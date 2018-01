DØDSULYKKE: En mann døde og to ble alvorlig skadet i møteulykken på E18 mellom Langangen og Larvik natt til første nyttårsdag. Foto: Trond Reidar Teigen/ NTB scanpix

Reagerer på at bildrapssiktet ikke fengsles

Publisert: 15.01.18 15:09

En familiefar omkom og to ble hardt skadet da den 21-årige bilisten krysset over i motsatt kjørefelt på E18 og kolliderte med en møtende bil. Nå reagerer de etterlatte på at mannen ikke ble varetektsfengslet.

Det var like før klokken 04.30 natt til mandag 1. januar at politiet rykket ut til den tragiske ulykken på E18 mellom Langangen og Larvik i Vestfold.

Den siktede 21-åringen kjørte mot kjøreretningen mellom Larvik og Langangen på E18 og traff en personbil i høy fart. En 47 år gammel trebarnsfar fra Skien døde på stedet, mens kona og deres fem år gamle datter ble alvorlig skadd. En sjuåring og en elleve måneder gammel baby fikk lettere skader.

Politiet mener sjåføren kjørte i motgående kjørefelt med vilje.

– Dette er ikke bare en ulykke der en bil kommer over i motgående kjørefelt. Vi har begrunnet mistanke om at han har kjørt over i motgående kjørefelt med vitende og vilje, sier politiinspektør Magnar Pedersen til NTB.

21-åringen er siktet for forsettlig drap og drapsforsøk, uaktsom kjøring, promillekjøring, kryssing av dobbelt sperrelinje og for å kjøre mot kjøreretningen på E18, ifølge Pedersen.

– Reagerer kraftig

Torsdag denne uken ble 21-åringen fremstilt for varetektsfengsling, men retten ville ikke fengsle siktede.

– I kjennelsen fra tingretten ble politiets anmodning om varetekt av siktede ikke tatt til følge. De etterlatte reagerer kraftig på det, sier advokat Christian Lundin, til VG.

Lundin representerer de etterlatte, og er oppnevnt som bistandsadvokat for familien.

Etter det VG får opplyst, er tingrettens kjennelse anket, og avslaget er til behandling i lagmannsretten.

Den siktede har ligget på sykehus siden ulykken og er operert flere ganger, men skal ikke være alvorlig skadet.

Ifølge Pedersen var det en meningen at han skulle bli skrevet ut torsdag denne uken.

– Det er veldig viktig å ta hensyn til hans helsesituasjon, og det er opp til lege å vurdere om han er klar for utskriving. Vi forholder oss til det sykehuset sier. Slik vi har forstått det, er han per i dag ikke klar for utskriving, sier han til NRK Vestfold.

– Kan skrive seg ut selv

– De etterlatte reagerer kraftig på at siktede kan være ute på frifot mens familien ikke har tid til å sørge. Det er en uskyldig familie som er lagt i grus ved at en omkom, og andre er alvorlig skadet og ligger på sykehuset for behandling, sier Lundin.

VG er kjent med at alle de involverte i ulykken er hjemmehørende i samme byen i Telemark .

– Hvis tingrettens kjennelse blir stående kan siktede selv skrive seg ut fra sykehuset, og det vil da kunne skje at den siktede vil kunne være å se i det lokale bybildet igjen. Dette oppfatter de etterlatte som svært krenkende, sier bistandsadvokaten til VG.

Lundin siterer straffeprosessloven § 172 hvor det står at «når noen mistenkes for et lovbrudd som kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller forsøk på et slikt lovbrudd (...) kan han pågripes såfremt det foreligger tilståelse eller andre forhold som i særlig grad styrker mistanken. (...) Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på om det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom den mistenkte er på frifot.»

VG har kontaktet 21-åringens forsvarer Søren Hellesnes, men han ønsker ikke kommentere Lundins utspill og viser bare til rettens kjennelse.

21-åringen erkjenner ikke straffskyld i henhold til siktelsen.

– Han er helsemessig veldig redusert, og han må ivaretas av helsevesenet i overskuelig framtid, sier Hellesnes til NRK Vestfold.

