PRISDUMP? Torbjørn Ekle så seg nødt til å brenne over 400 juletrær 3. juledag. Juletreselgerne mener Coops prisdump på juletrær er årsaken til at de ble sittende igjen med så mange trær. FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

Her går juletrær for 200.000 kroner opp i røyk

INNENRIKS 2018-12-29T12:23:39Z

Billige juletrær hos Coop ga salgssvikt hos lokale juletreselgere. 3. juledag havnet 400 trær på bålet hos Aspåsen Skog og Juletre i Åsen.

– Vi så annonsen fra Coop rundt 10. desember. Da skjønte vi at dette kom til å bli et elendig år, sier Torbjørn Ekle. Saken sto først i Trønder-Avisa .

Sammen med faren Einar og brødrene Håvard og Ragnar driver han Aspåsen Skog og Juletre, som i årevis har solgt juletrær i Stjørdal, Levanger og i Verdal.

– Pappa begynte med dette for over 40 år siden. Vi har vært med siden vi var guttunger, forteller Torbjørn og Håvard.

Juletrærne har hele tiden vært en fin tilleggsnæring til gården, og bidratt til noe handlingsrom.

Slik ble det ikke i år.

Nedgang på nesten 40 prosent

– Uten at vi har oppsummert helt ennå, så vil jeg tro vi har 30–40 prosent nedgang i omsetningen i år, forteller Torbjørn Ekle.

Årsaken mener aktørene i Aspåsen Skog og Juletre er åpenbar:

– Når Coop selger juletrær til 250 kroner, er det klart vi blir sittende igjen med mye trær, sier de.

For juletreselgerne på Åsen kom nyheten om Coops juletrekampanje for sent til at de fikk endret på egen beholdning av trær. Da hadde de allerede gjort sine bestillinger hos lokale juletreprodusenter, og det var for sent å avbestille, selv om trærne ikke var hugd.

3. juledag ble dermed brukt til å fyre oppbål med overskuddstrærne. Da ble rundt 400 trær brent, til en verdi på rundt 200.000 kroner.

Forstår furoren

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, forteller at juletre-tilbudet fra Coop var ment som en ekstra gest til medlemmene etter en prøveordning i Stavanger i fjor.

– Dette ble en kjempesuksess i Stavanger i fjor. Derfor ville vi tilby dette til hele landet i år. Vår jobb er å sørge for at våre medlemmer får kvalitetsprodukter til best mulig pris, og før jul er det mange familier som må snu på krona. For mange betyr det mye at de kan kjøpe et juletre til 249 kroner, i stedet for 600 kroner, som ofte er vanlig pris hos juletreselgerne, sier han.

Kommunikasjonssjefen sier samtidig at han har registrert at medlemstilbudet fra Coop har «skapt furore» i Trøndelag, og understreker at intensjonen ikke har vært at fagmiljø for juletre i regionen skal forvitre.

– På ingen måte. For oss har det vært overraskende at tilbudet har skapt såpass reaksjoner, sier han.

Coop sier at tilbudet skal evalueres, men kan allerede nå konstatere at medlemskuppet var en såpass stor suksess at det mest sannsynlig vil dukke opp også til neste jul.

Omsetningssvikt flere steder

Lokallagsleder i Norsk Juletre i Trøndelag, Brage Røkke, forteller at situasjonen i Åsen ikke er unik etter årets sesong.

– Jeg har hørt om tilsvarende flere steder. Selv berget jeg brukbart, men merket særlig mindre salg i gaten. Totalt er det vel en nedgang på 12–13 prosent for min del, forteller juletreprodusenten i Stjørdal. I Steinkjer har Alf Vikan regnet seg fram til drøyt 20.000 kroner mindre omsetning, og i Namsos anslår Sturla Buvik tap på henholdsvis 100 – 120.000 kroner, mens namsosing Torfinn Tingstad har solgt bare halvparten så mye som han gjorde i fjor.

– Dårlig gjort

– Coops kampanje er dårlig gjort. Hva er meningen med å dumpe markedet med underpris? Det blir for dumt. Det hadde vært noe annet om de hadde solgt til vanlig pris, sier Brage Røkke.

Lokallagslederen sier Coops linje på sikt vil få store konsekvenser, ikke bare forjuletreselgerne.

– Om juletreprodusenter vurderer å trappe ned eller gi seg, vil dette få ringvirkninger for omsetning av planter. Juletreselgere vil miste jobben, og det vil også ha stor betydning for næringsliv i gater og områder vi selger. Juletresalg bidrar til trivsel, stemning og mersalg forbutikker i nærheten, påpeker han.

Så snart som mulig ønsker lokallagslederen i Norsk Juletre et møte med Coop, for å høre om dette kan bli et fast, årlig tilbud fra dem.