IKKE ENIG: Abid Raja er skeptisk til et forbud mot søskenbarnekteskap og mener man må se mer nyansert på saken. Bildet er fra Venstres landsmøte i Ålesund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Abid Raja om tvangsekteskap: Et forbud mot søskenbarnekteskap er ikke løsningen

Publisert: 19.01.18 22:25

INNENRIKS 2018-01-19T21:25:30Z

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani mener et forbud mot søskenbarnekteskap kan bidra til å bekjempe sosial kontroll, i tillegg til at det vil være en måte å stramme inn familieinnvandring på. Det mener Abid Raja (V) er helt feil.

I dag er det lov å gifte seg med fettere og kusiner i Norge. Det er Arbeiderpartiet og Frp og enige om at man må få en slutt på.

– Det handler om å bekjempe tvangsekteskap og press mot norsk innvandrerungdom, fordi foreldre bruker dette som pressmiddel mot dem og for å få familiemedlemmer til Norge, sier Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson.

Venstres Abid Raja reagerer kraftig på dette, og stiller seg ikke bak forslaget – i alle fall ikke med den begrunnelsen.

– Et forbud mot søskenbarnekteskap løser ikke tvangsekteskapsproblemer, fastslår han, og mener at om et forbud skulle innføres måtte det blitt gjort på bakgrunn av medisinske årsaker uten å forskjellsbehandle.

AP: Kan motvirke tvang

Saken om søskenbarnekteskap har kommet opp igjen etter at et nytt notat fra Tankesmien Agenda og LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold) først omtalt av NRK konkluderer med at det bør forbys – både fordi det øker sjansen for sykdom og misdannelser hos barn, og fordi det er en del av bildet over sosial kontroll og tvangsekteskap.

Gharahkhani er klar på at søskenbarnekteskap har en innvandringspolitisk dimensjon, og at et forbud sågar vil kunne bidra til å motvirke tvang og sosial kontroll, i tillegg til at det vil være en måte å stramme inn familieinnvandring på.

– Hvis vi forbyr dette i ekteskapsloven bør det være en selvfølge at følges opp på utlendingsfeltet. Man skal ikke kunne hente inn søskenbarn gjennom ekteskap til Norge. Dette er et godt eksempel på en streng innvandringspolitikk, sier han.

Dermed er det ikke bare de helsemessige konsekvensene for barn av søskenbarn som har giftet seg som er viktig for Ap, men også det innvandringspolitiske.

– Jeg mener dette er sånn ukultur vi er nødt til å bi kvitt i Norge, sier Gharahkhani, som sier Ap vil fremme et forslag om forbud på Stortinget.

Venstre: Unyansert

– Man kan ikke ta lett på dette, det må grundig vurderes og utredes, ikke gjøres over natten sier Abid Raja, parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talsperson for Venstre, til VG.

Han mener foreldre som virkelig ønsker å tvangsgifte sine barn vil kunne gjøre det på andre måter.

– Tvangsekteskap kan gjennomføres for eksempel med en tremenning. Hvis du først forbyr ekteskap mellom fettere og kusiner, kan tvang bare forflytte seg til neste ledd – slektstreet vil likevel være der, og minoriteter har ofte kontakt med større deler av sitt slektstre.

Raja er klar på at argumentet om at et forbud mot søskenbarnekteskap kan motvirke tvang og sosial kontroll ikke er tungtveiende nok, og at det er andre grep som må tas. Han mener et eventuelt forbud må bli innført av medisinske årsaker.

– Og hvis man kommer til at det er medisinske årsaker mener jeg fast bestemt at dette er noe man ikke kan gjøre i utlendingsloven alene – det vil være bevisst forskjellsbehandling. Om det er farlig for Ali og Fatima, er det like farlig for Kari og Ola, sier han.

Ligger an til flertall på Stortinget

Selv mener Gharahkhani Venstres motstand mot forslaget viser at det skapes usikkerhet rundt hva regjeringen mener, og tyder på at innvandringspolitikken vil liberaliseres med Venstre i regjering.

Frp har lenge støttet et forbud mot søskenbarnekteskap. Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim sier til VG at Frp først og fremst er opptatte av at søskenbarnekteskap kan føre til helseutfordringer for barn, men at han ikke ser bort fra at et forbud kan ha en effekt på også integrering og familieinnvandring.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich synes dette er et godt forslag, men sier til NTB at han tar forbehold om at dette ikke er behandlet i partiet ennå.

Dermed kan et forbud mot søskenbarnekteskap ligge på trappene, med et mulig flertall på Stortinget.

VG mener (2011) : Søskenbarnekteskap