ÅSTEDET: Politiet jobbet på åstedet i Sandnes søndag ettermiddag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Mann i Sandnes siktet for å ha drept sin egen far

INNENRIKS 2018-12-28T12:34:44Z

Den 27 år gamle mannen som er siktet for drap i Sandnes natt til lille julaften, drepte sin egen far, opplyser politiet.

NTB

Martha Holmes

Publisert: 28.12.18 13:34 Oppdatert: 28.12.18 13:50

Siktede har erkjent at det var han som drepte en mann i 50-årene i hans leilighet på Austrått i Sandnes natt til lille julaften. Nå bekrefter politiet at drapsofferet var gjerningspersonens far.

Mannen som ble funnet død i Sandnes lille julaften døde av hodeskader etter gjentatt stump vold mot hodet.

Pårørende varslet

Det var Stavanger Aftenbladet som først meldte om relasjonen. De har i likhet med andre redaksjoner kjent til relasjonen mellom gjerningsmann og offer, men har ventet med å publisere opplysningene. Grunnen er at de nærmeste pårørende, som skal ha befunnet seg i Marokko, ikke har blitt varslet om dødsfallet.

Nå er de pårørende varslet:

– Pårørende er varslet av Interpols kontor i Rabat i Marokko i går kveld, sier Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Ringte selv politiet

Sønnen ringte politiet noen minutter over fem om morgenen lille julaften og ble pågrepet kort tid senere. Selv om han har erkjent drapet, har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Han har gitt en sammenhengende forklaring om alt. Det neste avhøret vil bli mer detaljorientert, og da må politiet finne ut hva de ønsker å snakke mer med han om, sier mannens forsvarer, advokat Vegard Bråstein, til Aftenbladet.

La ut informasjon på nettforum

VG skrev julaften at siktede har forklart i avhør at han postet innlegg om drapshandlingen både før og etter drapet .

Bare et par minutter før mannen ringte politiet, skrev han sin siste kommentar på forumet om at han skulle gjøre dette. Tidligere på natten skal han ha fortalt om planene og lagt ut bilder av drapsvåpenet og offeret.

Underveis har han nærmest blitt heiet frem av andre brukere på forumet.

Siktede har selv fortalt om innleggene i avhør, ifølge hans forsvarer. Tråden ble startet under to timer før politiet fikk meldingen om et dødsfall.

– Han har sagt til politiet at han har postet innlegg om drapshendelsen både før og etter drapet. Siktede har gitt forklaring på bakgrunnen for drapet og hendelsesforløpet, men vi ønsker ikke å si noe mer om hva han har sagt til politiet om det, har påtaleansvarlig Fredrik Martin Soma tidligere sagt om dette til VG.