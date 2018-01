HUSKER TILBAKE: Asheim sier han har tenkt mye på om ha burde gjort noe annerledes i den siste tiden. Foto: Helge Mikalsen

Tidligere Unge Høyre-leder: – Redd for at jeg ikke fanget opp saker

Publisert: 23.01.18 20:26

INNENRIKS 2018-01-23T19:26:35Z

STORTINGET (VG) Henrik Asheim (34) ga seg i Unge Høyre i 2012. Nå lurer stortingsrepresentanten på om det var trakasseringssaker han ikke fikk med seg som leder.

– Jeg synes det var veldig, veldig vondt å se på.

Det sier Asheim om søndagens Høyre-pressekonferanse om de 21 varslene som har kommet til partiet.

Ti av dem omhandler tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Riise kom inn i Unge Høyres sentralstyre i 2012, da Asheim ga seg som leder. Asheim var i Unge Høyre i ti år og tror mange husker positivt tilbake på sin tid i ungdomspartiet.

– Men nå tegnes et helt annet bilde, som mange av oss sliter med å kjenne oss igjen i, sier han.

– Noe av det jeg mener er viktigst i denne saken, er å understreke at veldig mange har det veldig godt i ungdomspartiene. Og det er utrolig viktig å sørge for at det fortsatt vil være slik fremover.

Kjenner ikke igjen ukultur

Flere i både Høyre og Unge Høyre har i de siste årene blitt fortalt om Riises oppførsel, i tillegg til at noen har blitt varslet om mer alvorlige episoder.

En av dem gjelder et fylkesårsmøte hvor han hadde seksuell omgang med en beruset 16-åring.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i at det har vært en ukultur i Unge Høyre. Da jeg var leder, hadde vi en rekke tiltak for å ivareta medlemmene og jeg har besøkt Unge Høyre senere. Da var det strengere regler enn jeg husket, sier Asheim.

Likevel innrømmer han at det som har kommet frem «helt klart» er en ukultur.

Tenker tilbake

Dette har fått Asheim til å tenke på sin egen tid som Unge Høyre-leder. Han har brukt mange kvelder den siste måneden med følgende tanke, forteller han:

– Burde jeg ha skjønt noe? Burde jeg ha fulgt med på noen? Jeg tror mange som har vært i ungdomspolitikken har det sånn nå.

Han frykter at det også i hans periode har vært trakasseringssaker som ikke har blitt tatt hånd om.

– Jeg er redd for at jeg ikke fanget opp saker. Jeg tror vi er mange som lurer på hvordan dette kunne skje og lurer på hva mer vi skulle og kunne ha gjort, sier han.

Han presiserer at han ikke er kjent med konkrete saker som det ikke ble gjort noe med og at han ikke mottok varsler om seksuell trakassering da han var leder.

– Kommer styrket ut av det

Asheim har prøvd å hjelpe til i de siste tunge ukene for Unge Høyre, blant annet gjennom samtaler med fungerende leder Sandra Bruflot. Han mener Bruflot og generalsekretær Maria Sanners håndtering av saken etter at varslersakene ble kjent tidligere i januar.

Begge har beklaget organisasjonens håndtering.

– Jeg tror ungdomspartiene kommer styrket ut av disse sakene, fordi man får en helt annen oppmerksomhet på seksuell trakassering, sier han.

En viktig vekker handler om forståelse av betydningen tillitsverv har, ifølge Asheim.

– Det som er viktig er å skjønne posisjonen sin. Er du et sentralstyremedlem i Unge Høyre blir du en kjendis. Om du ikke er bevisst på at folk synes det er gøy å snakke med deg på grunn av posisjonen din, kan det føre til disse sakene.

– Det er ikke sånn at du plutselig har blitt supersjarmerende akkurat da du ble med i sentralstyret, legger Asheim til.