «de som står frem slippe å få høre at de farer med rykter», som ble oppfattet som en kritikk av et utspill Stenseng og Huitfeldt hadde tidligere samme uke hvor de koblet varsler om seksuell trakassering med maktkamper i partiet.

Både Stenseng og Huitfeldt er regnet for å være nære allierte av Trond Giske. Huitfeldt var Giskes nestleder i to år da han ledet AUF fra 1994 til 1996, og hun overtok som ungdomspartiets leder etter ham.

Krevde Amundsens avgang

Ifølge Dagbladet var det partisekretær Kjersti Stenseng som under sentralstyremøtet 2. januar lanserte angrepet på Amundsen og uttrykte manglende tillit til sekretariatslederen.

Ifølge Dagbladet mente Stenseng, Huitfeldt og flere andre at Amundsen skal ha en konfliktskapende og dårlig ledelse, at sensitive dokumenter han har hatt ansvaret for har lekket til mediene, at han ikke har klart å skape ro blant de ansatte i gruppen, og kritikkverdig opptreden i valgkampen.

– Vi var mange på møtet som mener at Amundsen må gå. Det var en massiv kritikk mot ham. Mange uttrykte manglende tillit, sa en kilde som var til stede på møtet til avisen.

Klassekampen har tidligere skrevet at det nå mobiliseres blant de ansatte på Stortinget til forsvar for Amundsen.

Varslernes mann

Amundsen har også fått ros fra flere varslere. Dagbladet har vært i kontakt med en av dem, som sier til avisen:

«Støtten fra Hans Kristian har vært helt avgjørende i en tung tid. For oss som har varslet har det vært helt enestående. Både med personlig støtte, og ved tiltak som å tilby ulik hjelp som kan bidra. Vi vil oppleve det som veldig tungt dersom han skulle bli fjernet (...)».

Ifølge den anonyme kvinnen føler flere av varslerne det på samme måte som henne, skriver Dagbladet.