ENIGE: Troms og Finnmark har blitt enige om en avtale som gjør at de to fylkene blir ett. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Troms og Finnmark enige om sammenslåingsavtale

Publisert: 15.02.18 17:22 Oppdatert: 15.02.18 18:26

INNENRIKS 2018-02-15T16:22:32Z

Troms og Finnmark er enige om en sammenslåingsavtale – navnet blir Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Vi har kommet til enighet om en avtale som innebærer at vi får ett fylke. Det er gjort et godt stykke arbeid for å sikre vekst i et område av Norge som vi alle er veldig glad i, sa meklingsmann Knut Storberget før partene signerte avtalen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) berømmet de fire fylkespolitikerne fra Finnmark og Troms som har fremforhandlet avtalen.

– Dere har tatt stort lederskap, det er en veldig riktig beslutning dere har tatt. Jeg var ganske sikker på at dere ville komme i havn, men ikke så raskt. Vi er veldig glade for de beslutningene vi slipper å ta i departementet, sa statsråden.

I tillegg til navnet er det også klart at både den øverste administrative lederen og den politiske ledelsen skal sitte i Tromsø. Det nye fylkestinget får 57 medlemmer.

Vadsø får likevel mange etater, blant annet samferdelsetaten og internasjonal etat, som blant annet har ansvar for nordområdeutvikling. I tillegg blir etatene for klima, miljø og folkehelse liggende der.

Når det gjelder de som jobber i kommunen, kommer det frem i avtalen at ingen som er ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommuner når fylkestingsvedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges å jobbe et nytt sted. Dette gjelder frem til og med 2024.

– Begge fylker måtte jenke seg

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark mener hun kom godt ut av den nye avtalen med Troms.

– Vi har fått en mellomløsning der begge fylker måtte jenke seg. Det er jeg rimelig fornøyd med, selv om det alltid er ting vi kunne ønsket at vi kom videre med, sier Vassvik til VG.

– Hva var tyngst å svelge i meglingen?

– At Troms sto veldig hardt på at de ville både ha fylkesrådmann og fylkesordfører, altså både administrativ og politisk toppledelse. Men for oss var det viktig at det nye fylket ikke blir styrt etter en parlamentarisk modell, og det fikk vi med i avtalen, svarer Finnmarks fylkesordfører.

Hun roser megler Knut Storberget for å opptre Streng og målrettet.

-- Han borret i hva vi var uenige om, stilte vanskelige spørsmål og var veldig løsningsorientert, sier Vassvik.

Vil dele tjenester mellom Tromsø og Vadsø

– Den tyngste bøygen var nok hvor ledelsen av den nye fylkeskommunen skulle plasseres. Jeg forstår at dette var like viktig for den ene som for den andre. Det var dette vi brukte mest tid på, sier megler Knut Storberget til VG.

Han er full av lovord om viljen fra partene til å finne løsning, og understreker at det nå blir en deling av tjenester og oppgaver mellom Tromsø og Vadsø i hovedsak.

– Kan det bli for stor spredning av et forvaltningsnivå?

– Området utgjør om lag en fjerdedel av Norge. En deling av blant annet samferdsel og andre tjenester vil være rasjonelt i et så stort fylke, svarer Storberget, som kaller de tidligere så steile motpartene fra de to fylkene for konstruktive samfunnsbyggere.