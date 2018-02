ANGREPET: Høyre ble utsatt for et hackerangrep i desember, opplyser generalsekretær John-Ragnar Aarset. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Hackere angrep Høyre i fjor

Publisert: 01.02.18 08:52

INNENRIKS 2018-02-01T07:52:33Z

29. november oppdaget Høyre at partiet var blitt utsatt for et hackerangrep. Dette opplyser generalsekretær John-Ragnar Aarset til VG.

Hackerne gjennomførte et såkalt brute force-angrep og ønsket løsepenger fra partiet. Angrepsmetoden vil si at inntrengeren forsøker alle mulige kombinasjoner av et passord for å komme seg inn.

Nasjonal sykkerhetsmyndighet har beskrevet slike metoder som «automatiserte masseangrep».

– Høyre avdekket 29. november 2017 at en server hos en av organisasjonens leverandører av IT-tjenester, hadde blitt utsatt for et såkalt brute force-angrep, skriver Aarset i en e-post til VG.

Ville kreve løsepenger

– Hva var formålet med angrepet?

– Kreve løsepenger for å gjøre databasen leselig igjen. Systemene inneholder ikke driftskritisk informasjon. Serverne ble tatt ned. Sikkerhetsfeilen ble rettet og siste backup lagt inn, skriver Aarset.

Han understreker at systemene ikke inneholdt driftkritisk data heller.

Det er ikke første gang politikken rammes av hackere. VG avslørte i fjor at flere hundre politikere, regjeringsmedlemmer og ambassadeansatte fikk sensitiv informasjon lekket på nettet etter hackerangrep.

Ingen tapt data

Høyre hyret inn IT-sikkerhetsselskapet Watchcom Security Group AS for å undersøke om data hadde blitt misbrukt eller tapt.

Selskapet beskriver seg på sine nettsider som en «velrennomert leverandør av sikkerhetstjenester, med høy kompetanse innen sikkerhetsovervåkning, sikkerhetsbevissthet, sikkerhetstester og kursing».

– Deres analyse av trafikkmengden ut fra serveren tilsa at databassen ikke hadde blitt hentet ut, skriver Aarset.

Partiet tror heller ikke at angrepet var målrettet mot Høyre.

– De som har sett nærmere på saken har konkludert med at vi mest sannsynlig ble tilfeldig rammet. Ingen grunn til å tro at vi ble tatt fordi vi var Høyre. Vi vet ikke hvem som stod bak, skriver Aarset.

Han legger til at Datatilsynet har blitt informert om hendelsen. VG har vært i kontakt med tilsynet. Saksbehandleren som jobber med saken hadde ikke mulighet til å kommentere.