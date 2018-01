SE SÅ SØT: Den lille orangutangbabyen kom til verden på lørdag. Foto: Ole Martin Buene/Dyreparken

Orangutangfødsel for andre gang i Kristiansand

Lars Helgerud

Publisert: 29.01.18 13:22

INNENRIKS 2018-01-29T12:22:15Z

Orangutangene Nony (32) og Matu (21) ble lørdag foreldre for andre gang.

Årets viktigste nyhet, kaller Dyreparken i Kristiansand orangutangfødselen.

Det blir nemlig stadig færre borneo-orangutanger igjen i verden, men nå har det altså kommet en kjærkommen ny tilvekst til arten i Norge:

– En fødsel som dette er veldig velkommen i det internasjonale bevaringsprogrammet som vi er en del av, forteller biolog Helene Axelsen i Dyreparken i en pressemelding.

Hun forteller at orangutang-mammaen Nony (32) kom til vinduet med ungen for å vise den frem lørdag:

Flere av parkens gjester ble tilfeldigv is vitne til spesielle fødselen lørdag, skriver parken:

- Det var rundt 10 gjester tilstede da fødselen skjedde. Vi kikket inn gjennom vinduet på orangutanghuset der mamma Nony lå i hengekøyen. Plutselig oppdaget vi at det var en fødsel på gang. Etter rundt et kvarter var det hele over, forteller Bård Gunnar Tveit fra Arendal, som var på besøk i Dyreparken med kone, to barn og en nevø i pressemeldingen.

Broren til den nyfødte orangutangbabyen ble født i Kristiansand Dyrepark i 2011, se video her:

Moren Nony er 32 år gammel, mens faren Matu er 21 år gammel. Fra før har de sønnen Louie (6), som nå er blitt storebror.

Den nyfødte ungen er også en hann, skriver Dyreparken.

Foreløpig er Nony og den lille ungen atskilt fra far og storebror. Orangutangområdet er fortsatt åpent for publikum, men Nony har mulighet til å trekke seg bort dersom hun ønsker fred og ro, opplyser Dyreparken.

Se video fra broren Louies første luftetur her: