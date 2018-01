ØNSKER FOSSILFRITT SENTRUM: – Vi må gjøre mer for å få ned luftforurensningen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Bensin- og dieselbiler kan bli forbudt i Oslo

NTB

Publisert: 25.01.18 07:31

Et forbud mot bensin- og dieselbiler i Oslo kan komme allerede om seks år. Byrådet utreder nå hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024.

Byrådet har bedt Klimaetaten finne ut hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024. Utredningen er ett av flere tiltak i en ny handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo , som byrådet legger fram torsdag.

– I løpet av de siste to årene har byrådet levert på de fleste tiltakene i den gamle handlingsplanen, men selv om vi har gjort mye, viser de faglige utredningene at vi må gjøre mer for å få ned den farlige luftforurensningen, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til NRK .

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo kommune å revidere den gamle planen fra 2015 for å komme under grenseverdiene for helsefarlig NO2 innen 2020.

Høyre kaller tiltaket ytterliggående.

– Hvis byrådet virkelig vurderer et totalforbud mot bensin- og dieselbiler innenfor Ring 3, så er det et ytterliggående tiltak som vil skape enorme problemer i hverdagen for veldig mange, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Han anbefaler byrådet å satse mindre på tvang og forbud og viser til at elbilene utgjorde 40 prosent av nybilsalget i Oslo i desember og at andelen er økende.