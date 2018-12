FORNØYDE: Her er sykehusklovnene «Bolla» og «Piffi» (Silje Eide og Gaute Næsheim) sammen med Kathrine Kleveland og deres bevis på 300.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen. FOTO: Privat

Overrasket sykehusklovnene med 300.000 kroner

2018-12

Kathrine Kleveland fra Gjensidigestiftelsen hadde en gledelig overraskelse til sykehusklovnene på Vestfold sykehus onsdag: Gavesjekk på 300.000 kroner!

21.12.18

Kleveland er tillitsvalgt hos Gjensidigestiftelsen og overrakte gavesjekken til sykehusklovnene «Bolla» (Silje Eide) og «Piffi» (Gaute Næsheim) på Vestfold sykehus onsdag.

– Det er en av de tingene som har berørt meg veldig den siste tiden. Det var et av adventstidens beste øyeblikk, sier Kleveland til VG.

Hun forteller at det betydde mye å se de ansette også ble berørte av bidraget fra Gjensidigestiftelsen.

– Det betyr at klovnene kan være her enda mer, og det er jo veldig gøy.

Hun forteller at de har seks millioner kroner de deler ut til ulike prosjekter. De vurderer de ulike søkerne satt opp mot forskjellige kriterier, og en av de større summene gikk altså denne gang til Vestfold sykehus.

Håper på et positivt avbrekk

Som hun selv skriver på Facebook-siden sin: «Sykehusklovnene (SK) kan ikke gjøre noe med årsaken til at barn er på sykehus, men kan bidra til at opplevelsen av å være alvorlig syk blir mindre traumatisk ved å redusere stress og aktivere det friske i barnet ved sykehusklovnens tilnærming og metode».

– Hvert år er det 4500 innom sykehuset. Vi vil gi dem et pusterom og de hjelper ungene til å få noe annet å tenke på. De er veldig profesjonelle og skremmer ingen. Det er et positivt avbrekk for ungene som for eksempel må være der over julen, sier Kleveland.

Hun meddeler at klovnene på sykehuset den dagen kun visste at lokalavisen skulle stille, men ikke at de skulle få et solid bidrag inn mot 2019.

– De ble veldig berørte. Nå kan de glede enda flere barn og være her på sykehuset enda mer. Det er veldig, veldig moro.

– Helt fantastisk!

Anne Berggraf er Kommunikasjonsleder for Sykehusklovnene. Hun er ekstremt takknemlig med gaven de har fått fra Gjensidigestiftelsen.

– Det er helt fantastisk!, utbryter hun, før hun fortsetter:

– Det er veldig mange som støtter oss, både givere og Gjensidigestiftelsen. Det er selvfølgelig helt fantastisk. Det gjør også sånn at vi kan planlegge fordi vi er avhengig av disse pengene, siden vi ikke får statsstøtte. Det gjør også at vi nå kan utvide og nå enda flere barn, slik at enda flere kan få glede av disse.

Vil få vekk tankene

Hun forteller at det viktigste de vil gjøre for barna er å få de til å gjøre noe annet enn de daglige rutinene på sykehuset. «Det viktigste vi gjør er at vi tar litt kontroll. Vi vil at barna kan tulle og tøyse, dyrke seg selv og få en god opplevelse med klovnene», sier hun.

– Vi vil at de skal få tankene bort fra sykdom, vi håper at de kan le litt. Barna få lov å herje med klovnene.

Nå er målet med bidraget at sykehusklovnene kan være på enda flere sykehus. I tillegg ønsker de å rekruttere flere sykehusklovner.

– Vi vil skape gode minner.