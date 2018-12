NSM: Kjent med nedetid hos fylkesmenn i romjulen

INNENRIKS 2018-12-27T12:38:12Z

I novmeber startet PST etterforskningen av nettverksangrep mot enkelte fylkesmannsembeter.

– Vi er kjent med nedetid hos fylkesmenn nå i romjulen, sier Trond Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til VG.

De bistår PST i etterforskningen av nettverksangrep mot enkelte fylkesmannsembeter og har gjort det i lengere tid.

Fylkesmannen i Hedmark blant de rammede. Blant annet er VPN-løsningen nede tredje juledag. De ansatte som møter på jobb skal heller ikke ha fått logget seg inn på datamaskinene sine.

– Det var noen systemer som fanget opp dette for en måneds tid siden, men det er heldigvis noen som forsøker å rydde opp i det. Jeg vet at eposten virker, men at fjernaksess (VPN journ. anmr) til ditt eget hjemmeområde ikke virker, sier Knut Anders Fossum, direktør i Beredskap og administrasjonsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skriver i en pressemelding at de i november startet etterforskning av nettangrep. Ettersom saken er under etterforskning vil ikke PST kommentere saken ytterligere.