Listhaug: PSTs trusselbilde styrker behovet for bevæpning av politiet

Publisert: 30.01.18 19:14

PSTs trusselvurdering styrker behovet for å bevæpne norsk politi, mener justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Men SV beskylder Listhaug for å fremstille Norge som mer utrygt enn det er grunnlag for.

Tirsdag ettermiddag la PST, Politiets sikkerhetstjeneste, fram sin årlige trusselvurdering. Der sier PST-sjef Benedicte Bjørnland at terrortrusselen er redusert etter at IS har tapt landområdene de kontrollerte i Syria og Irak.

Fra april til november 2017 vurderte PST det som «sannsynlig» at det ville bli gjennomført terrorangrep mot Norge. Men så ble det nedjustert til at et angrep er «mulig». Der står det fortsatt, opplyser PST.

– I årets trusselvurdering tegner vi et bilde av terrortrusselen som redusert, men i andre europeiske land er den høy. Aksjoner må påregnes, sier Bjørnland.

Listhaug: Trusselen har økt

Men Listhaug fastholder likevel at trusselen er alvorlig, og at bevæpning av politiet er nødvendig:

– Det har vært en utvikling som gjør at truslene mot Norge har økt de siste åra, sier justisministeren til VG.

– Derfor er det veldig bra at regjeringen sier i den nye plattformen at vi skal følge opp med punkt-bevæpning. Det handler både om å ivareta tryggheten til folk, men også til norsk politi, sier hun.

SV: Hun tegner et verre bilde

Men SV mener at Listhaug spisser situasjonen langt mer enn det PSTs trusselvurdering gir grunnlag for:

– Der PST-sjef Benedicte Bjørnland tar ned trusselbildet, har vi en justisminister som ønsker å tegne et verre bilde av sikkerheten i Norge, fordi det passer bedre inn i Frps narrativ, sier Petter Eide, SVs justispolitiske talsmann, til VG.

– Hvilken interesse skulle hun ha av å gjøre det?

– Listhaug vil bevæpne norsk politi, men ingenting av det jeg hørte fra PST-sjefen argumenterer for bevæpning. Nå har vi en justisminister som ønsker at det skal se ille ut for å overbevise opinionen om bevæpnet politi, sier Eide.

PST: Faren er ikke over

I november flagget PST-sjefen at hun mener norsk politi bør bære våpen for å kunne stanse terrorister raskere. På VGs spørsmål sier Bjørnland at en redusert terrortrussel i PSTs nye vurdering, ikke endrer hennes grunnsyn på bevæpning:

– Vår vurdering står seg uavhengig av om angrep er «mulig» eler «sannsynlig». PSTs høringsbrev berører ikke selve trusselvurderingen, men moduset: Lavskala angrep uten forvarsel, med kniv eller kjøretøy, mot politi eller forsvar, eller mot store menneskemengder. Den faren er absolutt ikke over, sier Benedicte Bjørnland til VG.

Et steg i riktig retning

I den nye regjeringsplattformen skriver Høyre, Frp og Venstre at de vil åpne for punkt-bevæpning «på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse».

Sylvi Listhaug fastholder sitt grunnsyn om generell bevæpning:

– Det er ingen hemmelighet at Frp og Høyre-Frp regjeringen ønsket i større grad bevæpning. Men det var det ikke flertall for, og nå skal vi i alle fall få på plass punkt-bevæpning. Det er et steg i riktig retning, sier justisministeren.